Историческое событие на сцене облдрамы. Театр Вахтангова привез в Мурманск свои главные хиты

В Мурманске гостят столичные артисты, которых ждали давно и с нетерпением. Впервые в заполярную столицу с гастролями приехал Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова - один из самых именитых и авторитетных коллективов страны.

Принимает гостей Мурманский областной драматический театр, и для его сцены - это действительно исторический момент: раньше таких визитов не было. Вахтанговцы приехали в рамках федерального проекта «Большие гастроли» и заняли большую сцену со 2 по 7 мая.

В афише - три легендарных спектакля с громкими именами в составе артистов. В первые дни, 2 и 3 мая, мурманчане увидели искрометную «Мадемуазель Нитуш» (16+) - музыкальную комедию, которая в Вахтанговском театре давно стала хитом. Главную роль исполняет народная артистка России Мария Аронова, и публика идет на нее «без вариантов». В Мурманске спектакль сыграют в 567-й раз (!). Интересно, что к этой оперетте театр впервые прикоснулся еще в 1943 году, а в современном виде постановка живет с 2004-го - именно тогда режиссер Владимир Иванов вдохнул в нее новую жизнь вместе со своими учениками. Сегодня это - один из самых продаваемых спектаклей театра.

4 и 5 мая на сцене будет совсем другая интонация. Постановка «Наш класс» (18+) - тяжелая, пронзительная история о детях, которые жили в страшную эпоху исторических перемен. Действие разворачивается накануне Второй мировой войны на границе Польши, Литвы и России. Зрителю предстоит прожить непростое время вместе с героями.

Завершатся гастроли 6 и 7 мая легендарным «Амадеем» (16+) - спектаклем, который давно стал визитной карточкой театра. Праздник зрителям подарят народный артист России Алексей Гуськов и заслуженный артист России Виктор Добронравов. Это известная история о Моцарте и Сальери - драма о таланте, зависти и ценности гения.

О визите в Мурманск театры договорились еще два года назад. С тех пор шла большая подготовка, столичные специалисты посмотрели все технические возможности облдрамы, и театр выкроил время в своем плотном графике, чтобы приехать в регион.

«Мы очень рады, что находимся в Мурманске. Еще два года назад, посетив фестиваль “Арктическая сцена”, я влюбился в этот снежный город, - признается директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. - Мы тогда договорились с руководством мурманского драмтеатра, что надо исправить эту оплошность, ведь тогда наш театр еще не приезжал с гастролями в заполярную столицу».

Руководитель столичного храма искусств подчеркивает, что разделения на регионального и столичного зрителя они не делают: удовольствие от постановки должен получить каждый, а для этого художественное произведение должно быть полноценным. Поэтому везде обеспечивается технический райдер спектакля: свет, звук, ставятся декорации. В Мурманск театр Вахтангова привез огромный «багаж»: декорации и техника приехали фурами с кузовами по 13 метров.

Справедливости ради, в мурманском театре было почти все, чтобы постановки такого размаха удались.

«Театр хорошо оснащен, но некоторое оборудование нам все же пришлось взять в аренду, чтобы спектакли были представлены на должном уровне. Для нас это огромное событие - впервые театр такого уровня на нашей сцене. Постараемся, чтобы наш город запомнился артистам, организуем для них экскурсии по Мурманску и Териберке», - говорит директор Мурманского областного драматического театра Светлана Асташенкова.

Приезд гостей воспринимается как событие не только для зрителей, но и для профессионального сообщества. Художественный руководитель театра Николай Гадомский прямо говорит: это шанс увидеть уровень изнутри, сравнить, вдохновиться, перенять опыт у столичных артистов.

Судя по реакции северян, Мурманск ответил взаимностью: на спектакли «Мадемуазель Нитуш» и «Амадей» - полный аншлаг. Билеты остались только на «Наш класс», и те стремительно заканчиваются. Так что тем, кто еще раздумывает, лучше не тянуть.

«Мы хотим подарить северным зрителям частицу счастья, надежды, радости, самые лучшие впечатления. Театр дает возможность познать себя, подумать, поплакать, посмеяться - это те вещи, ради чего он и существует», - говорит Кирилл Крок.

