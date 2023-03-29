Андрей Чибис о четырех годах работы в Заполярье: «Ни секунды не жалею, что приехал сюда»

Со дня назначения Андрея Чибиса главой Кольского Заполярья прошло уже четыре года. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

Два с половиной часа общения в режиме онлайн, свыше 1500 вопросов и комментариев, десятки тысяч просмотров на разных площадках - такова математика состоявшейся 21 марта «Прямой линии» с участием губернатора Андрея Чибиса.

Начался эфир с обсуждения итогов работы главы региона за четыре года жизни в Заполярье: именно 21 марта 2019 года Владимир Путин назначил Андрея Чибиса на должность врио губернатора.

- Ни секунды об этом не жалею, наоборот, счастлив, что есть такая возможность активно трудиться. Вспоминаю первые ощущения от назначения – было осознание ответственности: регион непростой, очень важный для страны. Сама работа губернатора непростая, а учитывая значимость Мурманской области – это высокий уровень доверия и ответственности. Эти эмоции остаются и сейчас, продолжаю каждый день погружаться в детали, и уровень ответственности растет, - сообщил в прямом эфире Андрей Чибис.

По его словам, ключевая задача для его команды – это развитие экономики Мурманской области, и сейчас в Заполярье удалось создать один из самых лучших инвестиционных климатов в стране и для малого бизнеса, и для крупных проектов.

- Мы видим динамику по инвестициям, по новым рабочим местам. Проекты, которые мы продолжаем запускать, будут кормить нашу область и всю страну не одно десятилетие. Еще одна важная задача - качество жизни людей. В первые недели работы я объехал все населенные пункты, продолжаю эти поездки, замечаю – и люди замечают! - изменение облика городов и поселков. Третье направление нашей работы - поддержка семей с детьми и молодежи. К сожалению, отток молодежи имеет место быть, но мы, например, запустили проект «Работа рядом», чтобы была возможность зарабатывать, открываем общественные пространства, поддерживаем спорт, платим стипендии, развиваем волонтерское движение. Сегодня у молодых людей есть дополнительные возможности для реализации в момент учебы и чтобы найти работу на малой родине. Для семей разрабатываем различные меры поддержки, например, «Зарплата мамы» и «Свой дом в Арктике». Нет сферы, куда бы мы ни инвестировали силы, деньги, идеи, эмоции, - подчеркнул Андрей Чибис.

Аэропорт «Мурманск» и железнодорожный вокзал в облцентре сделают современными. Фото: Олег ФИЛОНОК

О газификации

В 2022 году началась активная работа по разработке проекта газификации Мурманской области. Вопрос о том, как сейчас идет этот процесс, прозвучал на «Прямой линии».

- Так исторически сложилось, что для теплоснабжения, промышленности в нашем регионе основной вид топлива – мазут. Ряд решений по данному вопросу мы делаем самостоятельно, например, Умбу полностью перевели на торф. Серьезно занимаемся оптимизацией системы теплоснабжения, что сказывается на сокращении аварийности. Но главная задача – газификация, - отметил Андрей Чибис.

Процесс газификации Мурманской области поддержал президент, на данный момент с «Газпромом» проработаны план и график будущих работ.

- Трассировка выполнена – понятно, где будет проходить трасса, понятно, какие будут отводы. Планируется, что проектные работы будут активизированы в ближайшее время. Я очень надеюсь, что труба будет, и никакие факторы не смогут помешать этому важнейшему для экономики и экологии проекту, - пояснил глава региона.

Он подчеркнул, что газификация позволит уменьшить суммы платежей за ЖКУ для северян, также местные предприятия смогут нарастить свои промышленные объемы.

Для газификации Мурманской области составили план-график. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О ЖКХ

На «Прямой линии» прозвучал вопрос о ремонте теплосетей. Задали его жители Никеля, где зимой-2021/2022 было много коммунальных аварий, а этой зимой, после ремонтных работ, их количество резко сократилось.

- Мы очень методично работаем с самыми проблемными участками, меняем сетевую инфраструктуру, чтобы было качественное теплоснабжение и сократилось количество инцидентов. Активно идет процесс в Никеле, Североморске, Заозерске. Нет города, где не шла бы работа, - сообщил Андрей Чибис.

Он отметил, что эта задача получила федеральную поддержку.

Для тех, кто с чемоданом

Жители Мурманской области обратились к губернатору с просьбой сделать железнодорожный вокзал удобнее для людей с ограниченными возможностями и для остальных пассажиров. Сейчас, по словам северян, здание и территорию вокруг сложно назвать доступной средой.

- Как должен инвалид-колясочник с багажом подниматься и спускаться по лестницам? Сейчас это невозможно даже с сопровождающим. Когда будет выровнена высота перрона по первому пути, когда появится крыша, защищающая от осадков? - задают вопросы северяне.

Андрей Чибис ответил, что обсудит этот вопрос с руководством «РЖД».

- Сейчас идет большая работа над проектом Мурманского транспортного узла, мы часто контактируем, - отметил губернатор.

Также северяне затронули тему аэропорта «Мурманск».

«Это образец прошлого века», - написали жители региона и отметили, что за такую воздушную гавань становится стыдно перед гостями.

«Работа рядом» - успешный проект по поддержке северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда я приезжаю в аэропорт, то вижу, что его надо менять. Но ничего не делается по щелчку. Для реконструкции сложена финансовая модель, есть проект, идет процедура заключения контракта по строительству огромного, красивого, качественного аэропорта. По плану, он должен быть построен в 2025 году, но не исключено, что этот срок можно будет сдвинуть влево, если строители будут работать качественно, - отметил Андрей Чибис.

В гавани оборудуют рукава для удобной посадки и высадки пассажиров.

Главгосэкспертиза России уже дала положительное заключение на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта «Мурманск», который повысит пропускную способность воздушной гавани до 400 человек в час.

При этом в апреле из Мурманска в Минск начнут летать прямые самолеты. Также авиарейсы запустят в Казань, Калугу и Минеральные Воды. Часть затрат на данные маршруты правительство региона будет субсидировать.

- Нужно, чтобы северяне могли на выходные или в короткий отпуск посетить новые места. Кроме того, из этих регионов к нам также будет приезжать новый поток туристов, которые смогут активно инвестировать в экономику Мурманской области, - сказал губернатор.

В Беларусь авиарейсы будут курсировать с 24 апреля, по вторникам и субботам.

О квадратных метрах

Жители Мурманской области попросили губернатора пересмотреть условия программы «Свой дом в Арктике». Сейчас для заявителей действуют ограничения: на каждого члена семьи, претендующей на получение выплаты, должно приходиться не более 40 кв. м жилья. Северяне же просят не учитывать этот критерий.

- Мы должны понимать, что это деньги бюджета. И поддержка должна оказываться тем, кто хочет построить дом и у него нет другого большого дома или квартиры. Было бы несправедливо, если бы заявлялись богатые люди и тратили бюджетные деньги те, кто и без поддержки может построить дом. Планов убирать ценз пока нет, а вот ограничения по площади дома уже сняли, - пояснил Андрей Чибис.

По программе «Свой дом в Арктике» в Мурманской области построили уже 41 дом. Также глава региона сообщил, что сейчас наблюдается растущий устойчивый спрос на жилье, поэтому в Заполярье разрабатывают различные инструменты для того, чтобы его удовлетворить.

- Когда я только приехал работать в Мурманскую область, мне сказали, что люди отсюда уезжают, спроса нет, строить бесполезно. Сейчас же ситуация изменилась. Одна из наших задач – активизировать строительство. Несколько домов уже строятся в Мурманске, Терском и Кандалакшском районах, летом планируется еще начать строительство МКД в Мурманске под различные задачи - переселение из аварийного жилья, аренду для специалистов, для детей-сирот. Спрос должен простимулировать приход частных застройщиков, - отметил Андрей Чибис.

Северяне построили 41 дом по программе «Свой дом в Арктике». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О поддержке

На «Прямую линию» с участием губернатора обратилась северянка, жена участника спецоперации.

- Муж - участник СВО из 80-й Арктической мотострелковой бригады, защищает Русский мир, имеет госнаграды. В ночь с 18 на 19 марта семья в одночасье лишилась всего - сгорел двухэтажный дом со всем нажитым. С малолетним ребенком живем у родных. Можете ли вы помочь вернуть мечту? С такой любовью строили дом, - прозвучало в прямом эфире.

- Я знаю этот случай, разговаривал с обратившейся по телефону. Все поручения даны. Точно сделаем все, чтобы помочь, - пообещал Андрей Чибис.

Об острых вопросах

Открытие исправительных центров УФСИН в Апатитах и Ковдоре – одна из самых острых тем за последнее время в Мурманской области. Местные жители возмутились по поводу плана открыть центры вблизи жилых домов, детских садов и школ.

- Для начала надо понимать, что такое исправительные центры. Там под присмотром находятся осужденные по нетяжким статьям: за нарушение ПДД и ДТП с тяжкими последствиями, за преступления экономической направленности, злостные уклонисты от алиментов. Здесь нет маньяков, убийц и насильников, - сообщил Андрей Чибис. – Но я прекрасно понимаю людей, которым никто это не пояснил. Согласен, что нужно обсуждение и донесение информации. Я дал такое поручение муниципалитетам - найти другие территории, чтобы людей не будоражить. На будущее: разговаривайте с людьми, объясняйте. Не исключено, что если бы заранее знали, то не было бы такой волны.

Сами жители Апатитов просят создать вместо исправительного центра УФСИН оздоровительный центр.

О спорте

Недавно стало известно, что «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры.

- Это реально. Мы недавно заключили соглашение с Федерацией самбо, работа уже пошла. Может, не в каждой школе это будет, но наш план – в значительном количестве школ (точно больше половины) самбо должно быть. Это наш русский вид спорта, который тренирует не только тело, но и дух, воспитывает ребенка правильно. Это и элементарные навыки самозащиты и самообороны, - прокомментировал Андрей Чибис.

По его словам, самбо войдет в школьную программу уже со следующего учебного года.

На «Прямой линии» северяне задали много вопросов, и если в эфире ответ не прозвучал, то это значит лишь то, что все равно все они взяты в работу министерствами, комитетами, администрациями муниципалитетов.

Обучать элементам самбо в школах региона будут с нового учебного года. Фото: Иван ВИСЛОВ

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