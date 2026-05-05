«Репка» по-саамски и этнодефиле. В Ловозере с размахом отметили новый государственный праздник

На фестивале поздравили ветерана, потомственного оленевода Петра Галкина. Фото: Центр народов Севера

В Ловозере, гордой культурной столице саами, 30 апреля впервые отпраздновали День коренных малочисленных народов. Рассказываем, как это было.

Сам праздник появился благодаря Указу президента России Владимира Путина как символ того, что страна видит, слышит и признает огромный вклад коренных этносов в общее культурное многообразие страны. А главной сценой для этого важного дня в Мурманской области стал фестиваль «Единство традиций».

В Ловозере в этот день звучали родные языки, сияли аутентичные национальные костюмы, мудрые старейшины делились теплом, а молодежь находила связь со своими корнями.

Теплым и торжественным получилось открытие. С приветствием к собравшимся обратилась представитель министерства внутренней политики Мурманской области Оксана Милентьева, отметив, как важно сохранять родные языки и традиции, и именно такие фестивали как «Единство традиций» и делают народ единым целым. Также у Оксаны Викторовны была особая миссия: она поздравила удивительного человека - труженика тыла, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, потомственного оленевода Петра Галкина. Поздравления он принимал и с Днем коренных малочисленных народов, и с приближающейся 81-й годовщиной Великой Победы.

Праздник развернулся на двух площадках. Так, Северный национальный колледж превратился в кипящий центр ремесел и азартных спортивных баталий. Гости собирались у выставки декоративно-прикладного искусства, где тонкая работа мастеров из коллекций колледжа и Ловозерского национального культурного центра рассказывала истории без слов.

На празднике коллектив Национального культурного центра устроил яркое этнодефиле, представляя саамские и коми костюмы, - как традиционные, так и переосмысленные дизайнерами. Тем временем студенты колледжа вышли на сцену с театрализованной постановкой «Репки» - знакомой всем с детства сказки, но прозвучала она на саамском языке.

Ребята из Ревдинской средней школы им. В. С. Воронина на мастер-классах учились ремеслам, а на спортивной площадке соревновались в национальных видах спорта, пробуя свои удаль и ловкость.

Заряд эмоций добавили и творческие номера: на сцене зажигали Арктический театр «Альпа», завораживала голосом солистка Мария Канева, а саамские песни исполняли Марина Гринчук и театр саамских традиций «Таввял Иннк».

Вторая площадка, Ловозерская средняя школа, стала местом тихой, но не менее важной работы. Здесь прошли открытые уроки, пропитанные культурой и языками коренных народов Севера. Учителя провели интерактивные занятия, где звучали произведения саамских авторов.

Завершился насыщенный день большой интеллектуальной битвой-квизом. Кто лучше всех знает историю, географию и традиции Кольского Севера, выясняли команды министерства внутренней политики, Центра народов Севера и регионального отделения Ассамблеи народов России.

Оксана Милентьева еще раз взяла слово, чтобы от души поблагодарить педагогов и школьников за неравнодушие и поддержку, за то, что каждый день они бережно хранят культуру коренных народов. В знак глубокой признательности Ловозерской школе вручили благодарственное письмо за вклад в государственную национальную политику в регионе.

К награждениям также присоединилась начальник отдела по работе с КМНС Центра народов Севера, президент Ассоциации кольских саамов Елена Алмазова. Теплые поздравления прозвучали и от председателя Совета депутатов Ловозерского округа Ольги Шевляковой.

- Этот праздник - начало новой государственной традиции. Для нас важно, что в Мурманской области День коренных малочисленных народов России зародился именно здесь, в селе Ловозеро - культурной столице саамов Кольского полуострова, который достойно принял Всероссийскую эстафету, направленную на укрепление межнационального согласия. Уверены, что фестиваль «Единство традиций» станет ежегодным, и мы будем расширять его границы, - отметили организаторы.

