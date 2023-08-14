Заточены на мосты

Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино вблизи Нефтеюганска. Рядом построен временный мост. Фото: «Мостострой-11»

Незаурядное мастерство

- Вода там есть, шпунтовое ограждение надо делать, - поясняет кому-то в телефонную трубку Сергей Владимирович Кужелев, генеральный директор ООО «Сибстройсервис». - 100-тонной грузоподъемности кран уже стоит, там и компрессор…

Наш разговор потом еще несколько раз прерывался звонками. Руководитель живет своей работой, причем не из окна кабинета. Встретиться с ним помог случай, а в другое время его «распорядок дня» на объектах - встречи с поставщиками, партнерами. Работа на результат как стиль жизни. Кстати, как раз партнеры из АО «Мостострой-11» нам рассказали, что ООО «Сибстройсервис» не сорвал ни одного проекта.

- Специализируемся на строительстве мостов, - говорит Сергей Владимирович Кужелев. - Занимаемся возведением путепроводов, устройством искусственных сооружений и на федеральных, и на региональных дорогах, по заказам муниципалитетов.

ООО «Сибстройсервис» является малым предприятием, поэтому объемы работ - два, максимум три объекта одновременно. Генеральный директор считает, что очень важно правильно организовать работу, оценить возможности и распределить усилия. Безусловно, рост прибыли нужен, но не любой ценой.

Строительство мостов является делом ресурсоемким. У компании в числе выполненных контракты с ФКУ «Уралуправтодор», управлениями автомобильных дорог Тюменской области, ХМАО-Югры и дорожной дирекцией ЯНАО. По меркам мостовиков, небольшие объекты. А для выхода на конкурсные торги по большим стройкам, особенно если мосты в составе дороги, требуется весомая залоговая база, оборотные резервы. Для малого бизнеса фактически неподъемная задача. Вот здесь важным является партнерство с крупными подрядными организациями. У компании сложилось давнее плодотворное взаимодействие, к примеру, с АО «Мостострой-11» и АО «ДСК Автобан».

Устройство буронабивных свай. Фото: «Мостострой-11»

Действенная связь

Сегодня основные силы ООО «Сибстройсервис» заняты на реконструкции моста через протоку Чеускино, в рамках ремонта автомобильной дороги Нефтеюганск - левый берег реки Обь. Компания ведет работы по демонтажу старого моста и сооружению опор нового, построили временный мост длиной 96 метров для проезда автотранспорта. Комплекс задач выполняется вместе с территориальной фирмой «Мостоотряд-29» - филиалом АО «Мостострой-11». По графику завершить работы намечено в августе.

Еще в партнерстве с этим же акционерным обществом ООО «Сибстройсервис» участвует в работах по реконструкции трех мостов в Тюменской области на автодорогах Ялуторовск -Ярково и Ялуторовск - Шадринск.

В прошлом году был построен путепровод через железнодорожные пути станции Салым, вместе с АО «Мостострой-11» достроили путепровод на 124 км автодороги Тюмень - Екатеринбург. Сдано два моста по дороге к Ноябрьску.

- С «Мостостроем-11» работаем много, - рассказывает Сергей Владимирович Кужелев. - Партнер отличный. Взаимовыручка присутствует. И в целом организация мощная, современная. Чтобы вместе работать и в дальнейшем, мы тоже и технически, и квалификационно подтягиваемся до их уровня.

Основной костяк работников предприятия состоит из специалистов, имеющих большой профессиональный опыт. Молодые кадры, которые приходят в коллектив, сразу же ориентируются на продуктивный и качественный труд. Компания в привлечении специалистов сотрудничает с профильными учебными заведениями, к примеру, Сибирским государственным автомобильно-дорожным университетом (г. Омск). А еще нужна новая техника. Совершенствуются технологии строительства и требуются энерговооруженные машины. Кое-что приобретается в лизинг, но бесконечно кредитоваться тоже нельзя. Генеральный директор рассчитывает, что компании удастся выйти на уровень прибыли от производства работ, позволяющий больше вкладывать в техническое перевооружение.

До вскрытия реки ото льда новые опоры будут полностью готовы. Фото: «Мостострой-11»

Высокая маневренность

Одним из конкурентных преимуществ ООО «Сибстройсервис» Сергей Владимирович Кужелев считает мобильность. В течение недели мостостроители могут перебазироваться на 1000-1500 км и начать работу на новом месте. Если будущий объект не требует высоких производственных затрат, то для большой организации такой переезд и вовсе может привести к убыткам. А для малого бизнеса - как раз выгодное приложение сил.

Партнерские связи помогают решать вопросы с поставкой материалов и железобетонных изделий (АО «Мостострой-11»), мостовых конструкций (ООО «Бридж» в Екатеринбурге, Дмитровский завод МЖБК в Подмосковье).

Почти половина работников ООО «Сибстройсервис» трудятся здесь с момента создания организации, с 1994 года. В коллективе текучки кадров практически нет, а численность немного выросла.

- Раньше у нас было три инженерно-технических работника, и со всем объемом задач они справлялись, - говорит генеральный директор. - Теперь пришлось их штат увеличить. Много бумажной работы.

Для ведения ремонтно-строительных работ на мостах создано два участка. Возглавляют их молодые специалисты Алексей Александров и Жанат Биисов. Под их руководством работают дружные команды, где все построено на взаимопонимании и подчинено выполнению обязательств.

Выходить на контракты в новые регионы в компании пока не планируют. Сергей Владимирович Кужелев считает, что работы много и там, где уже знают мостовиков ООО «Сибстройсервис», пользуются результатами их труда. Это капитально отремонтированные мосты через ручей и реку Пырын на автодороге Сургут - Салехард (участок границы Ямало-Ненецкого округа - Губкинский) и путепровод через железную и автомобильную дороги на 124 км автомагистрали Р-351 Екатеринбург - Тюмень, путепровод и мост через реку Аксариха на участке реконструкции Р-351 Екатеринбург - Тюмень (148 - 168 км), многие другие объекты. И с каждым годом их становится больше.

Работы в русле реки проще и быстрее выполнить в зимний период. Фото: «Мостострой-11»

СКАЗАНО

«Мы любим строить мосты. Эти мосты могут быть небольшими, но они будут теми объектами, о которых всегда сможем сказать: вот это наша работа!»

Сергей Владимирович КУЖЕЛЕВ, генеральный директор ООО «Сибстройсервис».

Сергей Кужелев. Фото: «Мостострой-11»

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