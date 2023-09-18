Новое слово в дорожной разметке

Шумовая полоса со световозвращающими элементами. Фото: ГРАД

Речь идет о дорожной разметке с профильной поверхностью, которая имеет выступы - световозвращающие элементы, специально изготовленные в промышленных условиях. Эти элементы - того же цвета и из того же материала, что и основная линия дорожной разметки.

По законам физики

Дорожная разметка - сфера для всего мира, можно сказать, консервативная. Да, новые материалы появляются. Совершенствуется и техника, с помощью которой наносят дорожную разметку. Однако чего-то принципиально нового в этой области не появлялось с... 2000-х годов.

Изменить эту ситуацию решили в октябре 2022 года на ежегодном семинаре, организованном изготовителем материалов для дорожной разметки ООО «ТАУ-С». Инновацию совместно разработали доцент кафедры «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог» МАДИ Владимир Бочкарев и генеральный директор ООО «ГРАД» Виктор Петров. Оба работают в данной сфере около 30 лет.

В чем заключается идея? Если объяснять на пальцах, то смысл таков. На линию разметки с определенной периодичностью накладываются световозвращающие элементы, которые решают сразу несколько важных задач. В частности, на разметке появляются выступы, которые создают шумовой эффект и таким образом информируют автомобилистов о наезде на эту разметку. Но главное: эти элементы работают, как катафоты, и отражают свет на большом расстоянии, делая контуры дороги понятными для водителей.

- Наибольший эффект световозвращения обеспечивает слой стеклошариков, нанесенный на наклонные поверхности световозвращающих элементов, - отмечает Виктор Петров. - Почему это важно? Если, например, идет дождь, то вода не задерживается на наклонных плоскостях и выступающие над основной линией разметки элементы не сливаются с мокрой дорожной поверхностью, продолжая выполнять основную задачу - обеспечивать большую видимость линий дорожной разметки. При этом более высокий коэффициент световозвращения элементов делает данную разметку более заметной в условиях недостаточной видимости - в сумерках, в ночное время и при ослеплении водителей низко стоящим солнцем в Заполярье и северной Карелии.

Есть еще один чрезвычайно важный момент - это материал, из которого сделаны и линии разметки, и сами световозвращающие элементы. Фото: ГРАД

Визуальное восприятие

Предложение прозвучало осенью 2022 года. А весной, в мае 2023-го, идея воплотилась в жизнь! Наверное, ключевую роль сыграл высокопрофессиональный союз науки и практики. Владимир Бочкарев исследовал и подобрал оптимальные решения (геометрические параметры), фракционный состав применяемых стеклошариков и технологию изготовления элементов, а Виктор Петров решил практические вопросы: изготовление элементов и технологию укладки на наносимую линию дорожной разметки из толстослойного холодного пластика. А совместно с технологами ООО «ТАУ-С» была проделана большая работа по подбору оптимальной рецептуры применяемого разметочного материала (холодного пластика).

К сегодняшнему дню разработку можно увидеть на двух дорогах. Одна из них является городской - это проспект Ленина в самом центре Мурманска. Вторая дорога федеральная - это подъезд к аэропорту Мурманской области, который обслуживает ФКУ Упрдор «Кола». В ближайшем будущем, не скрывает Виктор Петров, ООО «ГРАД» рассчитывает применить эту технологию на дорогах государственного областного казенного учреждения «Мурманскавтодор», с которым компания плотно сотрудничает уже около 20 лет, и в этом году руководитель Дмитрий Игнатов и профильные специалисты серьезно заинтересовались данным новшеством.

- 90% информации каждый человек воспринимает глазами (визуальное восприятие). И наше изобретение (кроме вибрационно-шумового эффекта) работает именно на это: автомобилисты хорошо видят дорожную разметку с профильной поверхностью фактически в любую погоду, - рассказывает Виктор Петров. - Кстати, пока дорожная разметка со светоотражающими элементами белого цвета, но мы уже разработали применение элементов в желтом исполнении. Это особенно важно для привлечения внимания водителей на наиболее сложных и потенциально опасных участках дороги. Например, в условиях, когда автодорога содержится в снежном накате, нанесенные по оси световозвращающие элементы желтого цвета позволят организовать движение транспорта во встречных направлениях по безопасной траектории на поворотах и виражах и ликвидировать так называемую блуждающую зимнюю колейность. Уже в середине сентября 2023 года мы планируем нанести такую разметку на участке дороги А-137 в Республике Карелия. Мы уже получили согласие на это у заказчика в лице ФКУ Упрдор «Кола» и генерального подрядчика в лице АО «ВАД». Этот участок как раз содержится в зимнем накате.

Прочные и долговечные

Есть еще один чрезвычайно важный момент - это материал, из которого сделаны и линии разметки, и сами световозвращающие элементы. Для их изготовления Виктор Петров и Владимир Бочкарев решили использовать стандартный материал для дорожной разметки - холодный двухкомпонентный пластик.

- При сцеплении холодного пластика на молекулярном уровне происходит химическая реакция, благодаря которой линия разметки и световозвращающий элемент становятся единым целым, фактически сливаются друг с другом. Такая однородность делает разметку более прочной и долговечной, - подчеркивает Виктор Петров. - Замечу, к слову, что холодный пластик - это сейчас самый перспективный материал в дорожной разметке. Он не так капризен, как термопластик, и меньше зависит от погодных условий, перепадов температур, влажности воздуха и дорожного покрытия, имеет большие коэффициент сцепления и адгезию к дорожному покрытию. При этом дорожая разметка, выполненная из данного материала (в отличие от термопластика), позволяет обновлять более дешевыми лакокрасочными материалами для достижения нормативных показателей на следующие годы и производить повторное нанесение опять же холодным пластиком без дорогостоящей демаркировки (процесс удаления старой разметки. - Ред.).

Световозвращающие элементы изготавливают в стационарных промышленных условиях. Фото: ГРАД

Аналитическая работа

Виктор Петров и Владимир Бочкарев считают, что их разработку нельзя назвать «некоей конструкцией, застывшей во времени». Сейчас, на начальном этапе, специалисты внимательно следят за тем, как ведет себя их изобретение, тщательно анализируя его работу. Это нужно для дальнейших изменений цвета, геометрических параметров и химических характеристик материала, из которого изготовлены световозвращающие элементы. С момента нанесения (май) по настоящее время все световозвращающие элементы сохранны и не потеряли запланированных нормативных показателей. Вместе с тем наиболее ответственным должен стать зимний период, когда на дороги выйдет снегоуборочная техника.

- Вопрос заключается в том, как она повлияет на выступы, нанесенные на разметку. Особенно нас интересует ситуация на подъезде к аэропорту г. Мурманска, где зимняя уборка происходит фактически в безостановочном и наиболее жестком (можно сказать, жестоком) для дорожной разметки режиме, - объясняют разработчики. - Понимаете, любая инновация должна пройти проверку временем, в ее работу могут вноситься коррективы - это абсолютно нормальный процесс.

КСТАТИ

Сейчас световозвращающие элементы наносят с помощью небольшой машинки, которая разработана специалистами МАДИ под руководством Владимира Бочкарева по техническому заданию ООО «ГРАД». Ведется создание дополнительного навесного оборудования данной технологии для установки на существующие дорожно-разметочные машины.

НА ЗАМЕТКУ

Световозвращающие элементы изготавливают в стационарных промышленных условиях. Это обеспечивает надлежащую плотность и заглубление рабочего слоя стеклошариков, а также четкое соблюдение формы и размеров.

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