Сложнейший заплыв через Кольский залив стал мировым брендом

Заплыв прошел в непростых условиях: течение относило спортсменов то к мосту, то от него. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Далеко не каждый спортивный фестиваль может похвастаться таким количеством участников, как «Гольфстрим» в Мурманске. 9 сентября он собрал 11,5 тысячи спортсменов и зрителей (новый рекорд посещаемости!), многие приехали ради него из других городов страны. Почему? Мы нашли ответ.

В этом году «Гольфстрим» прошел в 16-й раз, а появился он в 2006-м, под названием «Мурманская миля» и благодаря идее массового заплыва через Кольский залив. После программа пополнялась самыми разными активностями - от йоги на свежем воздухе, соревнований яхтсменов, каникросса до игры «Снежки на песке», метания ножей и много другого. Помимо заплыва визиткой фестиваля стали забег по мосту через Кольский залив (пожалуй, самый массовый за Полярным кругом) и экстремальные соревнования «Пожарная тяга».

Владислав Сапожников установил рекорд заплыва среди мужчин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом – одна из причин популярности «Гольфстрима»: он зрелищный, и здесь можно увидеть то, что больше нигде не случится. Где еще спокойно пробежишь или пройдешь по второму по длине мосту за Полярным кругом, который специально для этого перекрывают от транспорта?

В массовом забеге стартовали 58 профессионалов. Ленту на финише «разорвал» мурманчанин Михаил Рыбаков с символичным № 1 на майке. В прошлом году он бежал в первый раз и также победил, а в этом еще и установил рекорд – дистанцию в 1611 метров он преодолел за 14 минут 13,4 секунды.

Главный судья заплыва Виталий Поборчий в свое время стал его первым победителем. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Бегом занимаюсь со второго класса. Пока бежал, ни о чем не думал: голову надо отключать - это главное правило. В этом году было тяжелее, чем в прошлом – скорость задал хорошую, сложнее было удерживать темп, - рассказал Михаил Рыбаков.

Главный судья заплыва Виталий Поборчий в свое время стал первым его победителем, на самом первом фестивале. В этот раз он наблюдал, как 39 спортсменов преодолевали дистанцию почти в 1200 метров, от левого до правого берега залива, при температуре воды +11 градусов. У некоторых путь получился дольше – их сносило течение под мост. Это одна из причин, почему Виталий Поборчий считает этот заплыв одним из самых сложных в мире. Все в нем рассчитывают так, словно не спортсмены плывут, а ракету в космос запускают.

Михаил Рыбаков войдет в историю «Гольфстрима» как обладатель рекорда - за 14 минут 13,4 секунды он пробежал по мосту. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- На спортсменов влияют шесть факторов: осадки, туман, приливы, отливы, скорость ветра и даже толщина донных отложений – из-за них меняются подводные течение и скорость плавания. У левого берега течение тянет влево, у правого – вправо. Спортсмен видит огромный мост как ориентир, идет на него, а тот не приближается – вода относит пловца. И это большая психологическая нагрузка. Несколько лет назад, когда была еще «Мурманская миля», ветер был такой сильный, что старт заплыва перенесли на правый берег. В этот раз в районе 13.30 из-за сильных порывов ветра тоже думали о переносе, но все же решили просто дать старт на пять минут раньше, чтобы спортсменов не отбросило течением. Несмотря на это, все проплыли лучше, чем раньше. В этом году мы провели заплыв за 40 минут – это лучший показатель «Гольфстрима» и того, что организация на высоте. Заплыв через Кольский залив в Мурманске – это мировой бренд, - уверен Виталий Поборчий.

С каждым годом в массовом забеге участвует все больше северян и гостей региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Самыми быстрыми пловцами «Гольфстрима-2023» стали Владислав Сапожников (14 минут 12 секунд) и Елена Булохова (14 минут 52 секунды). Кстати, ей принадлежит абсолютный рекорд заплыва через Кольский залив в 14 минут 9 секунд, установленный в прошлом году, - уточнил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Владислав Сапожников, как и другие спортсмены, весь заплыв боролся с сильным ветром. Но так как в «Гольфстриме» он участвует уже четвертый раз, понимал, насколько трудной будет задача. Правда, еще на старте понял, что хочет быть первым – таким и финишировал. Сейчас он обладатель лучшего результата заплыва среди мужчин за все годы фестиваля.

Испытания «Пожарной тяги» разработали для тренировки бойцов спецподразделений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Это была больше тактическая борьба, чем на время. Скорее всего, это была моя последняя дистанция здесь, но я доволен тем, как прошел ее, и победой, - говорит победитель.

«Пожарная тяга» в свое время была разработана для тренировок бойцов спецподразделений: восемь этапов - от переноски баллонов по 70 килограммов каждый и поднятия квадроцикла почти в пять центнеров до подъема по пожарной лестнице на мост. У участников не было времени на отдых, притом что нагрузки на организм были запредельные (стоит добавить, что в этот раз повезло с погодой, и спасатели были в жару при полном обмундировании).

Такие зрелищные соревнования, как «Пожарная тяга», редко где увидишь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Один из самых массовых фестивалей Мурманска официально завершен. Он подарил нам много адреналина и положительных эмоций. С нетерпением будем ждать следующего сентября и готовиться к новым победам, - отметил Юрий Сердечкин.

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