«Умрем, но не уйдем». В Долине Славы вспомнили ожесточенные бои за Родину

Особенные гости мероприятий в Долине Славы - ветераны, приравненные к ним категории, дети войны.

Те, кто едет в Долину Славы на торжественные мероприятия накануне Дня Победы, знают: какой бы солнечной и теплой не была погода в разных уголках Кольского полуострова, сюда надо одеваться как можно теплее. Здесь природа словно каждый раз напоминает, как тяжело было бойцам Красной армии защищать эту землю, отделявшую Мурманск от врага.

Вернуть из небытия

В этом году погода 3 мая в Долине Славы была на редкость солнечная, хоть и с пронизывающим холодным ветром. Многие, ежась, говорили: «Как же здесь воевали?». Ответ простой - мучительно, но стойко. На территории мемориального комплекса установлено несколько памятников, и один из самых пронзительных – черные стены с записками тех бойцов, что не вернулись домой. «Сообщите о нашей смерти, нас осталось 5 человек…», «Кровь за кровь, смерть за смерть», «Умрем, но не уйдем», «Товарищи, погибаю за Родину», - строки, написанные твердой рукой, за каждой из которых – страшная, но мужественная история.

Хочется верить, что и стар и млад в Мурманской области знают, что когда-то Долина Славы называлась Долиной Смерти. Несколько лет здесь проходили упорные оборонительные бои.

Раньше, чтобы узнать историю этих мест, надо было заранее почитать разные источники или приехать сюда с гидом. Сейчас стало проще – в 2024 году в Долине Славы открылся музейно-выставочный комплекс, который с момента, как он распахнул двери, посетило более 20 тысяч человек.

Внутри – подлинные артефакты войны, а еще интерактивные элементы, в том числе электронный архив. На Стене памяти в Долине Славы выбито более 14 тысяч имен павших на Мурманском направлении солдат. На деле тех, кто отдал жизнь, чтобы не пустить врага к Мурманску, больше - еще год назад в электронном архиве было 35 тысяч имен. Благодаря трудной кропотливой работе, теперь список увеличился до 37 тысяч, и в дальнейшем станет еще длиннее. Как говорит сотрудник музейно-выставочного комплекса Андрей Сычев, есть основания полагать, что в него можно внести еще около двух тысяч имен.

Андрей Сычев показывает книгу, которая помогает ему искать фамилии павших в Долине Смерти бойцов.

- Только позавчера я нашел 12 человек, - говорит Андрей в день мероприятий 3 мая. - Поиск погибших солдат ведется до сих пор, каждый год около двух десятков поисковых отрядов ищут среди сопок захоронения и останки. Мы же занимаемся их фамилиями, с нами сотрудничают все военкоматы, профильные службы. Работаем с книгами захоронений, сравниваем документы. Часто фамилии искажены, ведь донесения о безвозвратных потерях после боя делали писари, и на слух они могли услышать неверно. И порой из-за одной буквы человек исчезал, а в документах появлялся новый. Над некоторыми фамилиями солдат я работаю по несколько дней.

Важность такой работы трудно переоценить. До сих пор в администрацию Кольского округа, на территории которого находится Долина Славы, приходят письма со всех уголков России с просьбой помочь узнать судьбу родных, для кого Кольская земля стала братской могилой.

«Как бы повернулась история»

Обычно в Долине Славы очень тихо и нет толп людей, хотя сюда приезжает много туристов и местных жителей. Но так многолюдно, как накануне 9 Мая, - только раз в году. Этой весной на торжественные мероприятия приехало около пяти тысяч человек.

Кульминация дня – митинг у Вечного огня мемориала «Звезда». К слову, горит он здесь с осени 2024 года. Особенные гости – ветераны и приравненные к ним категории, дети войны. С каждым годом их ряды становятся все уже… По данным регионального отделения Социального фонда России, в Мурманской области осталось шесть ветеранов, один инвалид Великой Отечественной войны, 51 житель блокадного Ленинграда и один житель осажденного Севастополя, 208 тружеников тыла, 148 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 125 членов семей погибших участников войны.

Те, кто помнит войну, обязательно приезжают в Долину Славы.

- Мы не знаем, как повернулась бы история, если бы не подвиг наших советских людей. И сегодня бойцы, наследники народа-победителя, мужественные и храбрые, вновь борются с нацизмом, выполняя все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу поблагодарить всех, кто как и в годы Великой Отечественной войны, делает все, чтобы помочь фронту, чтобы приблизить нашу победу. Вечная память нашим героям! Всех - с наступающим Днем Великой Победы, - обратился во время митинга губернатор Мурманской области Андрей Чибис к северянам.

Митинг в Долине Славы проходит каждый год в мае.

Собаки-санитары и спрятанные следы

Майские мероприятия в Долине Славы – это не просто звучащие громко или тихо важные слова о подвиге советского солдата, а воссоздание на этой особенной земле истории. Подходишь к одной палатке, там можно увидеть, как лечили зубы на войне и проводили челюстно-лицевые операции раненым, в другой разложены бытовые наборы солдат. В разные годы северянам и гостям Кольского Заполярья показывали, как в условиях сражений на Крайнем Севере стирали белье, делали витаминные напитки из хвои и ягод, маскировали еловыми лапами следы.

В этом году на территории мемориального комплекса также работали просветительские пространства «Сердце Прошлого и Настоящего» и площадка под открытым небом «История — Живая Память». От одной из локаций слышен собачий лай. Мы знаем, что на Кольском полуострове важную роль сыграли «арктические танки» - оленетранспортные батальоны. Но вот то, что и собаки спасали солдат, удивило многих гостей.

Белоснежный Лотос – породы горная пиренейская собака. Такие на Севере ценились: окрас делал их невидимыми на снегу, а густой мех защищал от холода. Важным было и то, чтобы мокроносый был тихим: лай мог выдать наши силы.

- На войне было много собак-санитаров, спасавших бойцов. Только официально было зарегистрировано 68 тысяч животных, - рассказывает волонтер и хозяйка Лотоса Анастасия Желдакова. – Они находили на местах сражений раненых. Если солдат был без сознания, то лизали ему лицо, приводя в чувство, а также на собаках были сумки с медикаментами, они подходили так, чтобы человек мог достать бинт, глюкозу или что-то еще. Удивительный факт, что если боец не мог идти сам или не приходил в себя, то собака доставала из сумки специальную палочку и несла в полевой госпиталь, чтобы показать, что нужна помощь.

Такие собаки, как Лотос, ценились в годы войны на Севере: густой белый мех был незаметен на снегу и согревал в морозы.

Собаки могли обогревать бойцов своим телом, пока спешила подмога, или даже на себе вывезти человека, если позволяли собственные размеры и сила. Некоторых четвероногих санитаров «запрягали» в сани для эвакуации раненых. На боку у животных был красный крест, но немцы считали их целью и часто убивали.

Неподалеку – две улыбчивые девушки стоят рядом с картами и непонятными на первый взгляд приборами. Они рассказывают о том, как бойцы ориентировались на местности, и без чего были бы «слепы».

- Уже второй год у нас - тема снайперства, мы ее расширяем. Сейчас рассказываем, например, о курвиметре (прибор для измерения расстояния на топографическом материале. – Ред.) или вот еще то, что все принимают за спичечный коробок, это дальномер, который показывал примерное расстояние до объектов. А еще показываем задачки для детей времен войны из журнала «Мурзилка», - объясняет член поискового отряда «Патриоты – наследники Победы» Милана Мустафаева.

Мария и Милана рассказывали о науке картографии и маскировки.

А ее напарница, курсант центра «Воин» Мария Кондрашкова показывает маскировку – точную репродукцию времен войны. Так солдаты использовали «Кикимору», делая ее из лыка и ткани, иногда выкрашивая в цвет травы, если бои происходили летом. Маскировка была не только для людей, но и оружия: снайперы, например, часто одевали в нее ту же винтовку Мосина.

Прятать надо было не только себя и оружие, но и следы. Хотя иногда, наоборот, задача была их обнаружить. В годы войны на Севере было 1700 погранзастав, где очень хорошо умели читать землю. На некоторых участках границы устанавливали комплексы инженерно-технических сооружений – контрольно-следовые полосы: специальными граблями делали борозды, по которым было невозможно пройти, не оставив следов. Даже если враг пытался хитрить, надев на обувь специальные деревянные дощечки с узорами, имитирующими следы животных, все равно опытный глаз примечал – это обман!

- Я бы сказал, что науку следопытства пограничники впитывают с молоком матери. Ее надо знать как «Отче наш»! - объясняет сотрудник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Николай. – Большинство моментов до сих пор засекречены.

Пройти по контрольно-следовой полосе и не оставить следов - задача невыполнимая.

Также на полосах устанавливали столбы с натянутой между ними колючей проволокой, на которую вешали консервные банки с мелкими камушками внутри. Пограничные отряды (их называли «секреты» - в лежках находилось по два-три пограничника) слышали, если кто-то пытался пересечь границу.

Братишки

В одной из палаток размещена экспозиция Военно-морского музея Северного флота. Как было выбрать для небольшого пространства экспонаты, если сам музей занимает большое здание в несколько этажей? Директор Наталья Дзенисова говорит: очень непросто.

- Логику нашей выставки мы построили через три рубежа Победы: Мурманск, Сталинград и Донбасс. Мурманск показали глазами жителя 1942 года (в тот год столица Кольского Заполярья пережила самую страшную бомбежку в своей истории. – Ред.) и современные фотографии тех же точек, их сделал мой муж Георгий Дзенисов. В Сталинград были отправлены наши воины-североморцы помогать в его обороне. Ушли 4,5 тысячи ребят, погибли 3358. Битва была тяжелой, кровопролитной, если прикинуть, что каждые 34 секунды во время нее погибал человек, - рассказала Наталья Дзенисова. – И, конечно, мы показываем Героев России - участников СВО, всего их по области 22, в том числе двое из Мурманска. Ранее Героев Советского Союза и Героев России среди мурманчан не было.

Выставка «Сожженный, но не покоренный» наглядно показывает, что привычные сейчас уголки Мурманска когда-то выглядели совсем иначе. Вот знаменитая фотография Евгения Халдея с печными трубами – все, что осталось от города после налета вражеской авиации. Георгий Дзенисов сфотографировал заполярную столицу с этого же ракурса: череда домов с яркими красными крышами, а за ними – портовые краны и лента Кольского залива. Как говорит автор современных снимков, некоторые локации было трудно вычислить. Например, у одного из домов на улице Софьи Перовской уже нет балкончиков, а в годы войны были.

Вспомнить прошлое трудно, но важно.

- Когда мы организуем подобные выездные выставки меня больше всего трогает за сердце реакция людей. Сегодня пришел морской пехотинец, долго ходил, читал тексты про Героев России, некоторые фотографии трогал рукой и все повторял – братишки мои… Потом подошел и сказал спасибо. Говорит, это мои братишки, мои ребята, только нет их уже, а я есть, и очень горестно вздохнул. Невозможно слышать и смотреть на это без слез. И я понимаю, какое важное и нужное дело мы делаем. Все не зря, все не случайно, - говорит Наталья Дзенисова.

Выставка «Сожженный, но не покоренный» наглядно показывает, что привычные сейчас уголки Мурманска когда-то выглядели совсем иначе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Командующий Северным флотом адмирал Константин КАБАНЦОВ:

«Мы преклоняем головы перед подвигом героев, перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Память о подвигах защитников Заполярья – это наша общая гордость и наша святая обязанность сохранить ее. Вечная слава и вечная память защитникам Отечества, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»

