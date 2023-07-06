«Если есть ключик, то дверь обязательно найдется!», или «Буратино» с итальянским акцентом

Сюжет спектакля « Буратино» представлен в традициях итальянского театра. Фото: puppet.krl.muzkult.ru / Театра кукол РК

Инсценировка и постановка – Людмила Федорова. Художник-постановщик – Андрей Запорожский. Композитор – Наталья Высоких. Видеограф –Елизавета Хломова.

Сюжет спектакля представлен в традициях итальянского театра commedia dell *arte. Одним из принципов постановки стал излюбленный прием в режиссуре «театр в театре», который наподобие музыкальной шкатулки открывает мир, созданный известными с детства героями произведения. Персонажами спектакля стали актеры знаменитого итальянского площадного театра, спектакли которого создавались методом импровизации и исполнением музыкальных номеров с участием актеров, одетых в маски. Артисты площадного театра становятся авторами представления, где главными героями становятся куклы – герои знаменитого сюжета из сказки «Буратино».

Начинается сценическое действо с бравурной песни актеров, зазывающих публику увидеть яркое красочное представление. Нужно отметить, что примерно в таком же мажорном, по-итальянски залихватском настроении проходит весь представленный театром спектакль. Смена сюжетных картин на сцене происходит благодаря креативным приемам технической трансформации декораций и виртуозной смене реквизита, выполненных создателями спектакля. Мастерская папы Карло превращается в театр, где Буратино знакомится с Пьеро и Арлекином, а страна дураков удивительным образом – в болото, где разворачивается диалог главного героя с черепахой Тортиллой, раскрывающей Буратино «страшную» тайну золотого ключика.

Главный герой – деревянный человечек, дерзкий и любопытный, который любит приключения и мечтает купить театр и куртку Папе Карло. В начале спектакля зритель видит наивного доверчивого мальчугана, а в конце, (благодаря друзьям и пережитым приключениям), находит ключик к своей мечте. Истории, которые проживает в спектакле Буратино, сделали его умнее, но сохранили в нем озорство и жизнелюбие. В ходе сценического действа проказливый мальчишка учиться дружить, выпутываться из разных неприятных ситуаций, ценить близких, разбираться в окружении и при этом оставаться жизнерадостным озорным мальчишкой. Искреннее желание мечтать, вера в дружбу, понимание того, зачем нужно учиться в школе, знать математику и азбуку, поиск «ключиков» для выхода из самых непростых ситуаций, обо всем об этом рассказывают создатели детской постановки.

«Открою вам еще секрет: я сделан на радость людям», – говорит Буратино в одной из сцен знаменитого произведения. Веселая жизнеутверждающая сказка может заразить легкостью и позитивом не только ребенка, но и взрослого. А у вас есть мечта, чтобы найти ключик к заветной дверце?