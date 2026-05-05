Opus 37: от Чайковского до Шостаковича

Фестиваль «Музыкальное обозрение. Opus 37/ 2026». Фото: Петрозаводская консерватория имени А. К. Глазунова.

В рамках мероприятия 28 апреля на малой сцене Карельской филармонии состоялась творческая встреча с главным редактором журнала «Музыкальное обозрение», а также художественным руководителем фестиваля Андреем Устиновым.

«Время Шостаковича»

Творческая встреча была посвящена двум выдающимся датам в истории музыки: 120-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича и 100-летию премьеры его знаменитой Симфонии № 1. Андрей Устинов поделился собственным пониманием и восприятием Шостаковича как личности и выдающегося композитора:

–Я живу с пониманием величия личности Шостаковича по сей день. Музыка композитора востребована в России всегда. Но в трагические времена, когда берут верх насилие, ложь, невежественность – творчество Шостаковича

становится остро актуальным. И здесь музыка говорит о поиске в себе силы и стойкости духа в противостоянии жестокости и злу. Она помогает ощутить это физически. Для тех, кто искренне переживает то самое плохое, что происходит вокруг нас, музыка способна стать одним из самых близких и необходимых собеседников. Возможно, в музыке Шнитке, Губайдуллиной мы можем найти то созвучие, то сопереживание, то сочувствие и сострадание в наш безжалостный век.

Рассуждая о личности Шостаковича, Андрей Устинов процитировал известного американского музыковеда Ричарда Тарускина: «Зрелый Шостакович не был диссидентом. Как не был и модернистом. Зрелый Шостакович был интеллигентом. Он был наследником благородной традиции художественного служения, которая в России требовала не просто честности, а готовности разделить судьбу своего народа, чего бы это не стоило».

Тарускин считал Шостаковича глубоко русским художником, работавшим внутри системы, продолжателем русской культурной традиции, где композитор говорит от лица общества.

Творческая встреча с А. Устиновым. Фото: Карельская филармония.

Симфонии

Особенной темой встречи стала знаковая дата – 100-летие со дня премьеры Симфонии № 1. Симфония стала дипломной работой композитора по окончании Ленинградской консерватории. Шостакович завершил произведение в возрасте 19 лет. Симфония юного композитора была оценено преподавателями консерватории как «проявление высочайшего таланта». Произведение сочетает в себе живость и остроумие, с одной стороны, и драмы, трагедии, с другой. Музыковеды отмечают, что с музыкой Симфонии роднят сочинения Игоря Стравинского, Скрябина, Прокофьева.

Симфония Шостаковича № 7 («Ленинградская») была создана автором в 1941 году, став настоящим символом времени тяжелых испытаний, связанных с Великой Отечественной войной. Произведение о несломленном духе людей прославляло веру в любовь и жизнь. Композитор работал над симфонией на одном дыхании. «Я не мог ее не писать», – скажет он в последствии.

О концерте

Также в рамках фестиваля 30 апреля прошел вечер фортепианной музыки на Большой сцене Петрозаводской консерватории им. А.К. Глазунова, в котором пианисты, лауреаты международных конкурсов, доценты Петрозаводской консерватории Александр Лубянцев и Максим Тавриков исполнили произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

В начале концерта Андрей Устинов поделился со зрителями основными замыслами музыкального репертуара, а также историей создания фестиваля: – Почему речь идет именно о цифре 37? Так сложилось исторически. Газета «Музыкальное обозрение» была основана в 1989 году. 37 – это знаковое число для издания в 2026 году. Ежегодно фестиваль принимает название с разной цифрой, символизирующей день рождения сообщества с одноименным названием. Концертная программа продумывается таким образом, что номер опуса становится отправной точкой для событий и музыкантов. Тремя основными фигурами фестиваля стали великие русские композиторы: Чайковский, Рахманинов, Шостакович. Три творца по праву являются рупорами своей эпохи. Музыка авторов – это своеобразные послания, которые прошли испытание временем и стали достоянием не только для России, но и для всего музыкального мира.

О « Доброте», или мечтать не вредно

Во время концерта пианист Александр Лубянцев виртуозно исполнил двенадцать прелюдий Сергея Рахманинова (соч. 3, 23, 32). Завершив свое выступление, музыкант скромно признался, что во время исполнения он так заработался, что, когда зал несколько раз вызывал пианиста сыграть «что-нибудь эдакое», у него возникло желание представить зрителю два произведения собственного сочинения. Зритель был в восторге!

– На концерте я исполнил два собственных сочинения – «Мечта» и «Доброта», – поделился с нашим изданием Александр Лубянцев. – О чем музыка? Мечта вызывает грусть от нереальности ее реализовать. А если мечта воплощается в жизнь, приходит конец мечте. И она теряет свою ценность. Композиция «Доброта» – это о попытке помочь. Добротой можно навредить. Но тем не менее, сила искренней, ничем не прикрытой доброты достаточно непоколебима. Говоря об исполнительской и композиторской деятельности, я бы с досадой подтвердил, что, занимаясь исполнительством, действительно очень трудно параллельно сочинять собственные произведения. В последнее время я гораздо больше работаю над пальцами. У меня формируется что-то вроде своей школы. Именно Рахманинова здесь я могу выделить, пожалуй, как композитора с неоднозначными аппликатурами.

Если говорить о модернизме в музыке, то я для себя выделяю атональную (не гармоничную) академическую музыку. Иногда она бывает очень образной и точной (например, скрип в троллейбусе – он ведь без тональности, чаще всего). Но именно душевности в этом для меня обычно мало. Часто думаю, что согласен с Рахманиновым в том, что модернизм, как инновационный принцип в музыке «органически непонятен».