Солнце, котики и привет из СССР. Какими муралами в Мурманске украсили самый длинный дом в России

С каждым годом дома Мурманска становятся все ярче благодаря талантливым художникам. Фото: Олег ФИЛОНОК

С каждым годом дома Мурманска становятся все ярче благодаря талантливым художникам. Подошел к концу третий фестиваль уличного искусства «Рост», результатом которого стали 12 новых муралов, украсивших фасады зданий.

Подошел к концу третий фестиваль уличного искусства «Рост», результатам которого стали 12 новых муралов, украсивших фасады зданий. Фото: Олег ФИЛОНОК

Если раньше творческая команда трудилась над преображением микрорайона Роста, то в этом году уделили внимание Первомайскому округу столицы Кольского Заполярья. Основной локацией стал самый длинный дом России, расположенный на Кольском проспекте.

Самый длинный дом Мурманска также украсили муралы с ретро-телефонами, солнцем в руках ангела. Фото: Олег ФИЛОНОК

- Элементы фундаментальной живописи украсили торцы зданий, арки, технические сооружения, подпорные стены. Художники организовали выставку, провели для жителей мастер-классы и экскурсии, - отметили в минграде региона.

Так, художники Арт Абстрактов и Святослав Spater из Самары создали новые рисунки на подпорной стене на Кольском проспекте. У них получилась яркая абстрактная живопись.

Помимо создания новых красот, авторы позаботились о старых советских панно, которые изрисовали граффити. Фото: vk.com/rostmurmansk

Кирилл Ведерников из города Вязники завершил работу по созданию монументального полотна на улице Профсоюзов, 1. Дом украсило «роковое» солнце, домики и пароход.

Тем временем на торце дома №150к5 по Кольскому проспекту художник из Севастополя Алексей Канунников сделал мурал по саамским мотивам - с оленем, который стоит в каньгах, и ярким солнцем.

Художники украсили не только фасады дома, но и подпорную стену.... Фото: Олег ФИЛОНОК

В арке дома №8 по улице Беринга посетили семейство довольных котиков. Усатых, но уже пиксельных, также можно встретить на Кольском, 142. Дмитрий Ламонов из Москвы выполнил рисунок вместе с помощницей Валерией Бровиковой.

Самый длинный дом Мурманска также украсили муралы с ретро-телефонами, солнцем в руках ангела.

... и подстанцию во дворе. Фото: Олег ФИЛОНОК

Помимо создания новых красот, авторы позаботились о старых советских панно, которые изрисовали граффити. Часть стен художники очистили от следов вандализма. Так, был частично восстановлен фасад на проспекте Кольском, 138к1.

Фестиваль «Рост» проводится в Мурманске с 2021 года. За это время в его рамках в областном центре появилось 43 новых мурала во всех районах города.

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