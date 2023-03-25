«Лютый холод». Федор Конюхов рассказал о своем трансконтинентальном перелете

Утром 25 марта путешественники дозвонились в экспедиционный штаб. Фото: ПАО «ФосАгро»

24 марта в Кировске стартовал трансконтинентальный перелет Федора Конюхова и президента Федерации воздухоплавательного спорта России Ивана Меняйло, посвященный 20- летию социального проекта «ФосАгро» «Детям России – образование, здоровье и духовность» («ДРОЗД»).

Цель участников экспедиции - установить два мировых рекорда: по дальности и длительности беспосадочного полета.

Воздушный шар преодолел расстояние в 1500 метров. Фото: ПАО «ФосАгро»

По данным на 7 утра 25 марта, воздушный шар (к слову, самый большой в России), поднялся на запланированную высоту в 5200 метров и набрал скорость в 100 км/ч. Сейчас аэростат летит над Ямалом, пройдя 1500 километров от Кировска. К слову, Баренцево море, где пришлось лететь прямо над водой, было самым сложным участком маршрута. Ранним утром пилоты смогли дозвониться в ЦУП и рассказать о полете.

Полет Конюхова и Меняйло проходит, в том числе, над водными поверхностями. Фото: ПАО «ФосАгро»

— Со вчерашнего дня, с 15.00 используют кислород для дыхания. Ночь была очень холодной. Лютый мороз. На каждом пилоте по 2 комбинезона и они не спасают. Днем будут пытаться подняться выше, чтобы увеличить скорость полета. Курс сейчас чисто на восток, скорость 90-100 километров в час. Таким образом - первую ночь пережили и Слава Богу, преодолели большие и опасные отрезки открытого моря, сейчас летят над континентом. Работа в корзине идет в режиме нон стоп. Еще ничего не ели горячего с момента старта, не получалось и нет возможности. Передают всем поклон и просят молитв, - передал слова путешественников экспедиционный штаб трансконтинентального перелета Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре «ФосАгро».

Финальная точка путешествия зависит от погоды, пока Конюхов и Меняйло планируют сесть у Енисея.

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