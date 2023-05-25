В Петрозаводске завершилась акция «Ночь музеев»

Маэстро Владимир Спиваков, Петрозаводская государственная консерватория, концертная программа «Час Баха». Фото: Леонид Николаев

2023 год назван Годом педагога и наставника. Основной из миссий «Ночи музеев» стали мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя.

В рамках акции жители Петрозаводска и Карелии посетили многочисленные выставки, лекции, квесты и мастер классы. В 2023 году в программе приняли участие Национальный музей Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, а также Карельская государственная филармония и Петрозаводская консерватория. Культурные учреждения представили посетителям мастер-классы, связанные с видами искусств. Вход в музеи был бесплатный. На мероприятия можно было пройти по Пушкинской карте.

– Мы не отходим от традиции: работа начинается с 18 часов и длится до конца дня. Музей изобразительных искусств открывает свои двери для всех посетителей и на постоянные экспозиции, и на временные. Мастер-классы в нашем музее всегда связаны с раскрытием тематики, посвященной видам искусств. Такие мероприятия могут быть интересны как для маленьких любителей художественного творчества, так и для взрослых ценителей наследия музея. «Ночь музеев» – это молодежный, семейный праздник. И наши гости могут относиться к совершенно различным возрастным целевым аудиториям. Поскольку мы находимся в здании мужской Олонецкой гимназии, и за последние годы это здание преобразилось, то для нас важно сохранить историю. Дух времени можно ощутить в наших залах, посетив разнообразные выставки, концерты и мастер-классы, – поделилась на пресс-конференции с журналистами руководитель Музея изобразительных искусств Варвара Лебедева. Директор отметила, что в этом году можно было посетить две временные выставки музея: «Навстречу солнцу» и «Спасая искусство». В этот день они прошли в музее в последний раз.

27 мая Национальная библиотека Карелии присоединяется к общероссийской акции «Библионочь-2023». Это ежегодное событие направлено на поддержку чтения и социальной значимости литературы. Тема акции – «Читаем вместе». В рамках проекта «Библиосумерки» начнут работу игровые площадки, квесты и мастер-классы. Программу «Библионочи» в 18.00 в ротонде библиотеки открывает знаменитая карельская группа «Skylark» («Жаворонок»). Гости библиотеки смогут окунуться в мир новых библиотечных технологий и редких книг прошлых веков, а также принять участие в интеллектуальных играх и проекте «Читка», посвященному новому роману карельской писательницы Яны Жемойтелите «Солнце дышит холодом». (12+)

18 мая в Петрозаводской консерватории прошла концертная программа «Час Баха», исполненная маэстро Владимиром Спиваковым. А 19 мая Карельская государственная филармония представила слушателям цикл монументальных произведений Иоганна Себастьяна Баха «Страсти по Иоанну». Сочинение в Петрозаводске исполнено впервые.

Организаторы акции – Министерство культуры Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».