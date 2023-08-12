Когда сливаются в протяжный стон гудки кораблей. Прошло 23 года с момента гибели экипажа подводной лодки «Курск»

12 августа - тяжелая и скорбная дата для жителей Заполярья. Фото: Пресс-служба Северного флота ВМФ России

12 августа - тяжелая и скорбная дата для жителей Заполярья. В этот день, 23 года назад, на пульты оперативных дежурных поступил сигнал о ЧП на подводной лодке «Курск». Атомный ракетный крейсер залег на дно на глубине 108 метров, и как бы все не надеялись, чуда не произошло.

Спасательная операция длилась с 13 по 21 августа, но к успехам она так и не привела. Согласно официальной версии, на судне произошел взрыв одной из торпед 65–76 «Кит», из-за чего сдетонировал почти весь имевшийся в первом отсеке «Курска» торпедный боезапас. Из членов экипажа, а всего их было 118 человек, не выжил никто. После операции по подъему крейсера были найдены и захоронены 115 тел погибших моряков-подводников. Тела еще трех человек найти не удалось.

Чуда не случилось и 118 жизней оборвались на дне Баренцева моря. Фото: администрация Мурманска

Через год лодку подняли со дна, а 26 апреля 2002 года АПРК «Курск» был пришвартован к своему последнему причалу в акватории судоремонтного завода «Нерпа».

- Северяне стали стихийно подтягиваться к морским воротам эллинга, у многих в руках были гвоздики. В скорбном молчании завод встречал лодку из похода, закончившегося трагедией. На стапель-палубе «Паллады» скоро выросла небольшая горка из алых гвоздик. Многие не могли сдержать слез при виде искореженного корпуса подлодки, - вспоминают работники «Нерпы». - День, когда сливаются в протяжный стон корабельные гудки и скорбно звучат над Кольским заливом, будет еще долго отзываться болью в сердце.

Тогда на специалистах завода лежала огромная ответственность за исход операции по выгрузке отработанного ядерного топлива, разрушенных шахт с деформированными ракетами.

Каждый год погибших членов экипажа подводной лодки «Курск» вспоминают в ЗАТО Видяево, где находился пункт базирования крейсера. В траурном митинге принял участие губернатор Андрей Чибис, отметив, что такую катастрофу забыть невозможно.

По традиции состоялась заупокойная лития. Фото: правительство Мурманской области

- В этот день мы вспоминаем героев-подводников, их героизм — пример для всех экипажей нашего мощного Военно-морского флота. Мы обязаны помнить о них. Вечная память героям, - произнес глава региона.

Также к участникам митинга обратился командующий Северным флотом Александр Моисеев.

- Моряки исполняли свой долг искренне и честно. Спустя много лет после случившейся трагедии, мы сегодня гордимся Россией, ее Вооруженными силами и Военно-морским флотом, осваиваем и применяем боевые системы и атомные подводные лодки четвертого поколения. Подвиг экипажа «Курска» — это пример стойкости, мужества и героизма, он навсегда с нами, — сказал Александр Моисеев.

По традиции состоялась заупокойная лития. Ее провел Епископ Североморский и Умбский Тарасий.

- Этот подвиг перевернул сознание многих людей, отрезвил, заставил задуматься не только над своей судьбой, но и страны. Экипаж выполнил свой долг до конца. Мы молимся за их души, передаем память из поколения в поколение, чтобы наши потомки не стали Иванами не помнящими родства, — подчеркнул епископ.

Память экипажа АПРК «Курск» почтили минутой молчания, возложив к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» венки и цветы. Маршем прошли парадные расчеты, отдавая дань погибшим морякам.

Память экипажа АПРК «Курск» почтили минутой молчания, возложив к мемориалу «Подводникам, погибшим в океане» венки и цветы. Фото: правительство Мурманской области

Памятные мероприятия также прошли в Мурманске, ЗАТО Александровске, Заозерске и Североморске. В столице Заполярья неравнодушные северяне собрались на митинг возле мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время.

Глава Мурманска Игорь Морарь отметил, что название подлодки стало символом невыносимой боли, невозможных потерь и несбывшихся надежд.

- В те страшные дни город, казалось, замер и все мы жили выпусками новостей. О «Курске» говорили в очередях и общественном транспорте. Мы жили одной надеждой на чудо. Но чуда не случилось и 118 жизней оборвались на дне Баренцева моря, - отметил он. - Все эти годы без моряков живут их семьи, выросли дети и внуки. Но пока все мы помним, экипаж «Курска» в своем последнем походе несет вечную вахту.

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