В «ЗаБеге» к Дню работников леса приняли участие более 100 жителей города Сегежа

Медали для победителей. Фото: Segezha Group

15 сентября в Сегеже накануне Дня работников леса состоялся праздник для любителей бега «ЗаБег – стартуют все!». Спортивный образ жизни и активный отдых на свежем воздухе популяризирует в районе градообразующий Сегежский ЦБК (Segezha Group, MOEX: SGZH). Комбинат строит спортивные площадки, обеспечивает деятельность Дворца спорта, проводит спортивно-массовые мероприятия.

Финиш совсем близко. Фото: Segezha Group

На старт вышли более 100 жителей - школьники, студенты Северного колледжа, журналисты местной газеты, сотрудники предприятий, в том числе СЦБК и ООО «Сегежская упаковка». Забег на 3 км от Дворца спорта до отеля Cosmos Smart Segezha проходил по т.н. «тропе здоровья» в сторону пляжа озера Линдозеро. В 2022 году эта дорога была полностью отремонтирована Сегежским ЦБК. Победителем стал десятиклассник из школы № 6 г. Сегежа Егор Колковский.

«У нас получилось объединить на дистанции людей разных возрастов и уровней подготовки. Многие жители показали силу духа и желание быть в авангарде здоровых и сильных людей. Мы очень рады, что наш спортивный праздник понравился горожанам, надеемся, что он станет традиционным. Мы всегда учитываем потребности наших сотрудников и населения в качественном отдыхе и оздоровлении», - отметила инициатор «ЗаБега» - директор по оптимизации и развитию процессов Сегежского ЦБК Ирина Печерина.

Фото на память с генеральным директором Сегежского ЦБК. Фото: Segezha Group

«Спорт помогает не только укрепить физическое здоровье, но и развить дисциплину, целеустремленность, волю и характер, что положительно сказывается на работе. Самое главное, мы стремимся к тому, чтобы Сегежа ассоциировалась у всех со спортом, хотим сделать Сегежу не только комфортным, но и самым спортивным городом в Карелии», - подчеркнул генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк на церемонии награждения победителей «ЗаБега».

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