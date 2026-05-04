«Умрем, но не уйдем». В Долине Славы вспомнили ожесточенные бои за Родину

Те, кто едет в Долину Славы на торжественные мероприятия накануне Дня Победы, знают: какой бы солнечной и теплой не была погода в разных уголках Кольского полуострова, сюда надо одеваться как можно теплее. Здесь природа словно каждый раз напоминает, как тяжело было бойцам Красной армии защищать эту землю, отделявшую Мурманск от врага.
В этом году погода 3 мая в Долине Славы была на редкость солнечная, хоть и с пронизывающим холодным ветром. Многие, ежась, говорили: «Как же здесь воевали?». Ответ простой - мучительно, но стойко. На территории мемориального комплекса установлено несколько памятников, и один из самых пронзительных – черные стены с записками тех бойцов, что не вернулись домой. «Сообщите о нашей смерти, нас осталось 5 человек…», «Кровь за кровь, смерть за смерть», «Умрем, но не уйдем», «Товарищи, погибаю за Родину», - строки, написанные твердой рукой, за каждой из которых – страшная, но мужественная история.
Хочется верить, что и стар и млад в Мурманской области знают, что когда-то Долина Славы называлась Долиной Смерти. Несколько лет здесь проходили упорные оборонительные бои.
Раньше, чтобы узнать историю этих мест, надо было заранее почитать разные источники или приехать сюда с гидом. Сейчас стало проще – в 2024 году в Долине Славы открылся музейно-выставочный комплекс, который с момента, как он распахнул двери, посетило более 20 тысяч человек.
Внутри – подлинные артефакты войны, а еще интерактивные элементы, в том числе электронный архив. На Стене памяти в Долине Славы выбито более 14 тысяч имен павших на Мурманском направлении солдат. На деле тех, кто отдал жизнь, чтобы не пустить врага к Мурманску, больше - еще год назад в электронном архиве было 35 тысяч имен. Благодаря трудной кропотливой работе, теперь список увеличился до 37 тысяч, и в дальнейшем станет еще длиннее. Как говорит сотрудник музейно-выставочного комплекса Андрей Сычев, есть основания полагать, что в него можно внести еще около двух тысяч имен.
- Только позавчера я нашел 12 человек, - говорит Андрей в день мероприятий 3 мая. - Поиск погибших солдат ведется до сих пор, каждый год около двух десятков поисковых отрядов ищут среди сопок захоронения и останки. Мы же занимаемся их фамилиями, с нами сотрудничают все военкоматы, профильные службы. Работаем с книгами захоронений, сравниваем документы. Часто фамилии искажены, ведь донесения о безвозвратных потерях после боя делали писари, и на слух они могли услышать неверно. И порой из-за одной буквы человек исчезал, а в документах появлялся новый. Над некоторыми фамилиями солдат я работаю по несколько дней.
Важность такой работы трудно переоценить. До сих пор в администрацию Кольского округа, на территории которого находится Долина Славы, приходят письма со всех уголков России с просьбой помочь узнать судьбу родных, для кого Кольская земля стала братской могилой.
Обычно в Долине Славы очень тихо и нет толп людей, хотя сюда приезжает много туристов и местных жителей. Но так многолюдно, как накануне 9 Мая, - только раз в году. Этой весной на торжественные мероприятия приехало около пяти тысяч человек.
Кульминация дня – митинг у Вечного огня мемориала «Звезда». К слову, горит он здесь с осени 2024 года. Особенные гости – ветераны и приравненные к ним категории, дети войны. С каждым годом их ряды становятся все уже… По данным регионального отделения Социального фонда России, в Мурманской области осталось шесть ветеранов, один инвалид Великой Отечественной войны, 51 житель блокадного Ленинграда и один житель осажденного Севастополя, 208 тружеников тыла, 148 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и 125 членов семей погибших участников войны.
- Мы не знаем, как повернулась бы история, если бы не подвиг наших советских людей. И сегодня бойцы, наследники народа-победителя, мужественные и храбрые, вновь борются с нацизмом, выполняя все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу поблагодарить всех, кто как и в годы Великой Отечественной войны, делает все, чтобы помочь фронту, чтобы приблизить нашу победу. Вечная память нашим героям! Всех - с наступающим Днем Великой Победы, - обратился во время митинга губернатор Мурманской области Андрей Чибис к северянам.
Майские мероприятия в Долине Славы – это не просто звучащие громко или тихо важные слова о подвиге советского солдата, а воссоздание на этой особенной земле истории. Подходишь к одной палатке, там можно увидеть, как лечили зубы на войне и проводили челюстно-лицевые операции раненым, в другой разложены бытовые наборы солдат. В разные годы северянам и гостям Кольского Заполярья показывали, как в условиях сражений на Крайнем Севере стирали белье, делали витаминные напитки из хвои и ягод, маскировали еловыми лапами следы.
В этом году на территории мемориального комплекса также работали просветительские пространства «Сердце Прошлого и Настоящего» и площадка под открытым небом «История — Живая Память». От одной из локаций слышен собачий лай. Мы знаем, что на Кольском полуострове важную роль сыграли «арктические танки» - оленетранспортные батальоны. Но вот то, что и собаки спасали солдат, удивило многих гостей.
Белоснежный Лотос – породы горная пиренейская собака. Такие на Севере ценились: окрас делал их невидимыми на снегу, а густой мех защищал от холода. Важным было и то, чтобы мокроносый был тихим: лай мог выдать наши силы.
- На войне было много собак-санитаров, спасавших бойцов. Только официально было зарегистрировано 68 тысяч животных, - рассказывает волонтер и хозяйка Лотоса Анастасия Желдакова. – Они находили на местах сражений раненых. Если солдат был без сознания, то лизали ему лицо, приводя в чувство, а также на собаках были сумки с медикаментами, они подходили так, чтобы человек мог достать бинт, глюкозу или что-то еще. Удивительный факт, что если боец не мог идти сам или не приходил в себя, то собака доставала из сумки специальную палочку и несла в полевой госпиталь, чтобы показать, что нужна помощь.
Собаки могли обогревать бойцов своим телом, пока спешила подмога, или даже на себе вывезти человека, если позволяли собственные размеры и сила. Некоторых четвероногих санитаров «запрягали» в сани для эвакуации раненых. На боку у животных был красный крест, но немцы считали их целью и часто убивали.
Неподалеку – две улыбчивые девушки стоят рядом с картами и непонятными на первый взгляд приборами. Они рассказывают о том, как бойцы ориентировались на местности, и без чего были бы «слепы».
- Уже второй год у нас - тема снайперства, мы ее расширяем. Сейчас рассказываем, например, о курвиметре (прибор для измерения расстояния на топографическом материале. – Ред.) или вот еще то, что все принимают за спичечный коробок, это дальномер, который показывал примерное расстояние до объектов. А еще показываем задачки для детей времен войны из журнала «Мурзилка», - объясняет член поискового отряда «Патриоты – наследники Победы» Милана Мустафаева.
А ее напарница, курсант центра «Воин» Мария Кондрашкова показывает маскировку – точную репродукцию времен войны. Так солдаты использовали «Кикимору», делая ее из лыка и ткани, иногда выкрашивая в цвет травы, если бои происходили летом. Маскировка была не только для людей, но и оружия: снайперы, например, часто одевали в нее ту же винтовку Мосина.
Прятать надо было не только себя и оружие, но и следы. Хотя иногда, наоборот, задача была их обнаружить. В годы войны на Севере было 1700 погранзастав, где очень хорошо умели читать землю. На некоторых участках границы устанавливали комплексы инженерно-технических сооружений – контрольно-следовые полосы: специальными граблями делали борозды, по которым было невозможно пройти, не оставив следов. Даже если враг пытался хитрить, надев на обувь специальные деревянные дощечки с узорами, имитирующими следы животных, все равно опытный глаз примечал – это обман!
- Я бы сказал, что науку следопытства пограничники впитывают с молоком матери. Ее надо знать как «Отче наш»! - объясняет сотрудник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Николай. – Большинство моментов до сих пор засекречены.
Также на полосах устанавливали столбы с натянутой между ними колючей проволокой, на которую вешали консервные банки с мелкими камушками внутри. Пограничные отряды (их называли «секреты» - в лежках находилось по два-три пограничника) слышали, если кто-то пытался пересечь границу.
В одной из палаток размещена экспозиция Военно-морского музея Северного флота. Как было выбрать для небольшого пространства экспонаты, если сам музей занимает большое здание в несколько этажей? Директор Наталья Дзенисова говорит: очень непросто.
- Логику нашей выставки мы построили через три рубежа Победы: Мурманск, Сталинград и Донбасс. Мурманск показали глазами жителя 1942 года (в тот год столица Кольского Заполярья пережила самую страшную бомбежку в своей истории. – Ред.) и современные фотографии тех же точек, их сделал мой муж Георгий Дзенисов. В Сталинград были отправлены наши воины-североморцы помогать в его обороне. Ушли 4,5 тысячи ребят, погибли 3358. Битва была тяжелой, кровопролитной, если прикинуть, что каждые 34 секунды во время нее погибал человек, - рассказала Наталья Дзенисова. – И, конечно, мы показываем Героев России - участников СВО, всего их по области 22, в том числе двое из Мурманска. Ранее Героев Советского Союза и Героев России среди мурманчан не было.
Выставка «Сожженный, но не покоренный» наглядно показывает, что привычные сейчас уголки Мурманска когда-то выглядели совсем иначе. Вот знаменитая фотография Евгения Халдея с печными трубами – все, что осталось от города после налета вражеской авиации. Георгий Дзенисов сфотографировал заполярную столицу с этого же ракурса: череда домов с яркими красными крышами, а за ними – портовые краны и лента Кольского залива. Как говорит автор современных снимков, некоторые локации было трудно вычислить. Например, у одного из домов на улице Софьи Перовской уже нет балкончиков, а в годы войны были.
Вспомнить прошлое трудно, но важно.
- Когда мы организуем подобные выездные выставки меня больше всего трогает за сердце реакция людей. Сегодня пришел морской пехотинец, долго ходил, читал тексты про Героев России, некоторые фотографии трогал рукой и все повторял – братишки мои… Потом подошел и сказал спасибо. Говорит, это мои братишки, мои ребята, только нет их уже, а я есть, и очень горестно вздохнул. Невозможно слышать и смотреть на это без слез. И я понимаю, какое важное и нужное дело мы делаем. Все не зря, все не случайно, - говорит Наталья Дзенисова.
Командующий Северным флотом адмирал Константин КАБАНЦОВ:
«Мы преклоняем головы перед подвигом героев, перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Память о подвигах защитников Заполярья – это наша общая гордость и наша святая обязанность сохранить ее. Вечная слава и вечная память защитникам Отечества, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»
