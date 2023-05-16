«Они горят баскетболом», или Как «Север Баскет» идет к успеху

За «Север-Баскет» выступают ребята 2011, 2012, 2013 годов рождения. Фото предоставлено командой

В апреле 2023 года баскетбольный клуб «Север Баскет» добился успеха сразу на двух турнирах. На первенстве Мурманской области по баскетболу среди юношей до 13 лет «Север Баскет» выиграл золотые медали, а на первенстве Мурманской области по баскетболу среди юношей до 14 лет - серебряные.

Баскетбольный клуб «Север Баскет» был образован в 2021 году на базе детско-юношеской спортивной школы №3 города Североморск. Символом команды стал росомаха - маленький, но очень опасный хищник.

Фото: "Север Баскет"

- Мы тоже маленькие и очень опасные. Но только на площадке, - рассказывают в клубе.

И добавляют: «Мы - самая прогрессирующая команда Мурманской области».

Подтверждением этих слов служат недавние результаты команды. Так, «Север Баскет» выиграл золотые медали на первенстве Мурманской области по баскетболу среди юношей до 13 лет. Турнир состоялся 10-13 апреля в городе Кола.

- От счастья плакали игроки и их родители, ведь все они за эти два года вложили в команду «Север Баскет» огромное количество усилий, особенно дети: они спали и думали только об этом и бежали на тренировки с одной мыслью - стать чемпионами, - говорит наставник команды, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы №3 города Североморск Николай Мак-Гинес. - Вот имена этих маленьких героев: капитан команды Александр Сорокин, Кирилл Шарамко, Евгений Солдатов, Даниил Чуносов, Илья Метелкин, Дмитрий Амиров, Дмитрий Самойлов, Бронислав Геращенко, Константин Сорокин, Кирилл Петров, Данила Гридасов, Антон Колосов и Артем Панкратьев. Кстати, Артем - самый молодой игрок, он у нас 2013 года рождения.

Главный тренер команды - Николай Мак-Гинес. Фото: "Североморские вести"

Примечательно, что заслуги команды из Северморска оценили и конкуренты.

- Апатитская команда СШ «Юность» выжала, пожалуй, максимум на данный момент. Впереди нас по делу «Север Баскет» (Североморск) и ДЮСШ № 4 (Мурманск), которые уже имеют большой опыт выступлений на соревнованиях за пределами области. Они выдали крутой финал и уже зрелую качественную игру, - делится мнением тренер-преподаватель из города Апатиты Александр Вахмистров.

После этой победы почивать на лаврах «Север Баскет» не планировал. Наоборот, команда тут же начала подготовку к следующему турниру - первенству Мурманской области по баскетболу среди юношей до 14 лет. Соревнования прошли 17-20 апреля в городе Апатиты.

Интересный факт: за «Север Баскет» выступают ребята максимум 2011 года рождения, есть, как уже отмечал главный тренер команды, и игроки помладше. На турнире в Апатитах им противостояли спортсмены на несколько лет старше, в некоторых игровых моментах игрокам «Север Баскета» элементарно не хватало роста! Но это не смутило юных баскетболистов, а только раззадорило - на площадку вышли игроки с горящими глазами, с жаждой побеждать (как тут не вспомнить про маленьких, но опасных росомах!). И такой настрой, такое рвение не могли не принести результата: «Север Баскет» смог выиграть серебряные медали.

«Север-Баскет» уже победил на множестве соревнований. Фото: "Север Баскет"

К слову, на турнире в Апатитах самый сильный восторг вызвал матч «Север Баскета» с командой из Кировска. Эта игра завершилась со счетом 47:46 в пользу североморцев. Прошли в столь напряженной борьбе и еще несколько игр.

- Навскидку вспомните, сколько раз детские игры заканчивались с разницей в 1 очко? - задается вопросом Александр Вахмистров. - У меня за всю карьеру, может, раз-два, а сегодня целых три таких игры! Североморским парням особенный респект, они горят баскетболом, у них и на играх миллион эмоций,а после пацаны поддерживают всех подряд в зале, удивляюсь их энергии.Всех влюбили в себя!

Главный тренер «Север Баскета» заверяет, что останавливаться на достигнутом клуб не намерен.

- Безусловно, наше главное достижение на данный момент - это победа на первенстве Мурманской области. Ни одна детская команда из Североморска еще не смогла добиться этого, мы же шли к этому два года и упорно тренировались, чтобы выиграть золотые медали, - подчеркивает Николай Мак-Гинес. - Задача на перспективу - подготовить ребят для выступления на первенстве России, а сейчас мы едем на турнир в Москву «Большой прорыв» по 2011 году рождения, где сыграем с такими командами, как ЦСКА, «Химки», «Тринта» и «Купчинский Олимп». И опять нам придется сражаться с ребятами, которые старше наших игроков. Просто не будет, но опыта мы там точно наберемся!

Важно и то, что ребята общаются друг с другом не только на баскетбольной площадке, но и за ее пределами - ходят в кино и вместе отдыхают семьями, при этом родители особое внимание уделяют патриотическому воспитанию детей. Вместе с тем спорт укрепляет здоровье ребят, закаляет их волю, делает более дисциплинированными, а это положительно сказывается на учебе.

- Победы для нас важны, но есть еще одна важная задача - чтобы наши ребята через игру, общение со сверстниками и поездки в другие города познавали жизнь, - добавляют родители игроков.

НА ЗАМЕТКУ

По словам главного тренера ребят Николая Мак-Гинеса, один из факторов успеха - это поддержка, которую клубу оказывают родители юных баскетболистов.

- Всегда нашу команду сопровождает Дмитрий Сорокин, папа Александра и Константина Сорокиных, он всегда поддержит и поможет ребятам в поездках, - отмечает Николай Мак-Гинес. - В стороне не остается и Альберт Амиров, папа Дмитрия Амирова, игрока под номером девять. Именно Альберт Фаязович приобрел всей команде шикарную форму, разминочные футболки и спортивные костюмы. За это ему от меня и от всех родителей огромное спасибо: наши дети самые яркие на всех выступлениях! Также очень сильно помогает команде (но, наверное, больше мне!) Лидия Колосова, которая отлично разбирается во всех организационных моментах.

Вместе с тем баскетбольный клуб чувствует поддержку и от детско-юношеской спортивной школы №3.

- Ее администрация помогает нам с автобусами для выездов на другие площадки, а также с баскетбольными мячами, медболами и специальными стойками для тренировок, - добавляет Николай Мак-Гинес.

КСТАТИ

Конечно, это далеко не единственные успехи «Север-Баскета». Команда, созданная всего два года назад, уже успела показать себя на соревнованиях в Москве, Петербурге, Карелии... А в мае 2022 года «Север-Баскет» стал победителем турнира, который прошел в городе Колпино. Лучшим игроком команды тогда стал Константин Сорокин, игроком всего турнира признали Александра Сорокина, лучшим защитником - Илью Метелкина, а лучшим центровым - Дмитрия Амирова.

Достижения баскетбольной команды «Север Баскет» заметили в администрации города Североморска. В ноябре 2022 года клубу вручили диплом лауреатов 2 степени премии главы Североморска за достижения в области физической культуры и спорта за 2021-2022 годы.

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