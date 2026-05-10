Как саамы «видят» Кольский полуостров

Обычная карта - это линии, названия и условные обозначения. Но для коренных жителей Кольского полуострова она куда глубже: это память, правила жизни и даже способ выживания. Саами буквально носят карту своей земли в голове. О том, как устроены так называемые «ментальные карты» кольских саами, рассказала историк Центра гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН Ольга Бодрова.

Ментальная карта - это понятие на стыке географии и когнитивной психологии. Проще говоря, это то, как человек сам представляет окружающее пространство: свой город, район или привычные маршруты. У каждого такая карта - своя, личная. Но есть и коллективные ментальные карты. Это уже система ориентиров, которая закрепляется в названиях мест, историях, маршрутах и опыте взаимодействия с природой. Например, такие названия, как Белоречка или старые «Дружба», «Заря», - не просто слова, а маркеры памяти и опыта.

По словам Ольги Бодровой, ментальная карта кольских саами - это сложная многослойная структура. Первый слой - когнитивный. Он связан с базовой ориентацией в пространстве: как человек воспринимает местность, «чувствует» дорогу, какие у него сенсорные ощущения.

Далее идет культурный слой, это уже коллективная память. Сюда входят традиции, нормы поведения, фольклорные истории. Фактически ментальная карта становится «пространственным архивом» этой памяти.

Особое место занимает топонимический слой. Здесь важно понимать: топоним - это не просто название, а знак, который хранит информацию о событии, особенностях места или его сакральном значении. Причем одно и то же место может иметь несколько названий. Например, Сейтсуол - Федотов остров, Куссуол - остров Еловый.

Есть и социально-поведенческий слой. Он отражает маршруты, ритуалы и правила поведения в определенных местах. Например, сейды - это запретные зоны. Там нельзя шуметь, ночевать и даже называть их напрямую. В этом смысле ментальная карта работает как инструкция по жизни.

«Исследователю Кудрявцеву сопровождающий его в гору саам рассказывал, что есть шестимежный лог, где по преданиям водились фантастические существа шишы, и осенью саамы ни за что не пойдут этим логом. Это как раз отображение коллективного знания о том, как надо себя вести в этом пространстве», - объясняет лектор.

Еще один слой - символический. Он формирует идентичность и образ территории. Например, представления о границах погоста. В этом случае природные объекты становятся своеобразными знаками территории.

Если говорить о структуре ментальной карты подробнее, то в ней можно выделить сразу несколько измерений.

Сакрально-мифологическое - это истории о происхождении островов и полуостровов, о сейдах и запретных местах. Например, Облачный остров.

Хозяйственно-маршрутное измерение связано с практической жизнью. Так, озеро Имандра воспринимается не только как водоем, а как транспортная артерия и источник ресурсов, прежде всего рыбы. Маршруты при этом не ограничиваются четкими границами, они могут проходить через озера, тундру и лес, отражая коллективный опыт.

Сюда же относятся «говорящие» названия: Кумужий остров, Гольцовая река, Щучья Губа. Или охотничьи - Бобровый ручей, Эвеслогчорр (пища для охотника наверху горы).

Топонимическое измерение хранит зашифрованную информацию: о природе, животных, особенностях местности. Например, мыс Высокий или Олений остров. Также сюда входят «промысловые» названия.

Интересно, что если место не имело значения, оно могло и вовсе не иметь названия, о чем писал Александр Ферсман. Когда топограф записывал названия у имандровских саамов, выяснилось, что некоторые наволоки никак не называются — просто потому, что не используются. На вопрос, как называется тот или иной участок, саам Архипов отвечал без раздумий: «Просто наволок», «Еще наволок», «Еще-еще наволок».

Есть телесно-перцептивное измерение - это то, как пространство «читается телом»: звук эха в горах, тишина, ветер, игра света и тени. И, наконец, родовое или социально-территориальное измерение. Это уже привязка к конкретным семьям и родам: угодья Архиповых, Бархатовых, родовые тони, охотничьи территории и пастбища. Здесь пространство напрямую связано с памятью о предках.

Таким образом, ментальная карта позволяла саами не только ориентироваться на местности. Это был целый мир, где переплетаются природа, история, традиции и личный опыт.

