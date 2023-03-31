Расследование длилось 2 года. В Архангельской области разбилась руководитель военно-патриотического клуба, которой разрешили прыгать со старым парашютом

Трагедия произошла 17 июля 2021 года в районе деревни Левковка, которая находится в 8 километрах от Архангельска. Фото: vk.com/vpk.orden

Штраф до 500 тысяч рублей или до шести лет лишения свободы грозит председателю Федерации парашютного спорта Архангельской области, которого обвиняют в гибели женщины, решившей прыгнуть с парашютом.

Трагедия произошла 17 июля 2021 года в районе деревни Левковка, которая находится в 8 километрах от Архангельска. В тот день группа из 15 человек прыгала с самолета АН-2. Но развлечение проходило со множеством нарушений и оказалось смертельно опасным.

- Так, инструкторы оказывали комплекс услуг и осуществляли подготовку группы без необходимого образования и квалификации. Руководителя регионального военно-патриотического клуба «Орден» допустили к прыжку с парашютом, у которого истек срок эксплуатации, без инструктора и обязательного медицинского осмотра, не имея достаточных навыков, позволяющих совершать самостоятельные прыжки, - сообщили в Архангельской транспортной прокуратуре.

42-летняя Светлана Власова, прыгнувшая с неисправным оборудованием, разбилась. Сейчас материалы уголовного дела в отношении председателя Федерации направлено в Приморский районный суд Архангельской области.

В год трагедии клуб «Орден» получил приставку «имени Светланы Власовой, в декабре 2021 года в ее честь открыли мемориальную доску. Участники организации до сих пор совершают прыжки с парашютом вместе с местным центром «Патриот». В то числе вылет состоялся всего через несколько дней после трагедии.

- Прыжки мы посвящаем нашей дорогой Светлане Евгеньевне Власовой, по-настоящему влюбленной в небо! - говорят участники «Ордена». - Яркая, смелая, сильная, настоящая, открытая и любящая. Светлана Евгеньевна руководила клубом лет с 2016 года, была в активе клуба с момента его создания, а в патриотике - большую часть жизни.

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