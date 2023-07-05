«Мы рассматриваем город как свой дом». Как развивается экстрим-кластер в Гатчине

Общественное пространство «Аэропарк». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Масштабный проект «Серебряное ожерелье России» позволяет увидеть объекты многовековой истории России от древней Руси до наших дней. Одним из таких является общественное пространство «Аэропарк» в Гатчине Ленинградской области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Аэропарк» построен в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», на территории Липовой аллеи, основанной еще при Александре III. Общественное пространство одержало победу на Всероссийском конкурсе Министерства строительства РФ «Малые города и исторические поселения».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всего было три попытки строительства скейтпарка. Сначала администрация города брала на себя решение, какие объекты нужны скейт-парку, но со временем инициативной группе местной молодежи, во главе с руководителем студии уличного творчества Федором Кухарем получилось наладить обратную связь.

Руководитель студии уличного творчества Фёдор Кухарь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Мы рассматриваем город как свой дом, и скейтпарк это одна из комнат, в которой иногда нужно навести порядок и расставить все по своим местам, - говорит Федор Кухарь. - Мы уже обращались в администрацию в этом году и еще будем обращаться, потому что здесь идет постоянное обновление площадок и планируется расширение. Надеюсь, у нас все получится.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фото: Антон ЗАБИРОВ

#digicultures