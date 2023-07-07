Во главе рейтинга. ФосАгро стала лучшей в России по управлению ESG-практиками

ФосАгро получила итоговый ESG-рейтинг на уровне AA. Фото: ПАО "ФосАгро"

Независимое агентство RAEX обнародовало июльские итоги ежемесячного ESG-рэнкинга в июле. Лидирующие позиции в нем заняла ФосАгро. Компания стала лучшей и в подрейтингах по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления.

- По результатам исследования устойчивого развития ФосАгро набрала более 80 баллов из 100 возможных. Таким образом, компания стала лидером нашего ежемесячного ESG-рэнкинга в июле. Особое внимание нужно обратить на уровень корпоративного управления, здесь ФосАгро получила наивысший балл, - отметил, комментируя результаты исследования, генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков.

Агентство формирует свой рейтинг с 2018 года на основе всестороннего анализа качества корпоративного управления ESG-рисками и возможностями. Сейчас в нем фигурируют 160 российских компаний, а 15 из них входят в группу А. Однако ФосАгро получила итоговый ESG-рейтинг на уровне AA наряду с Группой «НЛМК» и компанией «Полюс», а также стала лидером подрейтингов по показателям эффективности социальной политики и качества корпоративного управления.

- Достижение ФосАгро высшей позиции в ESG-рэнкинге подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и указывает на успешное внедрение ESG-критериев в нашу долгосрочную стратегию развития. ФосАгро на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ, реализует комплексные инициативы в области климата, ресурсосбережения и энергоэффективности, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления, уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и безопасности, а также раскрытию информации в интересах всех стейкхолдеров, - отметил генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников.

Одним из наглядных примеров внедрения принципов устойчивого развития в свою стратегию развития в Мурманской области стал переход расположенного здесь Кировского филиала АО «Апатит» на «зеленую» - получаемую из возобновляемых источников – энергию. Так, в прошлом году ГОК «Апатит» увеличил объем «зеленой» электроэнергии, используемой в производстве, до 300 млн киловатт-час. Таким образом, 17,8% продукции горно-обогатительного комбината в прошлом году было выпущено с использованием «зеленой» электроэнергии, выработанной на гидроэлектростанциях ПАО «ТГК-1».

- Использование «зеленой» энергии в производственной цепочке позволяет компаниям снижать углеродный след производимой продукции, следовать принципам устойчивого развития, демонстрировать экологически ответственный подход к своему бизнесу и тем самым получать дополнительные конкурентные преимущества, - говорит заместитель управляющего директора по сбыту электроэнергии и мощности ПАО «ТГК-1» Альфред Ягафаров.

Увеличение использования «зелёной» электроэнергии является частью климатической стратегии ФосАгро, в рамках которой только по парниковым газам к 2028 году планируется снижение эмиссии на 14% от базового уровня 2018 года по всем трем охватам. При этом удельная эмиссия парниковых газов первого охвата уже снижена за период с 2018 по 2021 год на 16%, в то время как валовая эмиссия за этот период сократилась почти на 4% при непрерывном росте производства.

Впрочем, ФосАгро, демонстрируя приверженность устойчивой повестке, проявляет заботу не только о природе, но и о людях. В частности – о своих сотрудниках. Так, с 1 апреля компания проиндексировала оклады работников на 15%. При этом средняя заработная плата на предприятиях Группы растет постоянно. Кировский филиал АО «Апатит» - горно-обогатительное предприятие Группы – не исключение из этого правила. Так, если в 2021 году средняя зарплата здесь составляла 113 354 рубля, то в 2022-м ее размер достиг 139 839 рублей – рост на 23,4%. При этом размер средней зарплаты в Мурманской области на конец 2022 года, по данным Мурманскстата, составил чуть более 125 тысяч рублей.

Помимо этого, в августе этого года на предприятиях Группы «ФосАгро» будут заключены новый коллективные договоры, в которых будет дополнительно расширен список льгот и гарантий членам трудовых коллективов. На данный момент - это лучшие коллективные договоры в отрасли, а значит в августе ФосАгро установит новый уровень соцзащиты трудящихся. Все сотрудники компании обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, могут пользоваться преимуществами программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей, а также корпоративной жилищной программой.

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