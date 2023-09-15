Молоко опустилось на землю. Туман парализовал работу аэропорта «Мурманск»

Пока одни радовались красивому и необычному виду за окном, для других это было скорее опасно, чем живописно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 15 сентября Кольский полуостров укрыл сильный туман. Пока одни радовались красивому и необычному виду за окном, для других это было скорее опасно, чем живописно.

Из-за опустившегося на землю «молока» аэропорту «Мурманск» пришлось перенастроиться на новый режим работы – сразу несколько самолетов решили не садиться из-за плохой видимости.

- На данный момент [11.30] три рейса ушли на запасные аэродромы: рейс 6343 - на запасной аэродром в Санкт-Петербурге, 6341 - в Апатиты, рейс 6477 - Петрозаводск. Решение об уходе принимает всегда командир воздушного судна. С 8.28 на аэродроме применили правила ограниченной видимости. Все рейсы прибудут после улучшения погодных условий, - сообщила официальный представитель аэропорта «Мурманск» Ольга Хабарова.

С 11.48 правила по ограниченной видимости отменили, это значит, что капитаны могут решить направить самолеты в сторону Мурманска.

Туман помешал не только полетам – пришлось быть максимально осторожными и водителям. Так, на федеральной трассе «Кола» на некоторых участках, например, у Оленегорска, видимость упала почти до нуля.

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