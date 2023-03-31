Асана для детсада: полезна или нет? Нужно ли отдавать малышей и школьников заниматься йогой

Аэройога вызывает у детей восторг: можно законно висеть головой вниз! Но полезно ли это? Фото: Администрация города Мурманска

С нового учебного года-2023/2024 в части школ Мурманской области планируют ввести на уроках физкультуры элементы самбо. А вот в детских садах Мурманска дети занимаются йогой, точнее, аэройогой.

Так, в детсаду № 78 на улице Капитана Буркова прошло мероприятие «Белый медвежонок в волшебной стране аэройоги».

- Открыл его зажигательный национальный саамский танец с элементами акробатики, который исполнили воспитанники учреждения. Затем маленькие мурманчане приступили к музыкально-спортивной разминке. Под присмотром опытного инструктора ребята выполнили элементы аэройоги с использованием гамаков. Такие занятия способствуют гармоничному развитию всего мышечного комплекса ребенка, а также улучшению координации и выносливости, - сообщили в администрации Мурманска.

Но насколько полезны такие занятия? Многие специалисты призывают осторожно относиться к детской йоге, а также к занятиям для пожилых.

- Существует много вариантов йоги, одни больше уходят в медитативные техники, другие направления – оздоровительные, например, силовые упражнения, на улучшение гибкости. Пожилым людям больше подходит адаптивная йога, по сути, ЛФК. Что касается детей, то оздоровительная йога – хороший вариант активности для северян старше 16 лет для растяжки мышц и общего укрепления организма. С детьми младше 16 лет всегда надо очень осторожно работать. Если йога в данном случае идет больше как ОФП (общая физическая подготовка. – Ред.), то ею можно заниматься, ведь некоторые ее элементы, например, на растяжку, используются на занятиях танцами или гимнастикой, - рассказал «КП»-Мурманск» заведующий отделением реабилитации и восстановительной медицины ФГБУЗ ММЦ им. Н. И. Пирогова ФМБА России Геннадий Будаев.

По его словам, очень многое зависит от преподавателя йоги - опытный инструктор подстроит программу с учетом особенностей здоровья людей, которые пришли на конкретное занятие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru