«Самая большая мотивация – улыбки женщин». Акушер-гинеколог перинатального центра Мурманска - о тонкостях своей работы

Врач отмечает, что в акушерстве бывает масса ситуаций, которые спрогнозировать непросто. Фото: Перинатальный центр ГОБУЗ МОКМЦ / vk.com/murperinat

С холодным рассудком

- Бывает ли страшно, когда роды принимаете? – аккуратно спрашиваю я.

Врач отвечает прямо:

- Роды всегда принимать страшно. Если кто-то скажет, что нет, то он соврет.

Акушер-гинеколог Игорь Олегович Бондаренко работает в перинатальном центре Мурманска совсем недавно - с мая этого года. Молодой специалист приехал к нам из Донецка, столицы Донбасса, по приглашению главного врача. Условия, как в плане развития, так и в плане труда, ему пришлись по душе, поэтому, недолго думая, он переехал на Крайний Север.

Несмотря на то, что трудовой путь гинеколога в Заполярье только начинается, он уже успел собрать массу положительных откликов от своих пациенток. Многие отмечают его бережное отношение, тактичность, чуткость и профессионализм. Сам же врач говорит, что просто хочет помогать людям. Такое решение пришло к нему после событий 2014 года.

- По окончании школы я получил высшее образование по направлению «международная экономика», но затем понял, что хочу стать врачом. В 2020 году окончил Донецкий медицинский государственный университет имени М. Горького. Пока учился, ходил по разным клиникам, просил, чтобы меня взяли подежурить, сначала в хирургию, потом в пульмонологию, ну, а на третьем курсе попросился в родильный дом. Делал все, что мог, – рассказывает специалист. - Во время обучения понял, что сделал правильный выбор. Эта хирургическая профессия сложная, выматывающая как в моральном плане, так и в физическом. Она требует много знаний, навыков, выносливости. Но когда увидел первые роды, понял, что это то, ради чего можно жить и развиваться. Я вижу в этом смысл. Родственники меня поддержали.

Трудностей в такой работе, конечно, хватает. Но если недопонимание с коллегами можно легко уладить, а с ненормированным днем и кучей дежурств смириться, то критические ситуации при родах заставляют напрячься максимально сильно. Все эмоции приходится отключать, отдавая предпочтение холодному рассудку.

Случается всякое: проблемы в акушерстве, кровотечения, острая гипоксия плода, отслойка плаценты, тяжелая преэклампсия…

- Помню, был случай, когда я только начинал работать, мне попалась женщина с преждевременной отслойкой плаценты. Это серьезное осложнение, при котором роженица и ребенок могут погибнуть. Я впервые с этим столкнулся, сердцебиение плода почти не выслушивалось, но я быстро среагировал, и мы с главным дежурным врачом прооперировали женщину. Она и ребенок выжили, с ними все хорошо, – вспоминает врач.

Наш собеседник отмечает, что в акушерстве бывает масса ситуаций, которые спрогнозировать непросто. Никогда не знаешь, что тебя ждет, однако опыт и знание клинических рекомендаций позволяют быть уверенным в том, что делаешь.

Игор Бондаренко работает в перинатальном центре Мурманска с мая этого года. Фото: Минздрав Мурманской области

С заботой о каждой

По статистике, женщины сейчас рожают в более зрелом возрасте, сначала заботясь об учебе и карьере, а потом уже о построении семьи. Поэтому первыми родами после 30 лет уже никого не удивишь, это стало нормой.

При этом, по словам гинеколога, не всегда многодетные женщины ответственно подходят к новой беременности. Есть те, кто курит, не соблюдает рекомендаций врача и о состоянии плода совершенно не думает. А бывают девушки 18 лет, которые осознанно беременеют и делают все, чтобы у них родился здоровый ребенок.

Но какого бы возраста ни была беременная, вопросы у всех похожие. Из самых распространенных: «Доктор, а когда я рожу?», «А роды - это больно?», «Когда я начну рожать?», «Когда выпишут из больницы?». На все из них, даже порой странные, врач старается отвечать подробно и с заботой.

- С женщиной нужно разговаривать. Чем детальнее ей объяснить, что с ней происходит, тем быстрее она успокоится и тем лучше будет соблюдать рекомендации. Помню, такой случай был: приезжает женщина - не наблюдалась в женской консультации, последнюю дату критических дней не помнит, по животу, срок был доношенный. Спрашивает: «Доктор, я что, беременная?». Отвечаю: «Да». А она мне: «Я думала, что просто потолстела», – улыбается врач.

Но если врачи принимать роды всегда готовы, то женщин этот процесс нередко пугает. Так, они просят кесарево сечение, однако такая операция несет в себе много рисков, включая кровотечение, инфекцию, плохую адаптацию плода. Поэтому врачи объясняют, как будет правильнее, отмечая позитивные моменты естественных родов. Также в последнее время женщины стали чаще практиковать домашние роды. Мол, в спокойной обстановке, в окружении семьи и с аромасвечами. И вроде бы все ничего, если бы не экстренные случаи. Врачи откровенно против такого подхода, напоминая, что акушерство непредсказуемо и может возникнуть ситуация, когда срочно потребуется помощь, которая в домашних условиях невозможна.

- Это несет в себе огромные, неоправданные риски. Но у нас в Мурманской области такое все же редкость, – говорит врач.

К слову, рожать в больнице можно и с партнером. Для некоторых женщин это ценная психологическая поддержка, однако бывает и так, что мужчина сам падает в обморок, переволновавшись, и специалистам приходится оказывать помощь еще и ему. Так что тут нужно быть максимально готовым ко всем неожиданностям.

Что же нужно, чтобы беременность прошла хорошо, а здоровье не подвело по время родов? Гинеколог отмечает - правила банальны и просты, но они работают: вести активный образ жизни, есть качественную и полезную еду, по возможности заниматься спортом. Планировать беременность нужно заранее, посетить специалиста женской консультации, который даст рекомендации по поводу прегравидарной подготовки, во время беременности - встать на учет до 12 недель и выполнять рекомендации врача. Вне беременности рекомендуется посещать врача женской консультации 1-2 раза в год.

Вспоминая слова Игоря Олеговича о том, что принимать роды страшно, невольно задаешься вопросом: что в таком случае заставляет каждый день ходить на работу?

- Главное - это осознанное понимание, почему ты этим занимаешься. Если не задавать себе такие вопросы, то можно быстро перегореть. Самая большая мотивация для меня - это улыбки женщин, когда они видят своего живого и здорового ребенка. Я, когда рождается новый человек, верю, что он принесет пользу обществу в этом мире. Очень хочется в это верить, – отвечает врач.

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