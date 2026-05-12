А что для вас любовь?

Концерт « Русская тетрадь», « Ожидание», Музыкальный театр Рк. Фото: Виталий Голубев

Вокальный цикл Валерия Гаврилина «Русская тетрадь» и моноопера «Ожидание» Микаэла Таривердиева по одноименному произведению Роберта Рождественского представили зрителю пронзительные истории о том, как женщина умеет любить, ждать и верить. Композиторы находят в этих качествах силу и искренность живых человеческих эмоций. И это чувство естественно - как сама жизнь.

Из архивов телевидения

В первом сочинении-монологе солисткой выступила заслуженная артистка Карелии Евгения Гудкова (меццо-сопрано), во втором - народная артистка Карелии Эльвина Муллина (сопрано). Партии фортепиано - Мария Борзова, Наталья Настенко. Автор идеи - Анна Осипенко. Аудиовизуальное сопровождение - Максим Сосновенко, Ольга Сосновенко, Михаил Ушинин. Помимо вокальных циклов в концерте использована запись 1960- х годов из архивов телевидения, в которой корреспондент проводит любопытный для того времени эксперимент. Он останавливает на улице обычных советских людей и задает один вопрос:

«Что для вас любовь?»

Каждый из прохожих отвечает по-своему: кто- то не находит слов для определения, кто-то говорит очень серьезно, кто-то шутит. Одни говорят о любви очень романтично, другие анализируют чувство с практической точки зрения. Но нужно отметить, что лица практически всех собеседников в эти мгновения оживляются, становятся светлыми и мягкими, дарящими тепло и заряд искренней заинтересованности в понимании вопроса: а что есть любовь?

Про красоту и доброту

Произведения, представленные в концерте, пытаются найти ответ на этот вечный и прекрасный вопрос человеческого существования. Вокальный цикл Валерия Гаврилина для голоса и фортепиано на народные тексты был создан композитором в 1964 году и состоит из восьми песен. В тот год автор окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по специальностям «композитор» и «музыковед-фольклорист».

- Сначала были сочинены три первые песни. В то же время я обдумывал балет о языческой Руси, постепенно накапливался и отбирался материал. Каждую из восьми песен цикла я старался расположить так, чтобы уже само чередование выражало контрастность чувств, переживаний, заставляло следить за их сюжетом. Эти песни - воспоминания, - рассказывал в одном из интервью композитор.

Вдохновение для создания произведения Валерий Гаврилин черпал на своей родине - в Вологодской области.

- Здесь жили люди, которые мне первыми объяснили, что такое красота, что такое доброта, что необходимо ценить в жизни прежде всего. Здесь жила моя мать, здесь мой дом, где я жил, здесь все родные мои жили. Отсюда ушел на войну мой отец. Здесь я видел сиротливые семьи, женские слезы и, наверно, отсюда, из Вологды, я обратился к главным темам своего творчества - темам женской судьбы, женского характера, - говорил Валерий Гаврилин.

Композиторская и народная

Монолог проникновенно исполнила Евгения Гудкова. Героиня одета в красное льняное платье. Сценография представлена пространством, стилизованным под русскую избу. На деревянном столе располагается лохань, наполненная водой, к которой героиня периодически подходит и умывает лицо. Возможно, это сценическое действо может ассоциироваться с метафорой «умыться слезами».

Основой сюжета постановки стала история женщины, которая, обращаясь к умершему мужу, просила написать ей письмо. «Русская тетрадь» считается образцом глубокого проникновения в самую суть народной русской песни. Гаврилин создал музыку композиторскую, но, что удивительно, воспринимается она как подлинно народная. В этом ее и своеобразный парадокс, и тайна, и пронзительная история о любви.

О женском образе

Музыка Микаэла Таривердиева в моноопере «Ожидание» исповедальная, трогательная и поэтичная. Героиня, которую исполнила в концерте Эльвина Муллина, символизирует женщину, находящуюся в ожидании любви. Вот она стоит на вечерней улице под часами и проживает свой пронзительный монолог. Композитор превозносит женский образ «до небес» - доверительная искренняя интонация сочетается с возвышенностью и сентиментальностью женского проживания.

«Современная женщина! / Суетою замотана, но, как прежде, божественна!». Эти строки из стихотворения Роберта Рождественского стали отправной точкой в понимании и восприятии женской души, ее силе и хрупкости, искренности и неподдельности в чувствах.

P.S. В концерте использованы записи из архива Фольклорно- этнографического центра им. А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А Римского- Корсакова и архива Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова, а также интервью с Валерием Гаврилиным редактора Ленинградского радио Марины Петровой из фондов Центрального государственного архива России.