Бетховен и Брамс прозвучали на сцене Карельской филармонии

Концерт в Карельской филармонии. Открытие XIV Международного фестиваля искусств «Онего-Классик». Фото: Наталья Шарай

Российский Национальный оркестр под руководством дирижера Александра Рудина, который является художественным руководителем и человеком-пульсом и камертоном коллектива, а также музыкантом-универсалом, сочетающим в себе талант виолончелиста, пианиста, исследователя, клавесиниста и педагога, исполнил Концерт № 5 для фортепиано с оркестром Л. Ван Бетховена («Император») и Симфонию № 4 Йоганнеса Брамса. Солистом выступил именитый пианист Александр Ключко, который выступает в Петрозаводске уже четвертый раз.

Российский Национальный оркестр (РНО) был создан советским и российским пианистом, композитором и дирижером Михаилом Плетневым. Александр Рудин возглавил оркестр в 2022 году.

РНО – удивительно цельный, органичный, богатый на музыкальные открытия организм, пленивший невероятное количество концертных залов мира. Работа с ведущими мировыми исполнителями и лучшими дирижерами современности сделали коллектив фантастически известным и любимым для многих слушателей.

Диалог пианиста Александра Ключко с оркестром погрузили слушателя в многогранный и сложный мир музыки Бетховена и Брамса. Исполнительский дуэт создал не только уникальное для слушателя фоновое восприятие, но и передал мощную смысловую составляющую. Объемно. Искусно. Филигранно. Оркестр внес краски в картины музыкального мастерства силу и особенную экспрессивность.

Пальцы пианиста порхали по клавиатуре, подобно пуантам у балетных танцоров, исполняющих сложнейший технический балетный прием. Говоря о таком важном инструменте для пианиста как руки, Александр Ключко в одном из интервью для нашего издания признался: «На мой взгляд, нет такого понятия как «идеальная рука пианиста». Здесь все может быть очень индивидуально. Например, у Сергея Васильевича Рахманинов относительно очень длинные и гибкие пальцы: его рука брала полторы октавы. У Владимира Ашкенази, как и у Михаила Плетнева, очень небольшая рука. И, конечно, это не мешает музыкантам быть выдающимися виртуозами. Но если подходить к вопросу более прагматично, то рука у пианиста не должна быть очень большой или очень маленькой. По сути, она должна брать не меньше ноны. Тогда пианист может справиться со сложностью любого произведения. – Для развития, раскрытия и становления музыкант должен быть в потоке, должен быть на сцене, развивая и усложняя свое мастерство. Если он не выходит на сцену и не исполняет произведения публично, то он не может по- настоящему реализовать себя, свои способности. Это внутренняя необходимость, - рассказал Александр Ключко.

Желаем Александру и Российскому Национальному оркестру долгих лет плодотворного сотрудничества, радостных творческих диалогов и благодарных зрителей!