Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко: «От наших бывших партнеров можно ожидать чего угодно, в Мурманске рисков нет»

Роман Головченко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили дальнейшее парнерство. Фото: правительство Мурманской области

Мурманскую область с рабочим визитом посетила делегация из Республики Беларусь во главе с премьер-министром Романом Головченко. Регион вызывает большой интерес у белорусской стороны, к слову, весьма взаимный – именно незамерзающий город-порт Мурманск выбрали для перевалки калийных удобрений.

О многих совместных проектах пока говорят только в будущем времени, но планы солидные. Как отмечает Роман Головченко, пока многие страны настроены к России и Беларуси, надо держаться вместе.

- В Мурманской область есть уникальные возможности. Из-за совокупности этих факторов мы и сфокусировались на этом регионе. Конечно мы работаем в других портах, например, на Балтике, но именно в Мурманске есть незамерзающий Кольский залив, свободный выход на Севморпуть, в Атлантику, и мы лишены рисков как в акватории Балтийского моря со свободным передвижением судов. Сейчас же происходят неадекватные вещи. От наших бывших партнеров можно ожидать чего угодно. Безусловно, будущее за Северным морским путем, - пояснил Роман Головченко.

Помимо нового порта для белорусских удобрений в Мурманской области построят сервисно-ремонтный центр «БелАЗа».

По итогам 2022 года товарооборот Беларуси и Мурманской области достиг рекордных 286 миллионов долларов с ростом к уровню 2021 года почти в три раза. Причем кратно вырос как белорусский экспорт (в 4,3 раза), так и поставки из Мурманской области в Беларусь (в 2,4 раза). Позитивная тенденция сохраняется и в первом квартале 2023 года6 объем взаимной торговли составил около 77 миллионов долларов и более чем в три с половиной раза превысил показатель января – марта прошлого года.

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