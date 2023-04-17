Сергей Устюгов о сверхмарафоне в Мончегорске: «Это самая эмоциональная гонка сезона»

Сергей Устюгов установил рекорд сверхмарафона в Мончегорске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

16 апреля Мончегорск принял заключительное мероприятие Чемпионата России по лыжным гонкам – сверхмарафон на 70 километров. Впервые соревнования провели в 1961 году в Кировске, а потом их перенесли в город металлургов. В 2023-м сверхмарафон провели уже в 15-й раз, и в историю спорта он войдет благодаря рекорду.

- Мой тренер говорил: если 70 километров не бежал – не мужик, - улыбается олимпийский чемпион Сергей Устюгов, который на соревнованиях представлял родной Ханты-Мансийский АО – Югру.

Награды вручили тридцати лучшим спортсменам - участникам сверхмарафона. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Он стал одной из главных звезд забега, но при этом даже авторитет «уникального безумца», как его часто называют, не заставил других спортсменов отнестись к задаче формально. Всего на трассу вышли 67 лыжников из 26 субъектов РФ. Звездный эшелон пополнил олимпийский призер 2018 года Андрей Ларьков, но главную конкуренцию Сергею Устюгову составил Дмитрий Кондрашов из Москвы: спортсмены всю дистанцию играли в кошки-мышки и в итоге пришли к финишу с отрывом в 4,1 секунды. А ведь сначала Устюгов не воспринимал соперника всерьез.

- С Дмитрием Кондрашовым сработали отлично после 50 километров, большое ему спасибо. Жалко, что не зарубились на финишном склоне, но были очень достойные соперники, и тяжело было с ними бороться. Алексей Шемякин 50 километров задавал очень высокий темп, всегда находился во главе круга. На Кондрашова особо ставки не делал, я знаю, что он хорош в марафонах, но чтобы так – я сзади ехал и пыхтел… Он сегодня очень сильно шел в подъемы, и если бы подъемы были подвешены, я бы от него отстал, - поделился впечатлениями от супермарафона Сергей Устюгов. - Бежал на деревянных ногах, боялся, что упаду.

На дистанцию в 70 километров вышли 67 лыжников. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Супермарафон дался ему непросто – на старт спортсмен вышел простуженным и думал, что не войдет даже в десятку лучших. А в итоге установил рекорд. 70 километров он прошел за 2 часа 34 минуты 55,3 секунды. К слову, бежавший в 2022 году Александр Большунов прошел эту дистанцию за 3 часа 9 минут 34 секунды. Дмитрий Кондрашов отстал от Устюгова на 4,1 секунды. Разрыв был бы больше, если бы победитель за считанные метры до финиша не сбавил темп, чтобы принять поздравления от зрителей. Третьим к финишу пришел Сергей Волков, уступивший лидеру 47,5 секунды.

- Все дни подготовки и самих соревнований я общался со спортсменами - они были в восторге и от погоды, и от трассы, отмечали, что она великолепно подготовлена. И это подтверждают результаты: спортсмены показали рекордное время, такого не было за все 15 лет сверхмарафона. Оргкомитет отработал на 150%, - отметил старший менеджер производственного департамента КГМК, депутат Совета депутатов Мончегорска Вадим Меньшин.

Особенности трассы отметил и победитель. По словам Сергея Устюгова, дистанция оказалась интересной и по рельефу, и по протяженности. Обычно в рамках Чемпионата России круг составляет 5 километров, тогда как в Мончегорске он был 10 километров. Но главное, что впечатлило спортсменов - это живые коридоры из болельщиков.

Спортсмены отметили качество трассы в Мончегорске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- В Мурманской области любят лыжные гонки - это было видно по большому количеству болельщиков. В основном нигде не пускают болельщиков на трассу, чтобы стояли живым коридором. Скажу честно, это самая эмоциональная гонка в этом сезоне, - откровенничал Сергей Устюгов.

Северяне поддерживали абсолютно каждого лыжника - издалека высматривали порядковый номер, сверялись со списками участников масс-старта и обращались к спортсменам по имени, подбадривая: «Давай, родной! Подтягивайся».

Первое место в командном зачете взяли спортсмены из Татарстана, второе – из Тюмени, третье – из Коми. От Мурманской области выступали пять лыжников.

- Я бы продолжил бежать, да меня замкнули: великий и ужасный Сергей Устюгов догнал меня на круг, т.е. я проехал 50 километров, а он уже 60. Я очень спокойно начал, и когда стал воевать с ребятами, догонять, уже поздно было, - поделился впечатлениями северянин Константин Лимонников. – Трасса шикарная, погода сегодня очень теплая, я даже под костюм надел футболку и шорты, а пока бежал, закатал рукава.

Круг сверхмарафона составил 10 километров, что редкость для Чемпионата России. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Спортсмены также отметили высокую организацию соревнований: «переобувка» - смена лыж, палок, передача изотоника (спортивный напиток, обычную воду разгоряченным спортсменам пить нельзя) - происходила без заминок.

- У нас получился фантастический праздник как для спортсменов (они настоящие титаны - на такие гонки приезжают самые выносливые), так и для северян. Подготовка к таким соревнованиям всегда испытание, потому что трасса должна соответствовать международным стандартам, организационных моментов было много. Спасибо администрации Мончегорска, правительству Мурманской области, Федерации лыжных гонок и, конечно, генеральному спонсору – Кольской ГМК: компания активно развивает лыжный спорт не только в городе, но и в регионе, - добавила и. о. главы Мончегорска Ольга Островецкая.

В этом году помимо призового фонда от «Норникеля» были денежные вознаграждения от Федерации лыжных гонок России. Так, победитель получил 280 тысяч от компании и 150 тысяч от Федерации. Наградами были отмечены 30 лучших участников гонки.

Сверхмарафон провели в Мурманской области в 15-й раз. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Возможность принимать сверхмарафон в Мончегорске для компании – огромная честь и великая ответственность. На протяжении последних 15 лет мы ежегодно помогаем готовить не просто спортивное мероприятие, а событие - событие для жителей региона, от всей души болеющих за профессионалов лыжного спорта, для работников компании, которым интересен спорт, для мончегорцев, которые искренне рады принимать сверхмарафон в своем городе. Думаю, что этот спортивный праздник на благо Мончегорску. Благодаря ему еще больше жителей нашей страны узнают о нашем прекрасном городе, а сильнейшие спортсмены страны оценят его гостеприимство, - отметил вице-президент - руководитель Кольского дивизиона компании «Норникель», генеральный директор Кольской ГМК Александр Леонов.

Сверхмарафон закрыл профессиональный сезон для лыжников. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Профессиональный лыжный сезон в Мурманской области закрыт, но летом в регионе будут активно готовить трассы к первому снегу, ведь Заполярье начинает зимние тренировки и соревнования первым в стране.

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