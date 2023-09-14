Хорошо поедем

Новая автомагистраль к Североморску в Мурманской области. Фото: ФКУ Упрдор "Кола"

Замысел реализован

- В этом году мы вводим в эксплуатацию сразу два знаковых участка дорог в Карелии и Мурманской области, которые позволят улучшить пропускную способность на напряженных направлениях, повысить безопасность водителей и пешеходов, - говорит начальник ФКУ Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

Практически заново был построен участок 445 - 469 км автодороги А-121 «Сортавала». Во многих местах дорогу спрямили, транспортный поток вывели за пределы деревень Маньга и Новая Маньга в Пряжинском районе. Через реку Ламата был построен арочный мост из гофрированной металлической конструкции. Сейчас идет завершающий этап - строительно-монтажные работы на двухуровневой транспортной развязке, которая возводится на месте примыкания «Сортавалы» к Р-21 «Кола» (380 км).

- В октябре намечено окончание строительства, - поясняет Дмитрий Джос. - Тем самым будет полностью завершен многолетний цикл модернизации «Сортавалы» в пределах Карелии по всей длине - от границы с Ленинградской областью до выхода на «Колу».

Также в октябре планируется открытие участка 14 - 19 км подъезда к Североморску в Мурманской области. Здесь все строительно-монтажные работы завершены. Дорога будет четырехполосным участком с разделительной полосой.

- Работа далее там будет продолжена, - подчеркивает Дмитрий Джос. - На очереди - реализация проекта строительства транспортной развязки на 19 км.

Идет ремонт моста через реку Деревянку. Фото: ФКУ Упрдор "Кола"

Будет как надо

Нынешняя осень станет богатой и на введение в эксплуатацию участков дорог после капитальных ремонтов. Это произойдет на автомагистралях, переданных в федеральное подчинение три-четыре года назад. В ФКУ Упрдор «Кола», которое теперь несет за них ответственность, провели детальное обследование всех принятых участков дорог. Результаты этой работы показали, что приведение их в нормативное состояние невозможно без переустройства.

Два участка ремонтируются на автодороге А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску (86 - 100 км и 113 - 132 км).

- К концу года, с учетом отремонтированного в прошлом году участка, сделаем более 40 км этой дороги, - отмечает Дмитрий Джос. - Всего длина карельского участка - 102 километра.

Важно подчеркнуть, что капитальный ремонт - это не только восстановление проезжей части. Работы включают отсыпку земполотна, укладку водоотводных труб и лотков, установку локальных очистных сооружений. В границах сел Шокша, Деревянное и деревни Педасельга обустраиваются пешеходная инфраструктура, системы наружного освещения. Ремонтируется мост через реку Деревянку.

В октябре планируется также введение в эксплуатацию после ремонта моста через реку Пизма на автодороге А-137 Р-21 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой. Будет завершено обновление участка дороги с 76-го по 92 км. Поселок Тикша «приобретет» тротуары, электроосвещение, две автобусные остановки с павильонами ожидания.

В прошлом году был отремонтирован самый сложный участок - с 0 по 25 км, устранены дефекты покрытия по всей длине дороги. В следующем году планируется капитальный ремонт моста через реку Чирко-Кемь на 92 км дороги.

Завершается обновление участка с 76-го по 92 км дороги А-137 в Карелии. Фото: ФКУ Упрдор "Кола"

Реестр безопасности

- О состоянии дороги обычно судят по состоянию проезжей части. Яма на дороге - это ЧП, которое быстро устраняется. В рамках содержания у нас есть договоры на устройство защитных слоев для устранения износа и колейности, - рассказывает Дмитрий Джос. - Это три участка поверхностной обработки в Карелии и четыре участка (два в Мурманской области и два в Карелии) защитных слоев.

В планах работы ФКУ Упрдор «Кола» одним из приоритетов является повышение безопасности дорожного движения. Так, с прошлого года стали наноситься дополнительные осевые шумовые полосы - дублирование дорожной разметки в виде насечек, которые создают шумовой вибрационный эффект.

- Материалы для разметки используем такие, чтобы обеспечивалась максимальная долговечность, - говорит Дмитрий Джос. - Хорошо себя зарекомендовала практика нанесения желтой разметки в Заполярье, в частности, при их содержании зимой в снежном накате.

Постоянно ведется работа по замене дорожных знаков и ограждения, установке недостающих элементов, обустройству электроосвещения и пешеходных переходов. К вопросам безопасности дорожного движения подход комплексный. Эти и другие факторы способствовали тому, что в прошлом году количество дорожно-транспортных происшествий существенно снизилось по сравнению с предыдущим годом. В этом году тенденция снижения сохраняется, однако возросла тяжесть последствий.

- Постоянно контактируем с ГИБДД, разбираем буквально каждое ДТП и выясняем, что нужно сделать, чтобы минимизировать в будущем вероятность таких случаев, - отмечает Дмитрий Джос. - К сожалению, улучшение качества дорог приводит к пренебрежению некоторыми водителями указаний дорожных знаков и разметки. В этом году установим типовую серию афиш с коротким текстом, направленным на повышение внимания на дороге и соблюдение скоростного режима. Ответственность за безопасность дорожного движения - это то, с чем надо считаться всем его участникам.

СКАЗАНО

«Если мы объекты строительства и ремонта начинаем и завершаем, то вопросы безопасности дорожного движения - это постоянная тема для работы».

Дмитрий Джос, начальник ФКУ Упрдор «Кола».

Дмитрий Джос, начальник ФКУ Упрдор «Кола». Фото: ФКУ Упрдор "Кола"

ЗНАЙ!

На участке «Колы», от возводимой транспортной развязки на пересечении с А-121 «Сортавала» до северного съезда на Кондопогу, ведутся проектные работы по капитальному ремонту с переводом двухполосной дороги в четырехполосную. Проекты двух участков - от подъезда к Петрозаводску до Янишполя - будут готовы уже в нынешнем году, остальные - в следующем. Реализация этой большой и очень важной для Республики Карелия задачи начнется после выделения соответствующего государственного финансирования.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Протяженность дорог, обслуживаемых ФКУ Упрдор «Кола», превышает 2700 км. Примечательно, что на дорогах, переданных в последние годы в федеральную сеть, оказались грунтовые участки. Все они в Карелии - почти 100 км автоподъезда к МАПП «Суоперя» и на автодороге А-215 общей протяженностью до 8 км. В рамках предстоящих ремонтов их сделают асфальтированными.

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