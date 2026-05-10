«Лишь бы он был с нами…» Мурманск встретил День Победы с памятью о тех, кто не вернулся

Мурманчане, объединенные шествием «Бессмертного полка», направились к мемориалу «Алеша», чтобы возложить цветы в память о павших бойцах.

Обычно 9 Мая в Мурманске сгущаются тучи. Накрапывает дождь, нередко и вперемешку со снегом. Но к приятному удивлению северян, в 81-ю годовщину Великой Победы небесная канцелярия решила смягчиться и подарила мурманчанам яркое солнце, в лучах которого сияли улыбки и слезы горожан.

«Это наша гордость!»

В этом году традиционный Парад Победы в Мурманске проходил без военной техники - ее выставку сделали отдельно у ДК имени Кирова. Четким строем по проспекту Ленина прошли военнослужащие Минобороны, развернув флаг России и копию Знамени Победы, а также парадные расчеты силовых ведомств и учебных заведений. Командовал Парадом замкомандующего Северным флотом вице-адмирал Дмитрий Украинец, а принимал торжество командующий Северным флотом Константин Кабанцов.

Чуть меньшие масштабы праздника никак не смутили мурманчан: Парад всегда собирает тысячи жителей региона, которые с семьей, друзьями, коллегами идут встречать особенную дату. Собрались и почетные гости: ветераны, дети Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Для них это непростая дата. Она уносит в далекие воспоминания, которые глухой болью отзываются в сердце.

В 1945 году маленькой Люде Панкратовой, а теперь Людмиле Николаевне, было всего пять. Но даже будучи совсем крохой, она помнит, как переживала военные годы, отнявшие беззаботное детство, как ждала отца с фронта.

«Знаете, мне было три, четыре года, затем пять лет… И все равно в глазах стоит то время. Отца призвали на войну - сначала на Финскую, а позже - на Великую Отечественную. Служил он в летном полку, а мама работала целыми днями на текстильном комбинате. Мы с братиком были предоставлены сами себе. Днями и ночами мы ждали, когда наш папа придет с войны. И счастье все же настало: отец закончил воевать в Польше, до Берлина так и не дошел: войне пришел конец. Помню, когда он вернулся: товарищ вдруг прибегает к нам и выпаливает: “Ваш отец пришел!” Я, маленькая, бежала со всех ног домой. Помню, как на руки меня подхватил тут же, а я кричу и плачу от радости: “Па-а-а-п-очка пришел!”. Он даже привез мне откуда-то красивую куклу, - рассказывает «КП»-Мурманск» Людмила Николаевна сквозь дрожащую пелену набежавших слез. - День Победы - самый лучший праздник для меня. Это наша гордость!».

Они вновь были рядом

После Парада мурманчане, объединенные шествием «Бессмертного полка», направились к мемориалу «Алеша», чтобы возложить цветы в память о павших бойцах, которые кровью отстояли Кольское Заполярье и не дали врагу подступиться к Мурманску.

Крепко сжимая в руках, несет портрет солдата мурманчанка Ольга. У северянки воевал прадедушка, Павел Яковлевич Вольвач. Служил в кавалерийской дивизии маршала СССР Буденного, но увидеть мирное небо над головой ему так и не удалось - погиб в 1942 году. Это была не единственная потеря семьи - война забрала и дедушку.

«Помимо прадедушки, еще мой дедушка служил... Он ушел на Финскую войну в 1939 году, а затем воевал в Великую Отечественную. Мы его долго искали, не могли найти, он числился без вести пропавшим. И только в 2015 году, когда открыли архивы, узнали, что он погиб в концлагере, - вспоминает Ольга Куришова, тихо смахивая влагу со щек. - Наш народ очень много страданий перенес. Поэтому сейчас просто хочется жить, растить внуков и чтобы всегда было такое ясное, солнечное небо, как сегодня».

У Натальи Коделюк воевал тоже дедушка - Петр Иванович Потапов. История любви бабушки и дедушки сильно потрясла северянку еще в детстве. Деда призвали в армию уже летом 1941 года, вскоре он попал в плен, но сумел сбежать. Отмалчиваться не стал: сразу пришел в военкомат, что неподалеку от родного города в Ростовской области. Ему дали три дня, чтобы побыть с семьей. Повидавшись с женой и тремя детьми, Петр снова ушел на войну.

«Дедушка был очень тяжело ранен. Его отправили в санитарный поезд вместе с другими солдатами, чтобы прошел лечение, однако по дороге состав попал под серьезный артналет. Весь поезд тогда разбомбили, было просто кровавое месиво. Там он и погиб. Тело так и не нашли», - предается непростым воспоминаниям участница «Бессмертного полка». - Так в 31 год бабушка осталась вдовой с тремя детьми. Она до конца верила, что ее возлюбленный жив, что, возможно, попал в дом инвалидов и не хотел быть обузой. Она писала в Минобороны, обращалась во всевозможные архивы. Говорила: “Мне он нужен любой, пусть он будет без рук, без ног, но лишь бы он был с нами…”. Но ответ на все письма, увы, был один: ваш родственник пропал без вести в этом поезде. Поэтому я каждый год хожу на Парад и ношу портрет деда, чтобы память о нем была жива».

Долгожданная, но горькая Победа

У Вечного огня, усыпанного алыми гвоздиками, выстроен почетный караул Северного флота. Участники митинга - ветераны, представители власти, общественные деятели - почтили память защитников Отечества минутой молчания и возложили венки и цветы к мемориалу.

Выступая на митинге, губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что Мурманск выстоял в годы Великой Отечественной войны, несмотря на безжалостную бомбежку. По количеству бомб на квадратный метр столица Заполярья уступает лишь Сталинграду - их было сброшено более 185 тысяч.

В почти сожженном Мурманске работа в годы войны не прекращалась. Рыбаки обеспечивали фронт продовольствием, дети войны подростками встали за станки, выпуская оружие и боеприпасы. Трудились портовики, приняв за годы войны более 250 судов северных конвоев. Были переработаны миллионы грузов, получены тысячи танков и самолетов.

«По сути, сожженный фашистами Мурманск все эти годы продолжал жить и трудиться, помогая спасать нашу страну. А бойцы-северяне каменной стеной встали и держали оборону, а потом разгромили врага в Заполярье, освободив в том числе Северную Норвегию. Все, кто воевал, все, кто трудился в тылу, внесли огромный вклад в дело Великой Победы. И очень важно, что память об их подвиге передается из поколения в поколение. Низкий поклон героям, победившим в Великой Отечественной войне. Вечная слава героям. Вечная память павшим», - отметил губернатор.

Военная мощь и душевные песни

Тем временем праздник продолжался в центре города. На улице Пушкинской развернулась большая выставка военной техники Северного флота, Росгвардии и МЧС. Мурманчане, а особенно дети, с интересом изучали мощные машины. Среди них - танк Т-80, КамАЗы, снегоболотоходы, мотовездеходы, санитарные автомобили.

Одна из необычных махин - робототехнический комплекс пожаротушения «УРАН-14». Разработали его в СССР в конце 80-х: нужна была роботизированная техника после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но позднее документацию выкрали и патент оказался в Хорватии. Выкупили его уже после 2010 года, доработали и теперь выпускают в Подмосковье.

Автономный помощник занимается ликвидацией сложных аварий, проводит разведку местности в очагах возгораний. Высокие температуры ему нипочем.

«Этот легкобронированный беспилотник, который может тушить пожары на складах, арсеналах, объектах нефтехимии. На себе он несет две тонны воды, 500 килограммов пенообразователя. По кругу у него стоят спринклеры, то есть может сам себя орошать водой и при этом находиться в эпицентре возгорания. Также предназначен для разведки и разбора завалов», - рассказывает оператор робототехнического комплекса Ефим Ушаков.

В сквере у Дворца культуры имени С.М. Кирова мурманские школьники представили проект «Картинки прошедшей войны». Театрализованные сюжетов и исторические декорации позволили зрителям прикоснуться к прошлому. Праздничную эстафету подхватил военный оркестр, выступивший с концертом на крыльце ДК. Мурманчане пели вместе на площадке «Песни Победы», пускались в пляс, проверяли знания в «Победной викторине» от городских библиотек, а еще угощались солдатской кашей с горячим чаем.

9 Мая северяне особенно чувствуют родство душ. Все будто становятся одной большой семьей, которую сплотила общая боль и тихая радость от Победы. Ведь общая память о прошлом не заперта в музеях и архивах - она в наших домах, в трепетных песнях военных лет и в соленой влаге на ресницах, которую не скрыть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Командующий Северным флотом адмирал Константин КАБАНЦОВ:

«В День Великой Победы, мы с особой благодарностью вспоминаем всех тех, кто выстоял и победил в героической битве за свободу и независимость нашей Родины, кто днями и ночами ковал Победу в тылу. Мурманск и Кольский полуостров в годы Великой Отечественной войны стали надежным щитом страны. Воины 14-й армии и моряки Северного флота не дали пройти немецко-фашистским войскам далее рубежа реки Западная Лица и отстояли стратегически важный для обеспечения сражающейся армии порт Мурманск. В суровых условиях Заполярья наши воины и труженики тыла проявили стойкость и несгибаемую силу духа, которые навсегда останутся в истории».

Глава Мурманска Иван ЛЕБЕДЕВ:

«Сложно представить, что пережил наш народ в период самой кровопролитной войны в истории человечества. Только Мурманск с июня 1941 по август 1943 года вынес 792 авианалета, всего на головы мурманчан было сброшено 185 тысяч бомб. От этих цифр бросает в дрожь. Но, несмотря на все трудности и лишения, каждый – и воин-фронтовик, и труженик тыла – старался внести свою лепту в достижение высшей цели – Победы. Имена героев не пропадут в истории, как не забудутся и все преступления против советского народа. Север будет вечно хранить память о подвиге наших людей. Никто не забыт, ничто не забыто!».

ВАЖНО

В Мурманске начинается реставрация мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья»

В Мурманске впервые за более чем 50 лет отреставрируют мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья». Легендарный памятник, который жители ласково называют «Алеша», ждут масштабные работы. О старте реставрации объявил губернатор Андрей Чибис на торжественном митинге в честь 81-й годовщины Победы.

«Это не просто монумент. Для Мурманска, для всего Кольского Заполярья он стал символом мужества, стойкости и памяти о людях, которые защитили Север и не дали врагу пройти дальше», - подчеркнул глава региона.

Президент России поддержал проведение реставрационных работ: из федерального бюджета выделили субсидию в 901,7 млн рублей. Итоги конкурса подведены, подрядчика выбрали. После празднования Дня Победы специалисты постепенно начнут приводить мемориал в порядок. Дополнительно планируется благоустроить и прилегающую территорию.

Мемориал - объект культурного наследия, поэтому к обновлению предъявляются особые требования. Летом 2026 года подрядчик приступит к первому этапу работ.

