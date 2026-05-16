Вода подходит к домам, а дожди не заканчиваются. В Мурманской области скоро случится пик половодья

Уровень воды в реках Мурманской области может опасно подняться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

16 мая активный циклон, смещающийся с районов Центрального федерального округа через Кольский полуостров, принес в Мурманскую область сильные дожди. Прогноз синоптиков пока неутешительный: непогода сохранится, и дожди продлятся до 19 мая. И из-за них ситуация с половодьем ухудшается: его пик придется на 18-19 мая, за два дня может выпасть до 30 мм осадков.

В Кольском округе, традиционно, паводок - один из самых трудных в регионе. И сейчас из-за дождей река Кола начала выходить из берегов.

«В 16.50 16 мая в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области поступила информация, что наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Кола, что может привести к подтоплению приусадебных участков, находящихся вдоль низменной части берега, подтоплению грунтовых дорог в ДНТ «Кильдинское» и Зверосовхоз. Существует угроза дальнейшего подъема уровня воды», - рассказал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области Сергей Бородынкин.

По данным регионального оперштаба, уровень воды в Коле сейчас составляет 229 мм, и это считается нормой для мая, но вероятность, что вода разольется по суше, есть.

Спасатели начали обход домов, что находятся рядом с рекой, чтобы выяснить обстановку и какая помощь может понадобиться, в ДНТ «Профснаб» уже прогнозируют небольшое подтопление. В Кильдинстрое рядом с социальным приютом для детей и подростков «Берегиня» готовятся строить дамбу, для этого уже заготовили мешки с песком, ранее здесь установили водоотвод.

«Администрации Кольского округа поручено заготовить мешки с песком для жителей, которые можно будет взять при необходимости. Тщательному контролю подвергается не только река Кола, но и другие водоемы в зонах возможного подтопления: регулярно измеряется уровень воды, проверяются дренажные сооружения, очищаются прибрежные зоны. В выходные дни эта работа будет продолжена», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ксения Зинатуллина.

Помимо Колы наблюдают и за другими реками, которые могут выйти из берегов, например, за Ростой в Мурманске. В том числе используется видеоконтроль.

Казалось бы, ранняя и затяжная оттепель снизили шансы на сильный паводок в Кольском Заполярье. Но на самом деле его характер определяет множество факторов.

«Похоже, нас может ждать повторение 2025 года. Тогда поднявшийся уровень воды на реке Кола подтопил часть Кильдинстроя (второе фото с машиной) и частные дома в ДНТ Кильдинском и Зверосовхозе (ДНТ Профснаб). В прошлом году виной были значительные снегозапасы, сохранившиеся до конца мая, встретившиеся с мощным теплом. В этом году к сохранившимся снегозапасам присоединятся дожди», - пишет паблик «Погода в Мурманске».

Северянам напоминают: в случае возникновения угрозы, надо звонить по телефону 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru