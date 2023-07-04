Трассе Р-132 «Золотое кольцо» сделают огранку

В управлении ФКУ Упрдор «Россия» - дороги Тверской, Новгородской и Московской областей. Фото: Арсений Теняков

В управлении ФКУ Упрдор «Россия» находятся автодороги общего пользования федерального значения в границах Тверской и Новгородской областей, а также незначительная часть в Московской области (в границах государственного комплекса «Завидово»). В границах Тверской области это автодороги М-10 «Россия», М-9 «Балтия», Р-132 «Золотое кольцо», А-111 подъездная автодорога к «Завидово» (общая протяженность 1074 километра). В границах Новгородской - автодороги М-10 «Россия», Р-56 Великий Новгород - Псков, А-122 Устюжна - Невель общей протяженностью 862 километра.

Начальник ФКУ Упрдор «Россия» Юрия Князев. Фото: ФКУ Упрдор «Россия»

Объемы растут

По словам начальника ФКУ Упрдор «Россия» Юрия Князева, в 2022 году работы выполнялись на 33 объектах.

- Завершили работы и ввели в эксплуатацию участки автомобильных дорог общей протяженностью чуть более 128 километров, - рассказал начальник управления. - В том числе капитально отремонтировали 59 километров, отремонтировали 26 километров и выполнили замену слоя износа на 43 километрах.

При этом в 2021 году в эксплуатацию ввели всего около 60 километров, работы велись на 19 объектах. В прошлом году объем увеличился в два раза!

- Автомобильные дороги - транспортные артерии нашего государства. Их поддержание в удовлетворительном состоянии и модернизация (несмотря на санкционные ограничения) благоприятно влияют на экономическое и техническое развитие страны, - объяснил Юрий Князев.

Снижать набранные темпы ФКУ Упрдор «Россия» не намерено. Уже сейчас дорожники приступают к работам на значимых объектах в Тверской области. Например, это капитальный ремонт четырех участков автомобильной дороги М-9 «Балтия» (180-188 км; 188-194,9 км; 194,9-204,7 км и 214,6-220 км). Ключевая задача - расширить их с двух полос до четырех. Также в планах - разделить транспортные потоки, заменить водопропускные трубы и устроить разворотные петли.

При этом в Новгородской области работы не меньше. Так, два объекта капитального ремонта автодороги А-122 находятся в Пестовском и Холмском районах.

- Эти участки входят в состав вновь переданных дорог из региональной в федеральную собственность и находятся в неудовлетворительном состоянии, - отметил начальник ФКУ Упрдор «Россия».

Главная цель - сделать дороги комфортными и безопасными. Фото: ФКУ Упрдор «Россия»

У древних городов

К слову о вновь переданных дорогах. В 2020 году из собственности Новгородской области в собственность РФ и оперативное управление ФКУ Упрдор «Россия» было передано более 495 километров автомобильных дорог (в том числе 450 километров автомобильной дороги А-122). В том же году управление получило «в наследство» участок Р-132 «Золотое кольцо» (в границах Тверской области) протяженностью 328 километров. По словам Юрия Князева, состояние этих дорог оставляло желать лучшего. Работа по их восстановлению ведется и по сей день.

Особое внимание уделяется Р-132 «Золотое кольцо». Напомним: так называется туристический маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремесел.

- В первый год в рамках оказания услуг по содержанию был обеспечен безопасный проезд, ликвидирована аварийная ямочность, установлена часть недостающих элементов обустройства, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения, - поделился подробностями начальник ФКУ Упрдор «Россия». - Одновременно разрабатывались проекты ремонтов. В текущем году завершаем устройство слоев износа на участках общей протяженностью более 45 километров.

Вместе с тем дорожники уже сейчас приступают к ремонту на участках 1086-1111 км и 1117-1141 км.

- До конца текущего года планируем завершить работы на этом 50-километровом участке. Также в этом году начнем ремонт еще двух участков на границе с Ярославской областью (1423-1438 км и 1406-1423 км), находящихся в неудовлетворительном состоянии. Этот 32-километровый участок планируем отремонтировать к середине 2025 года, - добавил Юрий Князев.

Объем работ растет с каждым годом. Фото: ФКУ Упрдор «Россия»

Наводя мосты

Вместе с тем ФКУ Упрдор «Россия» приводит в порядок не только дороги, но и мосты. В частности, сейчас продолжается капитальный ремонт Синего моста. Он перекинут через реку Малый Волховец в пригороде Великого Новгорода.

- Капитальный ремонт потребовался из-за постоянно растущего транспортного потока, - пояснил Юрий Князев. - Подход к Великому Новгороду со стороны Москвы на участке от деревни Мшага (26-36 км) имеет 4 полосы движения. При этом последний 6-километровый участок перед Великим Новгородом имеет 2 полосы движения и завершается мостами через Малый Волховец. Сейчас на автодороге М-10 «Россия» действует только левый мост, который построили после признания Синего моста аварийным. Впоследствии на подъезде к Великому Новгороду будет организовано 4-полосное движение, по 2 полосы на каждом мосту.

Еще один крупный проект в Новгородской области - капитальный ремонт моста через реку Волхов на 524-м километре М-10. На выполнение работ мостовики получили почти 4 года (по контракту - с декабря 2020 года по август 2024-го). У такой продолжительности есть объяснение.

- Старый мост имел сложную конструкцию из железобетонных блоков коробчатого сечения, растянутых на арматурных тросах (так называемая шашлычная система). Для разборки этой конструкции потребовалось соорудить сплошные подмости под существующим мостом, на это потребовалось около года, - рассказал Юрий Князев. - Также большой мост ремонтируем в Тверской области на реке Жабня (1408 км Р-132). Работы на объекте завершим уже в этом году.

Устройство слоев износа Р-132. Фото: ФКУ Упрдор «Россия»

НА ЗАМЕТКУ

На подведомственной ФКУ Упрдор «Россия» сети автодорог работают такие крупные подрядные организации, как ООО «ТЕХНОСТРОЙ», ООО «АвтоВолгастрой», ООО «СК «Орион Плюс», ООО «Дорэкс», ООО «Наследие».

- Подрядные организации, выполняющие дорожные работы, имеют многолетний опыт. Они укомплектованы опытным инженерно-техническим составом и передовой высокопроизводительной дорожно-строительной техникой, но самое главное - у них есть свои мобильные асфальтобетонные и цементобетонные заводы, благодаря чему есть возможность сократить сроки строительства и, что не менее важно, повысить качество выполнения работ, - говорит начальник ФКУ Упрдор «Россия» Юрий Князев.

ФАКТ

ФКУ Упрдор «Россия» (Управление автомобильной магистрали Москва - Санкт-Петербург) - единственное дорожное управление, удостоенное ордена Ленина. Этого ордена оно было удостоено 3 февраля 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение пятилетнего плана по развитию дорожного хозяйства.

В прошлом году работы выполнялись на 33 объектах. Фото: Арсений Теняков

КСТАТИ

Совсем недавно, в середине апреля, официально завершился сезон зимнего содержания. По словам начальника ФКУ Упрдор «Россия» Юрия Князева, с задачей обеспечения безопасного и бесперебойного движения дорожники справились.

- В зимний период основными работами являются очистка покрытия от снежно-ледяных отложений, обработка покрытия противогололедными материалами. На наших дорогах применяются как песко-соляная смесь, так и чистые хлориды с природными рассолами. Работа людей и техники в зимний период организована круглосуточно. Необходимый запас реагентов заранее заготовлен в полном объеме, - сообщил Юрий Князев.

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