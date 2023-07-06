Большой Гатчинский дворец – бриллиант «Серебряного ожерелья России»

Сейчас в Гатчинском дворце можно осмотреть более 50 помещений с воссозданными интерьерами и интересной тематической экспозицией. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Серебряное ожерелье России» - туристический маршрут по древним русским землям - позволяет увидеть объекты многовековой истории России, в том числе одну из главных и выдающихся достопримечательностей Гатчины - Большой Гатчинский дворец.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Строительство дворца началось в 1766 году по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди для фаворита Екатерины II графа Григория Григорьевича Орлова, и продлилось пятнадцать лет. Интерьеры дворца - образец русского классицизма рубежа XVIII—XIX веков. Гатчинский Дворец был одним из любимых мест отдыха царской семьи.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сейчас в Гатчинском дворце можно осмотреть более 50 помещений с воссозданными интерьерами и интересной тематической экспозицией.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

#digicultures