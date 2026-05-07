До миллиона рублей на проект. В Мурманской области саами и казачьи общества могут получить гранты

30 апреля в России впервые отметили День коренных малочисленных народов - новую дату в календаре, которую утвердил президент РФ Владимир Путин. И для северных регионов, в том числе Мурманской области, это событие имеет особое значение.

На Кольском полуострове живут саами - коренной малочисленный народ Севера. По последним данным, в регионе проживает 1363 его представителя. Их поддержка - одно из приоритетных направлений.

«Мы внимательно относимся к поддержке саами: с 2019 по 2025 годы на эти цели направлено более 138 миллионов рублей. В этом году соответствующие мероприятия по грантовой поддержке также будут проведены», - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Обсуждали эту тему на оперативном совещании в правительстве региона. Там рассказали о старте конкурсного отбора для некоммерческих организаций. Проекты - самые разные, но объединяет их одно: они должны помогать укреплять единство страны и сохранять культурное многообразие народов России. Прием заявок начался 24 апреля.

На гранты в этом году предусмотрен 21 миллион рублей. Поддержку можно получить как на отдельные проекты - до 400 тысяч рублей, так и на целые программы - до 1 миллиона рублей на одного получателя.

Кто может участвовать? Общественные объединения, религиозные организации, а также общины коренных малочисленных народов Севера - саами, если они зарегистрированы в Мурманской области.

Направлений у конкурса сразу несколько. Это и укрепление гражданского единства, и развитие межнационального и межконфессионального диалога, и сохранение культурных традиций народов, живущих в регионе. В числе приоритетов - защита прав национальных меньшинств, помощь в адаптации иностранным гражданам, профилактика межэтнических конфликтов и противодействие экстремизму. Отдельно выделены развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

К участию допустят только те проекты, которые соответствуют основам государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Есть отдельные грантовые направления. Например, поддержка казачьих обществ, работающих в регионе и включенных в государственный реестр. Здесь можно получить до 700 тысяч рублей, а общий фонд - 3,5 миллиона.

Еще одно направление - поддержка мастеров декоративно-прикладного творчества из числа саами.

«Среди направлений конкурсного отбора - гранты на реализацию проектов по поддержке мастеров декоративно-прикладного искусства из числа коренных малочисленных народов Севера Мурманской области в размере до 200 тысяч рублей на одного получателя (общая сумма к распределению - 600 тысяч рублей) Получатели: мастера и самозанятые из числа саами», - рассказала начальник управления по реализации госполитики и взаимодействию с институтами гражданского общества министерства внутренней политики региона Юлия Шандарова.

Подать заявку можно до 24 мая 2026 года включительно. Дальше начнется этап экспертизы. Победителей определят до 12 июня, а итоги конкурса опубликуют до 15 июня.

Реализация проектов продлится до 25 декабря 2026 года. Отчитываться о ходе работы участникам нужно будет ежеквартально - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Финальный отчет - до 15 января 2027 года.

Требования к участникам стандартные, но строгие. Организация не должна быть иностранным юрлицом, не иметь задолженности по налогам или возврату субсидий, не фигурировать в списках причастных к экстремизму или терроризму. Также участники не должны находиться в стадии ликвидации, реорганизации, в реестре дисквалифицированных лиц или иноагентов.

Подобные грантовые конкурсы в регионе проводят не первый год. С 2019 по 2025 годы поддержку получили 115 проектов организаций и 14 инициатив от физических лиц. Общая сумма составила 83,4 миллиона рублей.

Только в 2025 году одобрили 24 заявки на 19 миллионов рублей. Среди самых заметных проектов - «Дружба по рецепту», «Русский мир», «Ратные подвиги российского воинства сквозь века» и серия кинотурниров «Снято на Кольском о войне».

