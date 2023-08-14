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Звезды14 августа 2023 12:54

Когда «Табуретка» становится трамплином. Фестиваль искусств в Мончегорске стал еще масштабнее

В Мончегорске в седьмой раз провели фестиваль «Табуретка»
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Для гостей праздника выступили артисты старейшего уличного театра России «Странствующие куклы господина Пэжо».

Для гостей праздника выступили артисты старейшего уличного театра России «Странствующие куклы господина Пэжо».

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Очень важно, что этот фестиваль не москвичи сделали и привезли, а создали сами северяне. Мы хотим максимально поддержать творческих людей, чтобы они поняли: пусть ты делаешь что-то в маленьком городе, но на самом деле выходишь на федеральный уровень, - рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова о фестивале «Табуретка» в Мончегорске.

Погода не помешала традиционному шествию с "участием" писателей, открывающему фестиваль.

Погода не помешала традиционному шествию с "участием" писателей, открывающему фестиваль.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Все мы - дети

Родившийся как праздник поэзии, с годами он стал фестивалем искусств, вбирая в себя все новые направления. Гости уже погружались в атмосферу уличных театров, кино, стендапа. В этом году темой седьмой «Табуретки» стало детство, поэтому мероприятие дополнили всем, что позволяет взрослым вернуться на десятилетия назад, а детям – оторваться на всю катушку и прочувствовать свой прекрасный возраст.

- Я на «Табуретке» в четвертый раз, мне есть с чем сравнить, и совершенно точно заявляю, что она становится интереснее с каждым годом. Мы хотим, чтобы в регионе с номером 51 был 51 фестиваль, и «Табуретка» точно один из главных фестивалей региона, у него замечательные авторы и «родители». У него потрясающая атмосфера - я все еще живу впечатлениями от прошлого года, - поделилась эмоциями консультант управления развития сферы культуры и искусства при профильном министерстве Наталья Зайцева.

Команда театра-цирка «Монгольфьери» за две недели смогли поставить представление с мончегорцами.

Команда театра-цирка «Монгольфьери» за две недели смогли поставить представление с мончегорцами.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Фестиваль в Мончегорске появился в 2016 году вместе с памятником табуретке (проект выиграл во всероссийском конкурсе «Культурный след»). Когда в главном парке столицы металлургов появились эти огромные четыре ножки, стало понятно – у северян есть новая сцена, совсем как в детстве. У памятника стали читать стихотворения, прозу. Несмотря на то, что фестиваль сейчас объединяет уже многие виды искусства, журналист Оксана Китаева, ставшая автором памятника и идейным вдохновителем фестиваля, считает, что литературная начинка не пропала.

- В детстве папа сделал мне табуретку, которая сохранилась до сих пор. Мне хотелось, чтобы и в городе была такая табуретка, на которую можно было бы забраться и прочитать стихотворение. Самое ценное в России – культура, ее надо сохранять. Фестиваль в этом помогает, в том числе поддерживать культуру малых коренных народов, представители которых каждый год приезжают сюда и выступают, - отмечает Оксана Китаева.

Такой проект, как в Мончегорск, коллектив «Монгольфьери» делал впервые.

Такой проект, как в Мончегорск, коллектив «Монгольфьери» делал впервые.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Творческий хаос – это хорошо!

Еще в июне организаторы запустили отборочную программу для всех желающих стать участниками фестиваля, но в день фестиваля выяснилось, что приехали и те северяне, кто не подавал заявку, но очень хотел стать частью этого события. Команда «Табуретки» сориентировалась быстро – площадку для самовыражения получил каждый.

- Мы задумались, что в следующем году надо обязательно сделать площадки для свободных выступлений. Знаете, в этом году на фестивале очень многое идет не так, как задумано, но у нас же тема детства, а детство – это спонтанность, легкость, импровизация, - рассуждает Марина Смирнова.

В этом году на «Табуретке» был необычный шатер в виде мозга, внутри которого рассказывали о переработке отходов.

В этом году на «Табуретке» был необычный шатер в виде мозга, внутри которого рассказывали о переработке отходов.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

12 августа, в день мероприятия, неожиданностей было много, например, с утра шел сильный дождь, который чуть не спутал планы на программу. Но потом, как по заказу, вышло солнце, и удалось провести яркое традиционное шествие с Пушкиным, Достоевским и другими писателями, и, главное, выступить артистам театра-цирка «Монгольфьери» из Северной столицы. В этом году они совершили настоящую творческую авантюру – открыли в Мончегорске цирковую школу для детей и взрослых, за две недели поставив с ними полноценное представление, притом что у новоявленных артистов такого опыта не было.

- Некоторых мы буквально нашли на улице, - смеется директор «Монгольфьери» Лариса Маркина. – Видим как-то, что мальчики от дождя прячутся, мы их и взяли на репетиции. Вообще, мы подобный проект до Мончегорска нигде не делали. Это было какое-то безумие, мы сделали невозможное! Работа в цирке – это большой труд, дети боялись, что у них ничего не получится. Но они все – самородки, мы должны были им помочь поверить в себя, раскрыть их. И это получилось. Эмоции переполняют и слезы радости.

Чего только не увидишь на фестивале «Искусств», например, вот такие перформансы.

Чего только не увидишь на фестивале «Искусств», например, вот такие перформансы.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

От классики XIX века до проблем XXI века

Программа фестиваля была богата мероприятиями: если утро и день гости провели на свежем воздухе в парке, то вечером переместились в местный ДК. На большом экране показали снятые в городе металлургов в ходе фестивальной Кинолаборатории ленты «Тренер» и «Мончегорск – столица России».

После прошел творческий вечер актера Кирилла Плетнева, которого многие знают по ролям в «Диверсанте», «Викингах» и т.д. Провел встречу режиссер и актер Сергей Рост. К слову, он стал частью веселого хаоса «Табуретки» - сам позвонил организаторам накануне и сказал, что не может пропустить такое событие. Красивым продолжением вечера стал моноспектакль народного артиста Авангарда Леонтьева, благодаря которому произведения Максима Горького, Антона Чехова и Алексея Попова зазвучали для северян в неповторимом прочтении.

Из фестиваля поэзии "Табуретка" выросла до праздника с самыми разными формами выражения, когда на одной сцене звучат и рэп, и саамские песни.

Из фестиваля поэзии "Табуретка" выросла до праздника с самыми разными формами выражения, когда на одной сцене звучат и рэп, и саамские песни.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Финальным аккордом программы стал спектакль «Один», про буллинг в школе, ставший одним целым с аудиовизуальным перформансом «Молчание вслух» в парковой части фестиваля.

- Я сама столкнулась с этим в театральной среде и поняла, что хочу заняться этой темой всерьез, - рассказала автор идеи и режиссер спектакля Елизавета Кочеткова. – В интернете мы предложили людям поделиться своими историями, нам пришли ответы не только из России, но и из других стран. И эти честные рассказы прозвучали из уст актеров со сцены.

Зрителям предложили не просто посмотреть спектакль, но и обсудить увиденное.

Для местных мастеров фестиваль - возможность проявить себя.

Для местных мастеров фестиваль - возможность проявить себя.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Нам можно позавидовать»

Чего ждать от «Табуретки» в 2024 году, сейчас не знает даже команда ее авторов. Может, в программе появятся танцы, может, сцена на озере. Но точно ясно – дальше будет интереснее, масштабнее и ярче.

- «Табуретка» - это большой вклад в развитие территории присутствия нашей компании. Фестиваль давно перерос из локального поэтического мероприятия в международный масштабный проект. Мы делаем его по одной простой причине – нам важно развивать наши города, чтобы людям, которые живут и работают здесь, было комфортно, уютно, интересно, хотелось приезжать сюда, жить здесь и строить планы. Не преувеличение, что на один день Мончегорск стал культурной столицей России. Следующий фестиваль постараемся сделать еще лучше и ярче, - уверен начальник управления общественных связей АО «Кольская ГМК» Алан Папанцев.

- Нам можно позавидовать, - добавляет и. о. главы Мончегорска Ольга Островецкая. – Это не просто фестиваль - это праздник, участники которого буквально заражают талантом. Обязательно надо приехать и увидеть это самим.

К слову, мероприятие создает команда продюсеров фонда «Живая классика», которые примечают талантливых северян, чтобы дать им в дальнейшем возможность реализовать себя и в других проектах. Так что «Табуретка» - это настоящий трамплин в творческой карьере.

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