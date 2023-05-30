Спектакль «Дягилев. Посвящение» представили в Петрозаводске

Балерина, актриса Илзе Лиепа. Спектакль « Дягилев. Посвящение». Карельская филармония. г. Петрозаводск. Фото: Наталья Шарай

Финальной кодой события стал музыкальный спектакль «Дягилев. Посвящение», представленный именитой балериной, народной артисткой России, народной артисткой Республики Карелия Илзе Лиепа.

Сценическое действо сопровождалось чтецким материалом, который посвящен творчеству русского театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева, исполненным именитой балериной и актрисой.

Слово Илзе Лиепа в спектакле гармонично сопровождались музыкальными сочинениями Рахманинова, Чайковского, Римского-Корсакова, Шопена, Верди, Стравинского, Малера в исполнении Симфонического оркестра под управлением дирижера, лауреата международных конкурсов Ксенией Жарко. Чтецкая основа спектакля переплетается с произведениями выдающихся композиторов, исполненных вокалисткой, лауреатом международных конкурсов Евгенией Красиловой (сопрано) в сопровождении пианиста Максима Пурыжинского.

Спектакль включает в себя многообразие документальных историй о жизни Сергея Дягилева и его современников в Париже, которые открыли миру богатство русского искусства. Проект «Русские сезоны», наподобие посланника мира, представил западной публике мастерство лучших художников «серебряного века»: Бенуа, Льва Бакста, Рериха. Русские балетные сезоны явили миру новаторскую хореографию балетов, самобытность ярких костюмов спектаклей, бурную страсть и мастерство в исполнении артистов, работавших в легендарных постановках «Шехерезада» (муз. Н. Римского- Корсакова), «Жар-птица» (муз. И. Стравинского), балета «Петрушки» (муз. И. Стравинский).

В спектакле Илзе Лиепа раскрывает захватывающие тайны из жизни именитых артистов и хореографов своей эпохи: Вацлава Нижинского,

Иды Рубенштейн, Тамары Карсавиной, Михаила Фокина, Анны Павловой. В апреле 1911 года «Русские сезоны» в Монте-Карло открылись премьерой балета «Призрак Розы» в постановке Михаила Фокина. Спектакль запомнился публике уникальным знаменитым прыжком Вацлава Нижинского. В спектакле «Дягилев. Посвящение» Илзе Лиепа рассказывает эту историю, как одну из самых запоминающихся и поразивших зрителя «Русских сезонов». Актриса говорит со сцены, используя пластические зарисовки, сценические этюды, погружая зрителя в красочность, самобытность, атмосферу пространства, где творили легендарные личности эпохи начала ХХ века.

– Я счастлива сегодня быть здесь на карельской земле. 2023 год – юбилейный для Сергея Павловича Дягилева. Мы точно никак не могли не отреагировать на эту дату, потому что с именем Сергея Павловича и с «Русскими сезонами» для моей семьи связан долгий путь их творчества. Когда мой отец Марис Лиепа танцевал на сцене Большого театра, он в течение десяти лет восстанавливал балет-миниатюру «Русских сезонов» «Видение розы». Ему это удалось замечательно. С этого началась его дружба с сыном хореографа Михаила Фокина. Эта дружба перешла уже к моему брату Андрису, который дружил с внучкой Михаила Фокина Изабель. Этот проект-возобновление наследия Дягилева стал для моего брата и меня целым этапом жизни, – поделилась на пресс-конференции с журналистами знаменитая актриса и балерина Илзе Лиепа.

– Объединение в спектакле музыки и текста в наше время, на мой взгляд, очень интересно для зрителя, потому что нам хочется узнавать,

нам хочется не только слушать прекрасную музыку, но и прикоснуться к личности. И формат нашего спектакля дает такую возможность. Мне хотелось бы отметить то, как хорошо звучит оркестр Карельской филармонии в спектакле. И мы работаем с прекрасным дирижером Ксенией Жарко, – отметила Илзе Лиепа.