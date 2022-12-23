Самый простой способ почувствовать волшебство на Новый год и создать особенное настроение для детей – заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самый простой способ почувствовать волшебство на Новый год и создать особенное настроение для детей – заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку. В Мурманске добрые кудесники предлагают свои услуги на любой вкус, причем с каждым годом всегда добавляется что-то новое и интересное. Рассказываем, чем нас порадуют организаторы праздников в наступающем 2023-м.

Классические Дед Мороз и Снегурочка, которые непременно спросят у ребенка: «Хорошо ли ты себя вел в этом году?», вручат подарок, тайком переданный от родителей, и послушают стишок с табуретки, есть всегда. В объявлениях обещают новые костюмы, яркое шоу, качественный реквизит.

А чтобы не попасть в ситуацию, когда чадо подозрительно смотрит на искусственную бороду Мороза и вот-вот готово разрыдаться со словами: «Вы же говорили, что он существует!», в качестве новогодних волшебников лучше нанимать людей со стажем, педагогическим образованием или профессиональных актеров. А дяде Пете, который уже устал из года в год играть роль волшебника, дать наконец спокойно посидеть перед телевизором с тазиком оливье.

Программы есть самые разные – от 10 минут (когда времени на поздравления в обрез, а салаты еще не нарезаны) до часа и более, чтобы ребенок был максимально доволен, а родительский кошелек пуст.

В зависимости от продолжительности встречи организаторы предлагают в дополнение к поздравлениям от кудесников разнообразные активности. И одними хороводами, зажжением елки и фотосессией дело не обойдется.

Так, детям предлагаются загадки, волшебные снежинки, соревнования в Pop it, снежный футбол, задания на смекалку, снежный боулинг, сбор волшебного снеговика. Фантазии хоть отбавляй!

В одном из объявлений в качестве развлечений подготовили кролика в шляпе, оживающее предсказание в елочном шарике, ленточный лабиринт, магнитную рыбалку с киндерами, пазлы для малышей, новогодний кубик с заданиями.

Еще из интересного – светящийся Дед Мороз.

- Зажигается по щелчку пальца. Вау-эффект у детей обеспечен! – пишут организаторы.

Также в гости можно позвать забавного белого Мишку или символ года – Кролика. Если очень хочется запечатлеть момент, то дополнительно можно сделать запись праздника на скрытую камеру GO-PRO, приправив это дело мини-салютом.

Взрослые тоже без чудес не останутся. Деда Мороза и Снегурочку можно позвать на корпоратив, где они устроят для собравшихся веселые конкурсы, танцы, поводят хороводы, вручат подарки.

А что по цене? Чем программа короче, а визит волшебников дальше по дате от главной новогодней ночи, тем дешевле.

В Мурманске добрые кудесники предлагают свои услуги на любой вкус. Фото: Евгения ГУСЕВА

Так, самые недорогие дни для встречи с Дедом Морозом – до 24 декабря и после 4 января. В это время новогодние волшебники попросят за получасовую программу 2-3 тысячи рублей. С приближением к Новому году стоимость растет. С 25 по 30 декабря и в первые дни января цена будет составлять 3,5 - 4,5 тысячи рублей. На корпоратив программа на час обойдется в 3 - 5 тысяч рублей.

Если не хочется много тратить, то есть лайфхак – заказать видеопоздравление от Дедушки или аудиоразговор с ним. Такие услуги обойдутся в 300 - 700 рублей.

Больше всего раскошелиться придется, если захочется создать для ребенка праздник 31 декабря или 1 января - стоимость взлетает до 5 - 8 тысяч рублей. Один из Дедов Морозов готов прийти прямо в пиковые часы новогодней ночи, отказавшись от застолья ради веселья детей и неплохого заработка. Так, визит волшебника с 23.00 до 02.00 будет стоить 18 тысяч рублей. Зато праздник точно запомнится надолго!

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