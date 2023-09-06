Теперь - с новым футбольным полем. При «Авангарде» в Мурманске появился новый спортивный объект

Готовность учреждения после ремонтных работ проверил глава Мурманска Игорь Морарь. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В спортивном комплексе «Авангард», что находится в мурманском микрорайоне Роста, вновь стало шумно и оживленно. Центр распахнул свои двери 1 сентября – в этот день в обновленном здании сотрудники провели ознакомительные занятия для малышей, а также бесплатные сеансы.

Что было сделано за минувшее лето? Серьезное преображение спортивной точки притяжения северян. Так, в большой и малой чашах частично заменили плитку, прочистили систему циркуляции воды, отремонтировали входную группу. Готовность учреждения после ремонтных работ проверил глава Мурманска Игорь Морарь.

На стадионе при «Авангарде» появилось современное покрытие. Летом здесь будут играть в футбол, зимой - заливать лед. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Сегодня «Авангард» – это уникальный спортивный центр, который очень востребован у мурманчан. В планах - продолжить модернизацию этого объекта. Работаем в этом направлении, чтобы людям было удобно, комфортно и приятно, – рассказал Игорь Морарь.

К слову, изменения были не только внутренние, но и внешние. Так, самым долгожданным событием для спортсменов стало появление на территории комплекса полноразмерного футбольного поля.

Его благоустройство было непростым, из-за изменений в проекте. Осенью 2022 года на заседании Совета депутатов города решили, что нужно постелить футбольное поле как можно скорее, чтобы дети могли на нем играть. При этом дополнительные средства не привлекались, стоял вопрос именно о перераспределении бюджета.

В бассейне частично заменили плитку и прочистили систему циркуляции воды. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

К концу лета новое поле было готово. Теперь здесь будут тренироваться учащиеся спортивных школ, проходить уроки физкультуры. Стадион станет круглогодичной площадкой для занятий. Если летом он ждет футболистов, то зимой на поле планируют заливать лед для тренировок по зимним видам спорта и массового катания. К слову, «Авангард» также может стать базой для проведения тренировок конькобежцев, которым сложно найти подходящее место для занятий.

- Но решение еще не принято, надо спросить мнение у Федерации конькобежного спорта, где им будет удобно. Есть много нюансов, это очень специализированный вид спорта, – поделился с нами Игорь Морарь.

Стадион, как и сам комплекс, уже открыт для всех желающих.

В Мурманске также приводят в порядок еще один важный для северян стадион – «Юность» в Первомайском округе. Как и «Авангард», он будет круглогодичным.

В спортцентре регулярно проводят различные соревнования и конкурсы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

СПРАВКА КП

Городской спортивный центр «Авангард» общей площадью 3 213,7 кв. м (спортивное сооружение с бассейном) работает для северян уже 33 года, в 2013 - 2016 годах здесь прошла реконструкция.

Спорткомплекс используется для физкультурно-оздоровительной работы и проведения массовых физкультурных мероприятий, популяризации массовых и дворовых видов спорта. Здесь могут заниматься и дети, и взрослые. В бассейне, например, занимаются с мамами совсем юные северяне, с грудного возраста.

Улучшение материально–технической базы «Авангарда» способствовало вовлечению жителей города в регулярные занятия физкультурой и спортом, что важно для поддержания здоровья на Крайнем Севере.

Здесь проводятся различные спортивные мероприятия, например, «Родной двор – родной город», соревнования, конкурсы. Есть бесплатные посещения большой и малой чаш в особые дни календаря, в тот же День пожилого человека и День защиты детей.

«Авангард» уже 33-й год помогает северянам сохранять здоровье. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Учреждение доступно для всех категорий населения, в том числе и для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья. Подъезды к учреждению свободны, вход оборудован пандусом и кнопкой вызова персонала, в холле находится колясочная, в большой чаше бассейна работает вертикальная подъемная платформа для инвалидов. Также в «Авангарде» можно бесплатно покататься на коньках.

На территории спортивного сооружения расположены:

- хоккейный корт общей площадью 1800 квадратных метров;

- футбольное поле общей площадью 10 058 квадратных метров, оборудовано большими футбольными воротами;

- вертикальная спортплощадка для игры в мини-футбол.

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