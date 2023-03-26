Федор Конюхов и Иван Меняйло завершили рекордный перелет на воздушном шаре «ФосАгро» в Красноярском крае

Воздушный шар посадили на аэродроме Хатанга. Фото: экспедиционный штаб трансконтинентального перелета Федора Конюхова

В 3.24 утра 26 марта завершился трансконтинентальный перелет Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло, который стартовал утром 24 марта в Кировске. На самом большом в истории отечественного воздухоплавания воздушном шаре пилоты прошли над территорией нескольких регионов России и посадили аэростат на взлетно-посадочную полосу аэродрома Хатанга в Красноярском крае.

Во время перелета путешественники добились нескольких достижений, но главное – обновили мировой рекорд. В 1994 году японец Мичио Канда совершил самый дальний беспересадочный полет, пролетев над Австралией 2366 километров. Россияне побили этот показатель, пройдя по воздуху без посадок 2540 километров.

Федор Конюхов установил еще один мировой рекорд. Фото: экспедиционный штаб трансконтинентального перелета Федора Конюхова

Также экспедиция стала самой продолжительной за Полярным кругом – тепловой аэростат шел в коридоре 67–72 градусов северной широты. Помимо этого, впервые в истории пилоты прошли на тепловом шаре с открытой корзиной над морской акваторией в высоких северных широтах – Баренцевым и Карским морями.

Предсказать на старте, какой мог быть маршрут, высота и скорость, было сложно. Как отметил Иван Меняйло, в воздухоплавании погода – главный враг и друг. Но все же небесная канцелярия россиянам благоволила, и перелет прошел без происшествий. Хоть на большой высоте и пришлось бороться с обледенением.

Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Фото: экспедиционный штаб трансконтинентального перелета Федора Конюхова

- Свой рекордный перелет Федор Конюхов посвятил 20-летию всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность - ДРОЗД» - ключевого социального проекта компании «ФосАгро», ставшей генеральным партнером экспедиции. По ее заказу для трансконтинентального полета был изготовлен уникальный аэростат, объем оболочки которого составляет 12 тысяч кубических метров. Это делает его самым большим за всю историю отечественного воздухоплавания. Максимальная высота полета составила 5820 метров, максимальная скорость 109 километров в час, - сообщили в экспедиционном штабе трансконтинентального перелета Федора Конюхова.

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