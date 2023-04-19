Снежные и водяные пушки для защиты воздуха. Как защищают воздух в Мурманске

Экологическая диспетчерская следит за защитой населения столицы Заполярья. Фото: Дарья ЦЕБРИК

«Школа журналистики» при «Комсомольской правде»-Мурманск» посетила экологическую диспетчерскую Мурманского морского торгового порта.

Об особенностях ее работы рассказала заместитель технического директора по экологической безопасности Людмила Макаренко:

- Экологическая диспетчерская занимается мониторингом окружающей среды с трехдневным прогнозом. На экранах мы видим, как распространяются загрязняющие вещества, следим, чтобы не допустить превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Для этого у нас есть 14 установок пылеподавления. Они представляют собой снежные пушки зимой и водные летом. Установки перекрывают всю территорию порта. Помимо 14 неподвижных пушек, есть три мобильные. Если 14 установок не справляются, диспетчер обязан задействовать мобильные пушки. Помимо этого летом работает система пылеподавления, радиус которой составляет три километра. Также у диспетчеров есть доступ к камерам для наблюдения за тем, где идут работы, и лучшего управления пушками.

В экологической диспетчерской порта есть информационное табло, на котором показаны не только температура воздуха и направление ветра, но и еще очень значимый для территории порта показатель - неблагоприятные метеоусловия и метеорологические явления.

- В порту города-героя Мурманска применены самые современные технологии по защите горожан и сотрудников, - рассказала Людмила Макаренко.

Начинающие журналисты посетили экологическую диспетчерскую ММТП. Фото: Дарья ЦЕБРИК

Помимо этого с Людмилой Анатольевной начинающие журналисты поговорили о других экологических проблемах столицы Арктики, с которыми северянам приходится справляться.

- Первая проблема Мурманска заключается в том, что распространение воздушных масс идет неравномерно. Это связано с рельефом - город построен на террасах. Где-то ветер дует постоянно, а где-то его нет совсем. В Мурманске достаточно много детей, страдающих аллергией и астмой. Это связано с качеством воздуха, который раньше портили котельные. Но у нас была встреча с губернатором, и он сообщил, что сейчас на котельных стоят новейшие фильтры, а также решается вопрос с газификацией региона, - поделилась Людмила Макаренко.

Экологическая диспетчерская следит за защитой населения столицы Заполярья.

Материал создан в рамках проекта «Школа юного журналиста «Первый шаг» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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