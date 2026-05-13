«Ты увидишь вещи, которые не забудешь никогда». В Мурманске открыли тяжелую выставку про ужасы фашистских лагерей

Выставка будет открыта в Мурманском краеведческом музее до 20 мая. Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

«Я получил тяжелое эмоциональное потрясение, когда работал с этими документами. Все эти факты - за рамками человеческого понимания», - признается председатель мурманской региональной организации ветеранов органов безопасности «Комитет» Александр Чемерский.

Так специалист завершил свою речь на открытии выставки Мурманского краеведческого музея «Без срока давности: геноцид советского народа» (16+). На 11 информационных планшетах с уникальными документами и фотографиями - хроника преступлений нацистов против советских людей в годы Великой Отечественной войны: от карательных операций до судов над виновными.

На территории СССР фашисты создали сеть мест, где принудительно содержались и мирные жители, и пленные красноармейцы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

В те годы, благодаря мужеству заполярных солдат, в Мурманской области не было ужасов оккупации: враг не смог захватить ни одного города. Однако чудовищных преступлений против мирных жителей избежать все же не удалось. Этому и посвящена тяжелая экспозиция.

«Сегодня, когда попытки фальсификации исторической правды становятся все более изощренными, для нас важно передать будущим поколениям то, как было на самом деле, без прикрас. Нацисты уничтожали мирных жителей не только пулями, но и голодом, холодом, огнем. Эта выставка - голос тех, кто уже не может говорить, и напоминание нам о том, как важно помнить», - отметил заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Специальные комиссии, которые фиксировали факты нацистских злодеяний, стали появляться в регионах, когда еще не успела отгреметь война. По горячим следам устанавливали количество погибших и раненых, а также нанесенного стране ущерба. Сегодня такие данные хранятся в ведомственных архивах спецслужб.

В память о лагере в Норвегии был установлен дорожный знак «200 метров до русского лагеря». Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

Александр Чемерский исследовал судьбы советских военнопленных и вспоминает, что люди, несмотря на все пережитые ужасы, не жаловались в своих рассказах. Практически все, освобожденные из фашистской неволи, за редким исключением давали очень мало информации о зверствах фашистов. Но страшная фактура прослеживалась везде.

«Вот что писал в показаниях солдат, докладывая о пережитом офицеру контразведки “Смерш”: “В лагерь приехал немецкий врач. Он отбирал пленных, которых по состоянию здоровья могли увезти в рейх для использования на тяжелых работах. Здоровым признавался тот, кто мог пробежать 15 метров и не упасть. Нескольких моих товарищей убили какими-то специальными уколами. В фельдшерском пункте в лагере работал русский врач. Когда ему предложили ставить такие уколы, он отказался. Вскоре за ним приехали гестаповцы. Приехавший вместо него специалист сделал такие уколы десяткам моим товарищам”, - цитирует специалист. - Впоследстии выяснилось, что людям кололи керосин, который медленно и мучительно убивал их. Или, например, немецким охранникам давались такие советы: «Лучше избивать не прикладом - он может сломаться, а наносить побои дулом из штыка».

Особую жестокость немецкие оккупанты применяли во время карательных операций. Методы уничтожения населения были разные: массовые расстрелы, сожжение заживо, повешение, голод, холод. На территории СССР фашисты создали целую сеть мест, где принудительно содержались и мирные жители, и пленные красноармейцы. Всего было более 500 лагерей, в которых было уничтожено 4,1 миллиона человек.

Также во время войны советских людей часто вывозили в Германию. Там их использовали на тяжелых работах. По сути, это было рабство. Из почти 5,3 миллиона человек погибли 2,164 миллиона, приводит страшные цифры куратор выставки Елена Колодко.

В Мурманской области не было ужасов оккупации, однако чудовищных преступлений против мирных жителей избежать не удалось. Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

По данным архивов, более 200 лагерей смерти находилось в Норвегии, где содержалась сотня тысяч советских солдат и офицеров. Один из таких лагерей, о котором редко говорят, был в Тромсё. Здесь не расстреливали, не душили газом, а убивали арктическим холодом. Жуткие детали представлены на снимках Роберта Диамента - советского фотографа-документалиста, который входил в состав комиссии по расследованию зверств фашистов на территории Норвегии в 1945 году.

Местность здесь была обнесена двойным забором из колючей проволоки. Из построек - только бараки для охраны и вышки. Люди, чтобы хоть как-то спастись от холода, камнями рыли себе норы. Спали на ветках, а входы завешивали тряпками и ветошью. У кого не было сил рыть норы, сооружали шалаши из веток и обкладывали их дерном. Ни о каком отоплении речи, конечно, не шло. Солдаты грелись друг об друга, каждый день из лагеря выносили трупы замерзших людей. Кормили один раз в два-три дня: супом из картофельных очисток и сухарями. Летом начинались проблемы с водой, потому что на всю территорию был только один колодец.

Весной 1945 года в лагере насчитывалось около двух тысяч советских военнопленных. В Норвегии тогда высадились союзники СССР, которые должны были разоружить немецкий гарнизон и освободить солдат. Их и правда освободили, однако домой пленникам так и не суждено было вернуться.

Особую жестокость немецкие оккупанты применяли во время карательных операций. Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

«Советские солдаты тогда пропали из лагеря, после чего была создана комиссия по розыску. Помогли местные жители и норвежские солдаты. В итоге выяснилось, что немцев так и не разоружили, а советских солдат просто выпустили. Они не понимали, что происходит: прятались по улицам, по сопкам вокруг города, а немцы на них охотились. Почти все две тысячи военнопленных в итоге были убиты фашистами. В память об этом лагере был установлен знак «200 метров до русского лагеря. Ты увидишь там вещи, которые не забудешь никогда», - говорит Елена Колодко.

Проект «Без срока давности» впервые был представлен в декабре 2018 года и поддержан президентом РФ. В России состоялось 34 судебных процесса, на которых уничтожение нацистами и их пособниками советских граждан в годы Второй мировой войны было признано геноцидом. Основа судебных решений, вынесенных в 2020-2025 годах, - рассекреченные архивные документы, фотографии, показания жертв нацистских преступлений, результаты поисковых работ.

Увидеть масштабы трагедии на выставке можно до 20 мая.

