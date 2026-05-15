16 мая в Мурманской области пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». В 2026 году ее главной темой стало «Родное», а сама программа посвящена Году единства народов России. Жителей и гостей региона ждут концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы, ярмарки и необычные интерактивные площадки. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть на «Ночь музеев» в Мурманске.

Художественный музей: песочная анимация, народные игры и ярмарка

Мурманский областной художественный музей на улице Коминтерна, 13 будет работать с 17.00 до 01.00. Для северян подготовили большую уличную интерактивную площадку с народными играми, хороводами и шоу мыльных пузырей.

В течение вечера в музее пройдут концерты, мастер-классы, квесты, встречи с художниками и экскурсии. Одним из ярких событий станет выступление группы «Атма» с песочной анимацией. Также для гостей организуют выставку-ярмарку изделий ручной работы.

Для детей подготовили отдельные зоны: рисование кинетическим песком, настольные игры, аквагрим, бумажные куклы в национальных костюмах и детский спектакль.

До 23.00 будут работать мастер-классы для всех возрастов - от росписи шоперов до создания традиционной поморской козули.

Русский музей: северные традиции и арт-терапия

Культурно-выставочный центр Русского музея на улице Софьи Перовской, 3 примет гостей с 17.00 до 00.00.

Программу откроет ансамбль народной песни «Снежица». После концерта посетителей ждут тематические площадки и творческие встречи.

Среди событий - мастер-класс по созданию «Северной берегини», изготовление керамических брошей, встреча с художником Натальей Цехомской, спектакль-импровизация мурманского плейбэк-театра и познавательная встреча о диалектах кольских поморов.

Для взрослых гостей подготовили необычные события: перформанс по мотивам произведения Хуана Рамона Хименеса «Платеро и я. Андалузская элегия» (16+) и колыбельную арт-терапию «Кому в музее не спится» (16+).

Кроме того, весь вечер будут работать маркет авторских изделий, экскурсии по выставкам, викторины и квесты.

Краеведческий музей: этнические барабаны, ирландские танцы и экскурсия в хранилище

Мурманский областной краеведческий музей на проспекте Ленина, 90 откроет программу в 18.00. Гостей ждут выступления музыкантов, театральные постановки, мастер-классы, экскурсии и интерактивные площадки.

Одним из необычных событий станет экскурсия «Музейное закулисье» в зоолого-ботаническое хранилище «Тайная комната» (18+). Попасть на нее можно будет по записи на инфостойке.

Также в программе: выступление студии этнических барабанов DrumTamTam, мастер-класс по росписи пряников, лекция и мастер-класс по культуре коми-ижемцев, шоу ансамбля ирландского танца «Siamsa», спектакль «Случай с Ангелом», музыкальные выступления мурманских артистов, мастер-класс по созданию автопарфюма, медиация по выставке о погребальных традициях народов Севера, мастер-класс с метафорическими картами «Мои желания».

Также в музее организуют шахматный турнир, экспресс-экскурсии и фотоплощадку и многое другое.

Где узнать полную программу

Акция «Ночь музеев» пройдет не только в Мурманске, но и в других городах Кольского Заполярья. Полную афишу мероприятий можно найти на официальных сайтах и в соцсетях музеев, на портале «Наш Север» и сайте «Культура.рф».

