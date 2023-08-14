Когда «Табуретка» становится трамплином. Фестиваль искусств в Мончегорске стал еще масштабнее

Для гостей праздника выступили артисты старейшего уличного театра России «Странствующие куклы господина Пэжо». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Очень важно, что этот фестиваль не москвичи сделали и привезли, а создали сами северяне. Мы хотим максимально поддержать творческих людей, чтобы они поняли: пусть ты делаешь что-то в маленьком городе, но на самом деле выходишь на федеральный уровень, - рассказывает президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова о фестивале «Табуретка» в Мончегорске.

Погода не помешала традиционному шествию с "участием" писателей, открывающему фестиваль. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Все мы - дети

Родившийся как праздник поэзии, с годами он стал фестивалем искусств, вбирая в себя все новые направления. Гости уже погружались в атмосферу уличных театров, кино, стендапа. В этом году темой седьмой «Табуретки» стало детство, поэтому мероприятие дополнили всем, что позволяет взрослым вернуться на десятилетия назад, а детям – оторваться на всю катушку и прочувствовать свой прекрасный возраст.

- Я на «Табуретке» в четвертый раз, мне есть с чем сравнить, и совершенно точно заявляю, что она становится интереснее с каждым годом. Мы хотим, чтобы в регионе с номером 51 был 51 фестиваль, и «Табуретка» точно один из главных фестивалей региона, у него замечательные авторы и «родители». У него потрясающая атмосфера - я все еще живу впечатлениями от прошлого года, - поделилась эмоциями консультант управления развития сферы культуры и искусства при профильном министерстве Наталья Зайцева.

Команда театра-цирка «Монгольфьери» за две недели смогли поставить представление с мончегорцами. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Фестиваль в Мончегорске появился в 2016 году вместе с памятником табуретке (проект выиграл во всероссийском конкурсе «Культурный след»). Когда в главном парке столицы металлургов появились эти огромные четыре ножки, стало понятно – у северян есть новая сцена, совсем как в детстве. У памятника стали читать стихотворения, прозу. Несмотря на то, что фестиваль сейчас объединяет уже многие виды искусства, журналист Оксана Китаева, ставшая автором памятника и идейным вдохновителем фестиваля, считает, что литературная начинка не пропала.

- В детстве папа сделал мне табуретку, которая сохранилась до сих пор. Мне хотелось, чтобы и в городе была такая табуретка, на которую можно было бы забраться и прочитать стихотворение. Самое ценное в России – культура, ее надо сохранять. Фестиваль в этом помогает, в том числе поддерживать культуру малых коренных народов, представители которых каждый год приезжают сюда и выступают, - отмечает Оксана Китаева.

Такой проект, как в Мончегорск, коллектив «Монгольфьери» делал впервые. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Творческий хаос – это хорошо!

Еще в июне организаторы запустили отборочную программу для всех желающих стать участниками фестиваля, но в день фестиваля выяснилось, что приехали и те северяне, кто не подавал заявку, но очень хотел стать частью этого события. Команда «Табуретки» сориентировалась быстро – площадку для самовыражения получил каждый.

- Мы задумались, что в следующем году надо обязательно сделать площадки для свободных выступлений. Знаете, в этом году на фестивале очень многое идет не так, как задумано, но у нас же тема детства, а детство – это спонтанность, легкость, импровизация, - рассуждает Марина Смирнова.

В этом году на «Табуретке» был необычный шатер в виде мозга, внутри которого рассказывали о переработке отходов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

12 августа, в день мероприятия, неожиданностей было много, например, с утра шел сильный дождь, который чуть не спутал планы на программу. Но потом, как по заказу, вышло солнце, и удалось провести яркое традиционное шествие с Пушкиным, Достоевским и другими писателями, и, главное, выступить артистам театра-цирка «Монгольфьери» из Северной столицы. В этом году они совершили настоящую творческую авантюру – открыли в Мончегорске цирковую школу для детей и взрослых, за две недели поставив с ними полноценное представление, притом что у новоявленных артистов такого опыта не было.

- Некоторых мы буквально нашли на улице, - смеется директор «Монгольфьери» Лариса Маркина. – Видим как-то, что мальчики от дождя прячутся, мы их и взяли на репетиции. Вообще, мы подобный проект до Мончегорска нигде не делали. Это было какое-то безумие, мы сделали невозможное! Работа в цирке – это большой труд, дети боялись, что у них ничего не получится. Но они все – самородки, мы должны были им помочь поверить в себя, раскрыть их. И это получилось. Эмоции переполняют и слезы радости.

Чего только не увидишь на фестивале «Искусств», например, вот такие перформансы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

От классики XIX века до проблем XXI века

Программа фестиваля была богата мероприятиями: если утро и день гости провели на свежем воздухе в парке, то вечером переместились в местный ДК. На большом экране показали снятые в городе металлургов в ходе фестивальной Кинолаборатории ленты «Тренер» и «Мончегорск – столица России».

После прошел творческий вечер актера Кирилла Плетнева, которого многие знают по ролям в «Диверсанте», «Викингах» и т.д. Провел встречу режиссер и актер Сергей Рост. К слову, он стал частью веселого хаоса «Табуретки» - сам позвонил организаторам накануне и сказал, что не может пропустить такое событие. Красивым продолжением вечера стал моноспектакль народного артиста Авангарда Леонтьева, благодаря которому произведения Максима Горького, Антона Чехова и Алексея Попова зазвучали для северян в неповторимом прочтении.

Из фестиваля поэзии "Табуретка" выросла до праздника с самыми разными формами выражения, когда на одной сцене звучат и рэп, и саамские песни. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Финальным аккордом программы стал спектакль «Один», про буллинг в школе, ставший одним целым с аудиовизуальным перформансом «Молчание вслух» в парковой части фестиваля.

- Я сама столкнулась с этим в театральной среде и поняла, что хочу заняться этой темой всерьез, - рассказала автор идеи и режиссер спектакля Елизавета Кочеткова. – В интернете мы предложили людям поделиться своими историями, нам пришли ответы не только из России, но и из других стран. И эти честные рассказы прозвучали из уст актеров со сцены.

Зрителям предложили не просто посмотреть спектакль, но и обсудить увиденное.

Для местных мастеров фестиваль - возможность проявить себя. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Нам можно позавидовать»

Чего ждать от «Табуретки» в 2024 году, сейчас не знает даже команда ее авторов. Может, в программе появятся танцы, может, сцена на озере. Но точно ясно – дальше будет интереснее, масштабнее и ярче.

- «Табуретка» - это большой вклад в развитие территории присутствия нашей компании. Фестиваль давно перерос из локального поэтического мероприятия в международный масштабный проект. Мы делаем его по одной простой причине – нам важно развивать наши города, чтобы людям, которые живут и работают здесь, было комфортно, уютно, интересно, хотелось приезжать сюда, жить здесь и строить планы. Не преувеличение, что на один день Мончегорск стал культурной столицей России. Следующий фестиваль постараемся сделать еще лучше и ярче, - уверен начальник управления общественных связей АО «Кольская ГМК» Алан Папанцев.

- Нам можно позавидовать, - добавляет и. о. главы Мончегорска Ольга Островецкая. – Это не просто фестиваль - это праздник, участники которого буквально заражают талантом. Обязательно надо приехать и увидеть это самим.

К слову, мероприятие создает команда продюсеров фонда «Живая классика», которые примечают талантливых северян, чтобы дать им в дальнейшем возможность реализовать себя и в других проектах. Так что «Табуретка» - это настоящий трамплин в творческой карьере.

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