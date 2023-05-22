Самую северную научную станцию в мире «Омегу» хотят вывести на уровень активности советских лет

В Арктике планируют активизировать научную работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 мая завершился первый этап комплексной научно-исследовательской экспедиции, которая входит в долгосрочную программу Русского географического общества (РГО) и Минобороны по изучению Арктического региона. Ее участники на Земле Франца-Иосифа занимались исследованиями в области сейсмологии и климата.

Руководитель экспедиционного направления РГО Сергей Чечулин отметил, что совместная с Минобороны ведется уже шесть лет. Так, в 2018 и 2021 годах исследования провели на Новой Земли, в 2019 - на Земле Франца-Иосифа.

- На территории национального парка «Русская Арктика» находится база «Омега» - это уникальное место, самая северная в мире научная станция. Открыли ее еще в СССР, тогда Академия наука воплотила там многочисленные исследования. И наш план - вывести эту базу на советские показатели и чтобы там было постоянное научное присутствие, проводились разноплановые исследования, - рассказал Сергей Чечулин.

По его словам, важность станции и работ в Арктике сложно переоценить, ведь Россия взяла курс на активное освоение макушки Земли. Это и добыча полезных ископаемых, и Севмопуть.

- Те, кто осваивает Арктику, должны иметь все данные о том, что там происходит: какая есть сейсмическая опасность, какая проходимость, через льды. И надо, чтобы данные опирались на научную структурированную базу, созданную не случайно, - отметил представитель РГО.

Напомним: у южного побережья полуострова Рыбачий во время совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества обнаружили останки первого исследовательского судна СССР «Персей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru