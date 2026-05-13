Сплавы по рекам, рыбалка и прогулки по лесу

Моторы PARSUN и TOHATSU в Петрозаводске! Фото: ИП Шихуцкий Е.П.

Лето в нашей республике - самый привлекательный для туристов сезон. Именно в это время открыты все достопримечательности, проводят больше всего экскурсий, работают уютные базы отдыха и предлагают развлечения на любой вкус. Отдых в Карелии летом не испортят даже знаменитые местные комары и переменчивая погода, главное - захватить средства от насекомых и теплые вещи.

Пробуем калитки

Белые ночи - символ не только Санкт-Петербурга. Для Карелии это такой же «бренд», тем более что наш регион находится еще севернее. С конца мая и как минимум до конца июня здесь можно наблюдать уникальное природное явление, когда солнце практически не заходит за горизонт, а по-настоящему темные ночи не наступают.

Мало посмотреть на фотографии белых ночей, их точно стоит увидеть своими глазами. Смело отправляйтесь на базы отдыха или арендуйте коттеджи (они стоят на берегах водоемов по всей Карелии, в том числе и на Ладожском озере) и наслаждайтесь природой.

В начале лета стоит попробовать на вкус еще один символ Карелии. Причем в прямом смысле: самое время отведать знаменитые калитки! Это ржаные пирожки с начинками из картофеля, яйца или лука. Ежегодно в июне в одном из самых туристических городов - Сортавале - проходит фестиваль «Карельская калитка», где можно вдоволь насладиться местной выпечкой и научиться ее готовить.

На берегу озера

Отдых летом в Карелии можно провести не хуже, чем на курортах. Несмотря на скалистую природу, в нашем регионе есть и множество достойных песчаных пляжей.

Самые популярные места на Ладожском озере - на острове Койонсаари, Онежское озеро порадует пляжем «Пески» в Петрозаводске.

А можно выбрать водоемы поменьше, так больше шансов, что вода хорошо прогреется для купания. Например, присмотритесь к песчаным берегам озер Лососиное, Сямозеро или Вагвозеро. К слову, средняя температура воды в июле в Карелии - около +20 градусов. Не парное молоко, но в жаркие дни окунуться можно.

Большинство баз отдыха и загородных отелей стоят как раз у водоемов, поэтому с размещением проблем не будет. И даже если берега там не песчаные, а скалистые, вы все равно найдете место для солнечных ванн и купания. А вдобавок - погреетесь в баньке, пожарите шашлык в мангальных зонах, покатаетесь на лодке. В общем, цивилизованные каникулы обеспечены. Если же вы не против «дикого» отдыха, то всегда можно взять палатку и уютно устроиться на берегах озер.

Активный отдых

Карелия славится своими водными развлечениями. Любители экстрима в августе могут смело отправляться на сплавы по рекам. Заядлые походники - в пешие туры с гидом к водопадам. А любители тихого отдыха - на экскурсионные прогулки по воде, например, к Ладожским шхерам.

Не стоит забывать и про популярные достопримечательности - Горный парк «Рускеала», водопад Кивач, острова Кижи и Валаам. Любители пеших экскурсий могут взять на заметку познавательные туры.

Отдых в Карелии летом невозможно представить и без рыбалки. С удочкой отправляться можно не только на Онежское и Ладожское озера. Знающие люди говорят, что отличный улов на реке Шуе, Шотозере, Пятозере.

В Карелии ловятся окунь, щука, плотва, язь, судак и многие другие виды рыб. Кроме того, август - время сбора грибов и ягод. В это время вовсю идет брусника, а еще полно белых, подосиновиков, подберезовиков, моховиков. Про Карелию говорят: здесь грибы не ищут, а приходят и берут. Нетрудно догадаться, что места для хорошего «улова» практически повсюду, стоит лишь ступить в лес.

ИП Шихуцкий Евгений Павлович

ИНН 100114757710

Адрес: 185011, РК, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д.12, кВ.20

Тел.- 8142- 797-081

Реклама. ИП Шихуцкий Е.П.

Erid: 2W5zFGt1fEh