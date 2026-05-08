Первый пошел! В Мурманске почтили память первого Героя Советского Союза на Северном флоте

Мурал в честь Василия Кислякова находится на одном из самых видных мест «Лапландии».

«Но ничего, посмотрим, чьи нервы крепче», - писал в книге Василий Кисляков, описывая свой подвиг, который совершил в июле 1941 года. Самое начало войны, Союз еще только расправляет плечи для ответа на вероломный удар врага. И где на безымянной высоте (сейчас она высота Безымянная N 7) в Мурманской области 25-летний парнишка в одиночку удерживает позиции, когда вокруг – сотни фашистов.

Василий Павлович Кисляков стал первым Героем Советского Союза на Северном флоте. Но тогда, на высоте без имени, он не думал о наградах. Лучшей наградой была бы жизнь, ведь в такой опасной ситуации не сложить голову было чудом.

- Обычно мы представляем себе героев такими богатырями, а это был молодой человек 162-х сантиметров ростом, но крепкий, хорошей закалки. Семь часов он удерживал эту высоту, даже сам не заметил, что так долго это было, - рассказывает сотрудник Военно-морского музея Северного флота Надежда Рафикова.

На Кольскую землю враг пытался шагнуть с разных рубежей: ожесточенные бои шли в нынешнем Печенгском округе, жарко было и со стороны Кандалакши. Именно на севере, у устья реки Западная Лица, отряд, где воевал Василий, стеной встал на пути немецких горных стрелков, штурмовавших Безымянную. Боевые товарищи Кислякова один за другим падали бездыханными, вот пролилась кровь командира взвода. И тогда парень взял командование на себя. Отступать было нельзя: за спиной – Мурманск, главная цель врага.

- Было очень тяжело. Патроны кончались, подкрепление не подходило. Приняв командование, он отправил всех раненых в безопасное место и решил в одиночку держать позицию. Четыре пулеметных диска, три винтовки и шесть гранат - вот и весь его арсенал. Но он применил военную хитрость: расставил винтовки в разных местах и стрелял по очереди, чтобы фашисты думали, что солдат много, - говорит Надежда Рафикова. – Когда осталась только одна граната, он пошел в атаку. К счастью, в это время подошло подкрепление.

В ряды Рабоче-крестьянской Красной армии Василия Кислякова призвали еще до войны – в 1937 году. Судьба закинула его в Полярный, где он служил в береговой охране, а потом стал командиром взвода отдельной дегазационной роты Мурманского укрепленного района ВМС Северного флота.

А родился герой в маленьком селе Среднее Бугаево Печорского уезда Архангельской губернии. Сейчас это уже Республика Коми. Перед войной здесь жило почти 400 человек, сейчас – около 300. Земляки подвигом Кислякова гордятся.

- На малой Родине его не забывают, - говорит председатель представительства межрегионального общественного движения по развитию и сохранению ценностей русской культуры «Русь Печорская» в Москве Татьяна Вокуева. – Усть-Цилемский район, где родился Василий Павлович, очень небольшой, но из него вышли три Героя Советского Союза и полный кавалер орденов Славы. И уже в годы СВО – два Героя России. Именем Кислякова названы две школы: на малой Родине и в Москве.

Землячка героя Татьяна Вокуева.

Накануне Дня Победы в мурманском Центре образования «Лапландия» в рамках проекта «Лица Героев» открыли мурал Герою Советского Союза Василию Кислякову. То, что именно он будет здесь изображен, решили сами северяне, в том числе педагоги и учащиеся Центра, которые поучаствовали в открытом голосовании. Варианты были разные: и исследователь Арктики Отто Шмидт, и капитан дальнего плавания Валентина Орликова, и историк Алексей Киселев. Но выбор пал на Кислякова.

- Я тоже за него голосовал, - говорит директор «Лапландии» Сергей Кулаков. – Сила нашей страны – в людях. Простой крестьянский парень совершил такой героический поступок. Мы решили, что мурал будет находиться в самом посещаемом месте Центра – на первом этаже, где всегда много ребят. Фотографию выбрали самую знаменитую. В оригинале она черно-белая, но мы сделали ее цветной и добавили QR-код, который перенаправляет на страницу с биографией героя.

Несмотря на всю трудность боя на Безымянной, Кисляков выжил, воевал до конца войны и скончался 29 ноября 1990 года. Сейчас в Коми живет его сын Николай Васильевич, который не смог приехать на открытие мурала в Мурманске, но передал теплый привет с родины Героя.

Сын Николай Васильевич не смог приехать на открытие мурала в Мурманске, но передал теплый привет с Родины героя.

- Немцы, понимая стратегическое значение Мурманска, старались как можно быстрее захватить город. Сдержать этот натиск было трудно, - рассказал Николай Васильевич, вспоминая подвиг отца. – Звезду Героя Советского Союза ему вручили в Доме офицеров в Мурманске. Мне хочется сказать большое спасибо всем, кто помнит события тех лет.

Вспоминать подвиг Василия Кислякова важно и потому, что история парня из Коми напоминает: Великую Отечественную войну выиграли в единстве народов, в том числе и коренных. Они боролись за родную землю, готовые отдать жизнь.