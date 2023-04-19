Директор Национального филармонического оркестра Георгий Агеев: «Говорили, что русские не должны играть великую музыку»

У коллектива плотный гастрольный график – бывают недели с ежедневными выступлениями. Фото: Правительство Мурманской области

В 2023 году Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова отмечает 20 лет со дня образования. За 12 месяцев коллектив даст 80 концертов, в том числе 43 за пределами столицы. В планах – три выступления в Армении и два в Узбекистане. Остальные страны для россиян оказались закрыты после начала спецоперации. «Комсомолка» поинтересовалась у одного из лучших оркестров мира, чувствуют ли они отмену русской культуры.

- Конечно, мы ее замечаем. У нас была потрясающая выездная карьера в плане Европы и Америки. В тот период, когда начался ковид, потом спецоперация, мы потеряли шесть зарубежных гастролей в течение года, из которых три были в Италии. Должны были начать выступления с Болоньи, но главный дирижер местного оркестра - знаменитая Оксана Лынив из Украины. Когда она узнала, что мы приедем, то написала письмо в главную местную газету, что нельзя допустить, чтобы русские приехали и играли великую музыку. И нам отказали в выступлении. Некоторые города вопреки всему готовы были принять нас, но ломалась логистика, невозможно было выстроили гастроли. Владимир Теодорович потерял фестиваль в Кольмаре, но у нас были огромные туры по Германии, Швейцарии, Бельгии, Голландии. Сейчас этого всего нет, - рассказал «КП»-Мурманск» директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев.

Директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев. Фото: Правительство Мурманской области

При этом у коллектива сохраняется плотный гастрольный график – бывают недели с ежедневными выступлениями. Музыканты даже шутят, что в отпуск не уйти. По словам Агеева, когда оркестр только создавался, Владимир Путин спросил у Владимира Спивакова, какие у него планы: часто ездить по другим странам, как это делают многие коллективы, или все-таки по родным просторам. Владимир Теодорович ответил, что любит гастролировать по России с виртуозами, и эту практику намерен сохранить.

- Мы востребованы в своей стране, чувствуем себя комфортно в любом российском городе, - отмечает Георгий Агеев. – В свое время мы дали слово президенту гастролировать по Родине, и его держим. Не каждый коллектив принимают так, как Владимира Спивакова. Мы иногда еще ни одной ноты не сыграли, а люди стоя аплодируют.

В Мурманской области коллектив выступит, в том числе, в закрытом городе – Североморске. 18 апреля столица Северного флота отметила 72 года со дня образования. В планах у оркестра – выступление на 300-летии Перми и для участников Петербургского экономического форума.

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