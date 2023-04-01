Взгляд студента изнутри: Проблемы подготовки кадров для металлургии в Мурманской области

На производстве в Мурманской области остро не хватает рабочих рук. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 9 или 11 классе всегда встает вопрос, а на кого идти учиться дальше, стать гуманитарием или технарем? Первое направление считается проще, зато про второе в Мурманской области говорят все больше. Дело в том, что Кольское Заполярье – это промышленность, добыча полезных ископаемых, развитие Мурманского транспортного узла, Севморпути, рыбопромышленность. Здесь работают «Норникель», «ФосАгро», СУЭК, Ковдорский ГОК, «Атомфлот», Кандалакшский алюминиевый завод, «Новатэк» и многие другие компании.

При этом в Мурманской области не хватает людей на производствах, основная часть работников – вахтовики; эта проблема связана с оттоком населения и с тем, что многие идут учиться по гуманитарному профилю. Но так как появляется все больше промышленных объектов, создается все больше технических специальностей, то все чаще говорят, что Арктике нужны рабочие руки. Но готов ли регион обеспечить эту потребность? Я - студент Мурманского индустриального колледжа по специальности «Технология металлообрабатывающего производства». И я могу на своем примере рассказать, справляется ли система образования в Кольском Заполярье с задачей готовить кадры на местах.

Открыли, но закрыли

Раньше колледж был профессиональным лицеем № 6, объединенным с Профессиональным училищем № 12. К слову, одно из старейших образовательных учреждений региона – появилось в послевоенное время, в 1947 году; основной профиль был – подготовка строительных кадров. Мою специальность по металлообработке открыли сравнительно недавно - 15 января 2015 года, хотя сотрудники с такой подготовкой нужны на многих предприятиях региона, на той же Кольской ГМК.

В сентябре 2022 года по специальности «Технология металлообрабатывающего производства» набрали последний курс студентов, почему ее закрыли, никто в колледже не говорит.

Я пошел учиться по этому профилю, потому что мне всегда нравились металлы и процесс, как из них делают детали. Обучаться мне осталось 3 года из 5 лет, вроде бы, это много для среднего профессионального образования, но программа затрагивает все, что в дальнейшем понадобится технику-технологу. После окончания учебы я смогу пойти работать в «Новатек», Мурманский морской торговый порт, 35-й судоремонтный завод, филиал центра судоремонта «Звездочка». Потребность в рабочих руках там есть.

Ошибки в учебниках, но современное оборудование

Насколько качественным можно назвать обучение? Во время учебы мы с одногруппниками во время решения задач находим ошибки или недосказанность в учебниках 2017-2018 годов издательского центра «Академия», хоть они и прошли государственную проверку. Иногда не понимаешь, откуда взялось значение, а это в учебнике ошибка при расчетах или не сказано, что во время определенного действия одну величину измерения нужно перевести в другую.

В учебе внимание сфокусировано не только на теоретических, но и на практических навыках студента. Мы учимся работать на токарных станках, станках с ЧПУ, 3D-моделированию, заполнять документы, ресурсосбережению. Оборудование для практики современное.

После окончания третьего курса каждый студент имеет право уйти на индивидуальный план обучения и пойти работать. Для этого необходимо взять выписку с предприятия, которая подтвердит, что его берут работать по профилю, близкому к специальности, а затем администрация колледжа проводит совещание и решает, отпускать студента на завод или нет. Если ответ положительный, то для обучающегося разрабатывается индивидуальный план обучения. Каждый месяц по плану дают задания, но на время сессии предприятие предоставляет ему академический отпуск. Есть нюанс: если обучающийся имеет хотя бы один долг по какому-либо предмету, то его переводят обратно на заочное обучение.

Индивидуальный план обучения - это огромный плюс, потому что студент работает на предприятии и получает зарплату. В конце экскурсий на предприятиях нас всегда звали проходить у них заводскую практику и в дальнейшем и устраиваться к ним на работу. Это один из показателей того, что на заводах не хватает людей.

Зарплаты в металлургии значительно выше средней зарплаты по региону. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Зарплатный вопрос

У предприятий есть и свои тайны, одна из них - зарплата у работников по инженерному профилю. Сколько бы мы не спрашивали и не пытались узнать, сколько получают специалисты по нашему профилю, нам не отвечали. Но благодаря Интернет-ресурсам я узнал, сколько зарабатывают в сфере металлообрабатывающего производства.

Так, согласно сайту hh.ru, токарь в зависимости от разряда и квалификации может заработать 43-120 тысяч рублей, оператор фрезеровального станка с ЧПУ – 50-70 тысяч рублей, инженер-технолог-программист станков с ЧПУ (токарно-фрезерная обработка металла) 80-170 тысяч. Согласно данным правительства Мурманской области, средняя зарплата рабочих составляет: токаря -102 719 рублей, оператор станка с ЧПУ- 128 644 рублей.

Это значительно больше, чем средняя зарплата в Мурманской области, которая составляет порядка 88 тысяч рублей.

Хоть в регионе и высокие зарплаты по профилю металлообрабатывающего производства, большинство студентов хотят уехать из Заполярья. Поговорив со своими одногруппниками, я узнал, что большинство мечтает сменить место проживания, потому что не видит перспектив. «Да, зарплаты будут хорошие, больше чем у среднестатистического россиянина, но тут некуда пойти отдохнуть или погулять на выходных, и дальнейших перспектив не особо видно. А что тут дальше делать? Работать, сидеть дома, спать и выходить на улицу только потому, что надо на работу или в магазин?»- ответил один из одногруппников на мой вопрос, почему он не хочет трудиться там, где учится?

Так же я поинтересовался, пойдут ли одногруппники работать по специальности. И только единицы сказали, что свяжут себя с профилем. У большинства в планах покинуть регион и сменить сферу деятельности или пойти на высшее образование. Получить другое образование они хотят по разным причинам: у кого-то специальность не оправдала ожиданий, кто-то попал на курс, т.к. не смог больше никуда поступить, а другие пошли в колледж, чтобы не идти в 10-11 классы.

Итак, готово ли среднее профессиональное образование в Мурманской области к тому, чтобы готовить кадры для металлургии? Самый главный плюс в том, что обучение бесплатное, и каждый выпускник школы может поступить в колледж, как после девятого класса, так и после 11-го. Правда, в Мурманской области по специальности «Технология металлообрабатывающего производства» обучали только в Мурманском индустриальном колледже. Но специальность закрыта, и сейчас по данному направлению в регионе нигде не обучают. Студенты, поступившие в колледж в 2022 году, являются на данный момент последним поколением металлообрабатывающего производства в области. С 2024 года колледж планирует открыть схожую специальность с моей – «Технологию машиностроения».

Получается, что спрос на кадры есть, зарплаты предлагают хорошие, но, парадокс, учиться негде, да и молодежь не особо стремиться это делать. Хочется верить, что ситуация исправится.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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