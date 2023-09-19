Хотел порадовать маму, поэтому не бросил грибы. Стали известны подробности спасения мальчика в лесу в Архангельской области

Поиски усложнило то, что подросток был одет во все зеленое и камуфляжное – поди найди его среди деревьев. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Архангельской обл / vk.com/la_arkhangelsk

17 сентября к поселку Тайга Пинежского района Архангельской области стали стягиваться спасатели и волонтеры – поступила информация, что во время сбора грибов в лесу потерялся 13-летний Игорь (имя изменено). Поиски усложнило то, что подросток был одет во все зеленое и камуфляжное – поди найди его среди деревьев.

У поселка сразу разбили координационный штаб, лес разделили на квадраты, профессиональным спасателям помогали участники различных добровольческих отрядов, в том числе и кинологи, сотрудники местного заказника, полицейские, пожарные, жители населенных пунктов поблизости. Всего свыше 60 человек!

Профессиональным спасателям в поисках Игоря помогали кинологи. Фото: Служба Спасения им. И.А. Поливаного / vk.com/aocc29

Нашли Игоря на вторые сутки – он вышел на дорогу, ведущую к заброшенному поселку, там его обнаружила поисковая «двойка» - спасатель областной службы спасения Олег Заворохин и волонтер профессионального объединения кинологов «Следопыт» Алена Алексеева с напарником – метисом Евой.

Несмотря на то, что подросток провел ночь в лесу (и спал на бревне!) и долго блуждал, он чувствовал себя удовлетворительно. Его сразу укутали одеялом, чтобы согреть, и дали горячий чай.

- Мама мальчика подтвердила, что с ним все в порядке. Со слов мальчика, он пил воду из ручья, ел грибы, которые знает, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Архангельской области.

Всего потерявшегося во время сбора грибов подростка искало более 60 человек. Фото: Служба Спасения им. И.А. Поливаного / vk.com/aocc29

К слову, домой Игорь пришел не с пустыми руками.

- С собой у пропавшего все это время была корзинка, наполненная грибами. Подросток очень хотел порадовать маму своими достижениями, поэтому до последнего не бросал корзину, - уточнили в службе спасения им. И.А. Поливаного.

В лес за грибами Игорь пошел вместе с папой и дедушкой, телефон с собой не взял. Спасатели напоминают, что так делать нельзя: при себе всегда должны быть средства связи, также важно надеть что-то яркое, чтобы облегчить поиски.

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