Яблоки по цене мяса. В колонии Мурманской области привозили «золотые»

После того как за дело взялись в УФАС, а также в прокуратуре, ситуация немного, но изменилась. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В августе 2022 года УФАС по Мурманской области столкнулось с первым подобным делом в своей практике - стали поступать жалобы от отбывающих наказание в колониях. Осужденные жаловались на цены в магазинчиках при ИК: так, килограмм яблок стоил 300 рублей, хотя средняя цена в регионе, согласно Мурманскстату, была около 150 рублей.

Продукты в места лишения свободы поставляла ФГУП «Архангельское» ФСИН России, которое в свою очередь закупало товары у компании из Екатеринбурга ООО «Караван», делая наценку в 25%. Но в один момент цены на продукты резко выросли, что и послужило поводом для разбирательства со стороны антимонопольного органа. В УФАС отмечают, что дело получается непростое – нарушение есть, но мало того что в ФГУП с ним не согласны, так еще и оформить нарушение было нелегко.

ФГУП «Архангельское» ФСИН России занимает доминирующее положение на рынке, работая с ИК не только в Мурманской области, но и в Архангельской области, республиках Карелия и Коми. В аренду от УФСИН предприятие бесплатно получило магазины на территории колоний. Поставщиков товаров ФГУП «Архангельское» должно выбирать согласно федеральному закону № 223, и, как считают в УФАС, именно на этой стадии и было допущено нарушение.

- Изначально заказчик неправильно провел закупку, не учел средние цены на товары по региону, - отмечает руководитель УФАС по Мурманской области Кристина Смирнова. – В самом ФГУП «Архангельское» ФСИН России не считают, что допустили нарушение, по их мнению, почти никто из компаний не выходит работать на поставку продуктов в колонии.

Правда, здесь есть нюанс: предприятие составило и разместило на своем сайте список почти из 700 (!) позиций товаров, которые надо поставлять в ИК. В нем было по несколько видов майонеза разных торговых марок, жвачки различного вкуса - от мятного до дынного. И далеко не каждый поставщик осилит эти требования, чтобы заявиться на электронный аукцион. Таких нашлось всего трое. У всех цены на продукты были довольно высокие, в итоге был выбран «Караван», как предоставивший наиболее низкую цену.

В УФАС сговора компаний по этой части не нашли, хоть и отмечается, что начальная (максимальная) цена товара не рассчитывалась. Если говорить просто, то ФГУП «Архангельское» ФСИН России должно было проанализировать средние цены по региону и обосновать, за какую стоимость и что хочет закупить. Но этого не сделало.

ФГУП «Архангельское» ФСИН России может продолжить и дальше работать с «Караваном». Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Караван» сам определял цену товаров для ФГУП «Архангельское» ФСИН России. Например, «Караван» закупал яблоки по 96 рублей за килограмм, продавал уже по 240 рублей, а на прилавок магазина в колонии они попадали уже за 300 рублей. Гречка в цене вырастала с 55 рублей до 270, килограмм муки продавали по 130 рублей, сахар – по 110. ФГУП наценку не меняло – она оставалась на уровне 25%, а вот поставщик цены поднимал.

Для осужденных это больно било по карману. Так, в колонии строгого режима нельзя тратить в месяц больше 7200 рублей, также есть лимит на вес посылок (20 килограммов раз в два или три месяца, в зависимости от условий содержания). А у кого-то из северян и вовсе нет тех, кто может прийти с передачкой или отправить посылку.

После того как за дело взялись в УФАС, а также в прокуратуре, ситуация немного, но изменилась. Цены на продукты несколько снизились, на небольшой перечень товаров наценку сделали 10%, правда, из продажи пропали злополучные яблоки. После антимонопольный орган обратился в правительство Мурманской области, где предложили ФГУП «Архангельское» ФСИН России помощь в поиске местных поставщиков. Но на предприятии пока такие предложения в работу не взяли.

- ФГУП «Архангельское» ФСИН России фактически свело свою уставную деятельность к получению прибыли за счет наценки на товары, приобретаемые по завышенным ценам. При этом, по сути, оно оказывало социально важную услугу, ведь у осужденных нет возможности выйти за пределы исправительного учреждения и купить там, где цены ниже. Предприятию выдано предписание устранить до 1 июня нарушение. За нарушение антимонопольного законодательства ФГУП грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, - отметила Кристина Смирнова.

Как показывает практика, обычно штраф составляет порядка 650 тысяч рублей. При этом к «Каравану» никакие санкции применить не могут: компания не занимает доминирующего положения на рынке, у нее есть конкуренты, и, грубо говоря, это проблемы других, что их устраивает покупать что-то втридорога. Более того, ФГУП «Архангельское» ФСИН России может продолжить и дальше работать с «Караваном». Впереди у компании – судебная тяжба.

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