«Самый северный Сабантуй» прошел в Мурманске

Непогода не помешала хорошему настроению северян. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Ветер в порывах более 12 м/с буквально сбивал с ног, накрапывал дождь, а к лодочной станции на Семеновском озере все шли люди, и казалось, что они не замечают непогоды. Как ни капризничала небесная канцелярия, но в Мурманске 28 мая состоялся «Самый северный Сабантуй».

В парке на Семеновском озере он проходит уже третий год подряд (до этого Сабантуй проводили в 2010-м и 2012 годах). В первый раз на праздник и вовсе выпал снег. Но это не помешало особому настроению. Как отметил заместитель министра внутренней политики региона Валерий Федько, Сабантуй олицетворяет любовь к труду, и, несомненно, он является достоянием нашей многонациональной страны.

На празднике можно было попробовать блюда татарской кухни. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Традиции Сабантуя – хорошее настроение, любовь, добродушие и желание показать красоту татарской и башкирской культуры. С каждым разом праздник становится все ярче и интереснее, появляется что-то новое. В этом году мы организовали шествие, чтобы привлечь гостей. Надеюсь, что так же будем продолжать радовать мурманчан и гостей города. Как в этот день мы отмечаем 85 лет Мурманской области, так, надеюсь, в свое время наши потомки будут отмечать в 85-й раз «Самый северный Сабантуй», - сказал председатель татарского культурного общества «Якташ» Раил Биккиняев.

Ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир действительно совпал с важной датой – в этот же день исполнилось 85 лет со дня образования Мурманской области. От этого настроение у гостей удвоилось.

- Наша область уникальна, ее отметили высокой наградой - орденом Ленина. В Заполярье расположены город-герой Мурманск, город воинской славы Полярный, город трудовой доблести Мончегорск. Хочу поздравить всех северян, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, которые восстанавливали наш северный край, - обратился к гостям праздника депутат облдумы Михаил Белошеев.

Еще одной особенностью «Самого северного Сабантуя» в этом году стала его культурная программа. Так, специальным гостем стала заслуженная артистка Республики Татарстан Чулпан Ахметзянова.

- Праздник также проходит на татарском языке. Наша цель – объединение земляков, дружба народов. Когда мы проводили Сабантуй в первый раз, то не все еще были знакомы друг с другом, но сейчас ситуация изменилась, стало больше участников, они тесно общаются, - отметила заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ» Камилла Биккиняева.

"Самый северный Сабантуй" провели в третий раз. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Программа праздника получилась насыщенной. Помимо исполнения песен состоялись традиционные конкурсы, например, борьба куреш, бег с ведрами. Также гости могли посетить выставку народного быта и попробовать кухню татар и башкир. Длинные очереди выстроились на дегустацию лапши токмач и шашлыка.

- Почему у нас так вкусно? Потому что все сделано с душой, с любовью и из хороших ингредиентов, - рассказывает мурманчанка Данифа Салимова. - Каждая хозяйка у нас печет - этому с детства учат мамы и бабушки.

Хотя с рождения она живет в Мурманске, папа ее приехал из Татарстана, мама – из Башкортостана. Традиции предков северянка чтит. На столе перед ней стоят татарские блины, хворост, чак-чак, пирог губадия с красным (топленым) творогом, беляши. Все это можно было продегустировать, а также блюда оценивали члены жюри.

Сабантуй в Мурманске запомнится гостям особой атмосферой, где даже незнакомые люди обязательно улыбаются друг другу, а в воздухе витают ароматы национальной кухни. Следующей весной праздник обязательно состоится снова.

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