Председатель правления ПОРА Николай Доронин: «Международное сотрудничество в Арктике фактически прекращено, но это шанс для России»

Геополитические процессы 2022 года точно лягут в основу не одной научной работы и исследовательских трудов экспертов из различных сфер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Геополитические процессы 2022 года точно лягут в основу не одной научной работы и исследовательских трудов экспертов из различных сфер. События минувших 12 месяцев сказались и на том, что происходит в северной части России. О том, что менялось в международном сотрудничестве в Арктике и какие есть перспективы, «КП»-Мурманск» поговорила с председателем правления Проектного офиса развития Арктики Николаем Дорониным.

- Арктику всегда было сложно назвать территорией дружбы, соперничество стран здесь ощущалось всегда. Но можно ли сказать, что в 2022 году надежда на взаимовыгодное сотрудничество умерла?

- Произошли кардинальные изменения в международном сотрудничестве, оно фактически прекращено. Если оно и происходит, то неким партизанским способом, в основном это межакадемические контакты. А то, что было в рамках международных организаций, полностью остановлено. Мы констатируем полный бойкот Арктического совета, где председательствует Россия: мероприятия наша страна проводит без участия экспертов из других стран, помимо стран-наблюдателей.

- Означает ли это патовую ситуацию?

- Любая кризисная ситуация – это в том числе и возможности. Для России – это шанс по-другому взглянуть на международное сотрудничество, запустить новый формат взаимодействия в Арктике. Насколько это будет реализовано в 2023 году, мне пока трудно сказать. Страны Юго-Восточного региона заинтересованы в Арктике, потому что вся история освоения этих земель на протяжении как минимум последних 100 лет - это поиски пути между Европой и Азией. Когда Севморпуть был освоен в советский период - появились порты, ледокольный флот, метеостанции, появились и международные перспективы, что мы можем создать конкуренцию Суэцкому каналу. И тогда Россия получила в ответ жесткую обструкцию, и началось это до событий 2022 года. Выражалось это, например, в том, что Севморпуть обвиняли в неэкологичности, так, компания Nike отказалась возить по нему свою продукцию.

- То есть нельзя представить сценарий, что Арктика будет развиваться без влияния на этот процесс со стороны нашей страны?

- У России есть огромные конкурентные преимущества для работы в Арктике, и они неоспоримы: у нас самая большая арктическая территория с самым большим населением на ней, самая развитая инфраструктура. Никто в мире так масштабно не представлен на Севере. Этот козырь у нас хотят выбить. Поэтому России и надо переосмыслить формат сотрудничества, смотреть в сторону развития добычи углеводородного сырья и других полезных ископаемых и перевозок по северным широтам.

- Значит ли новый формат сотрудничества, который может быть, отказ от отношений с нынешним Арктическим советом?

- Раньше мы сильно ориентировались на официальную государственную позицию соседей. Ту же Норвегию, с которой нас многое связывает, тот же Шпицберген. Но очевидно, что Норвегия не идет самостоятельным путем, это инструмент в чужих руках. И как только мы избавимся от давления чужого мнения отдельных стран, то, может быть, перейдем на смарт-формат, когда не будет попыток переубедить всех, а будет налажено отношение с экспертами, отдельными организациями.

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин. Фото: ПОРА

- Насколько страны Юго-Восточной Азии надежный союзник России в Арктике?

- Конечно, нам надо по-новому взглянуть на эти отношения. Сейчас интересы таких стран скорее потребительские: они хотят добывать больше рыбы, получать дешевое сырье, чтобы их товары дешевле возили. С одной стороны, Россия прилагает много усилий к развитию Севморпути и освоению Арктики - это новые спутники, уникальная станция «Северный полюс», которая начала работу в 2022 году, и многое другое. Но при этом мы не очень четко понимаем, чего хотят другие страны.

- Новые правила игры в Арктике – это все на уровне политической верхушки или же изменения коснутся и простых северян?

- Крайне важно понимать, что вроде бы мы говорим об отвлеченных вещах: для многих не очень понятно, что такое Севморпуть, который даже не начинается в Мурманске, а чуть восточнее. Но Мурманск – очень важная точка, как незамерзающий порт, по сути, это ворота в Арктику. И развитие, которое идет далеко на восток, сильно влияет на все северные территории, в том числе и Мурманскую область как опорную. И появляется много невидимых для обывателей вещей. Например, если растет грузопоток, то развиваются порты, дороги, сервисные предприятия, в том числе бытовые (гостиницы, кафе и так далее), появляется больше рабочих мест. Арктика – это большая скрепа, которая связывает страну и приносит дополнительный доход.

- Может ли эта скрепа стать территорией нового конфликта? Ведь все чаще в последнее время звучит мнение, что арктические территории нашей стране надо лучше защищать. Или все это популизм?

- Агрессивные высказывания со стороны других стран есть. Но преимущество в Арктике находится на стороне России как в социально-экономическом плане, так и в военно-политическом. Поэтому не думаю, что кому-либо было бы выгодно начинать здесь конфликт. Мы должны понимать, что с США нам сложно вести отношения на равных, потому что той стороне невыгодно какое-либо усиление позиций России. США преследуют только свои интересы и манипулируют другими приарктическими странами. Вероятность того, что та же Канада или Норвегия будут сотрудничать с нашей страной в Арктике без разрешения США, крайне низка. Другие страны, в первую очередь азиатские, более гибкие в этих вопросах и понимают, что с Россией надо договариваться, а не конфликтовать.

- Насколько шатким стало международное сотрудничество в Арктике? До событий 2022 года много говорили о «зеленой энергии», но когда остро встал вопрос с поставками энергоресурсов, Европа забыла про ветряки и вспомнила про уголь, дрова и АЭС.

- Арктический совет имеет в основе своего происхождения сильную экологическую компоненту. Предтечей его была речь Горбачева в Мурманске в 1986 году, когда были сформулированы предложения о безопасности в высоких широтах и было подписано соглашение о создании Совета -на две трети оно состоит из экологических задач. Но сейчас предложенные Западом пути сотрудничества рушатся. Возможно, новый формат, о котором мы говорили ранее, будет означать, что Россия будет самостоятельно решать задачи по сохранению экологии. И мы уже видим первые шаги, например, федеральный проект «Чистая Арктика», корпоративные инициативы, борьба с микропластиком – отмечу, что основной его источник — как раз Европа (в Баренцевом и Белом морях мы фиксируем огромное количество микропластика, объем которого не соответствует количеству проживающих на территориях вблизи людей). Мы единственные в мире, кто возрождает систему наблюдения за многолетнемерзлыми грунтами. И все это говорит о том, что Россия все более уверенно идет по своему собственному пути в Арктике, когда можно говорить, что мы действуем самостоятельно и реализуем свои интересы.

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