«Вы не похожи на оленевода». Саами из Мурманской области Полина Харыбина встретилась с Владимиром Путиным

В праздник, который отмечался впервые, прошла встреча президента с представителями коренных малочисленных народов России. На нее приехала и Полина Харыбина из Мурманска. Фото: www.kremlin.ru

30 апреля в России впервые отметили День коренных малочисленных народов России. Этот праздник учрежден Указом президента от 4 ноября 2025 года. В дату, от которой теперь ведется важная история, Владимир Путин встретился с представителями коренных малочисленных народов России. За одним столом с главой государства оказалась и жительница Мурманской области Полина Харыбина.

Полина – представительница саами. Сейчас численность ее народа на Кольском полу-острове, по итогам Всероссийской переписи населения, составляет 1363 человека.

О чем говорили на встрече с президентом, где участвовала Полина? Поприветствовав главу государства на языке своего народа, северянка рассказала о себе:

- Наша община сегодня занимается оленеводством. В месте, где мы, саами, проживаем, наша семья организовала экскурсионную программу, в ходе которой даем возможность жителям нашего региона и гостям со всей страны познакомиться не только с культурой нашего народа, но и с северным оленем, с нашей кухней и, конечно же, с языком. Вообще, вопросами сохранения…

Полина с удовольствием и уважением носит национальную одежду и хранит традиции своего народа. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Президент удивился: «Извините, вы – оленевод? Не похожи на оленевода совсем».

Но у северянки действительно есть олени, в том числе и домашние, – гостей принимает ее семейный «Олений двор», где Полина рассказывает и о своих предках, и о быте и культуре саами. Ее бабушка Роза Ивановна Яковлева была первым ребенком, родившимся в населенном пункте Лопарская, куда саами ушли в тяжелые военные годы. Родители Полины – оба саами, хотя такое встречается редко: представителей коренного малочисленного народа так мало, что все они друг другу - пусть очень далекие, но родственники. Еще один фактор – раньше саамские семьи были в основном многодетными, а теперь таких все меньше.

Семья Полины старается сохранять традиции предков: рыбалку, сбор ягод и грибов (их, кстати, саами считают едой оленей, поэтому сами готовят крайне редко), оленеводство. Многие представители коренного малочисленного народа, особенно молодежь, считают такой быт тяжелым и отказываются от него в пользу более комфортной городской жизни. Уходит и искусство саамского языка, который всегда было непросто сохранить: письменность появилась сравнительно недавно, есть много диалектов, а последние поколения не хотели его учить, да и негде было - в школах Мурманской области его не преподают.

И эта боль для Полины – особенная. Вместе с единомышленниками-земляками, которых немного, она старается сохранить родной язык всеми силами.

- Одна из них – это приложение для изучения саамского языка. Наша старшая дочь Марьяша стала идейным вдохновителем этого проекта, она стала голосовым помощником пользователя. Вообще у нас трое детей, и все они ведут не просто очень активный образ жизни, а такую общественную деятельность. Вместе с ними мы уже создали и компьютерную игру для изучения саамского, стикеры для мессенджеров, разговорник и раскраску. Все это - не только для сохранения языка, но и для популяризации культуры в целом, - рассказывает Полина Харыбина.

Гостей «Оленьего двора» обязательно знакомят с саамскими традициями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН, президент России:

- Хочу искренне поздравить вас всех, да и всех граждан России, с этим праздником, именно всех граждан. Почему? Потому что и большой, и малый народ – все мы единая семья народов России. Когда я сказал «единая семья», – в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно будем двигаться вперед.

В нашей стране насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Каждый из них – неотъемлемая, как я уже сказал, часть России и ее неповторимого многообразия, хранитель уникальных традиций, культур, характеров. Каждый народ, этнос, входящий в братскую семью народов России, безусловно, – наше общее достояние. И его сбережение, приумножение, благополучие – это сбережение и приумножение всего многонационального народа России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru